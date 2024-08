Braga - Rapid Wien Tipp, Prognose & Quoten | 22.08.2024

SPORT1 Betting 21.08.2024 • 11:59 Uhr Braga - Rapid Wien Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Europa League Playoffs Wette | Wie groß ist die Rotation bei Rapid Wien?

Unser Braga - Rapid Wien Sportwetten Tipp zum Europa League Playoffs Spiel am 22.08.2024 lautet: In der neuen Spielzeit haben bislang weder Braga noch Rapid Wien eine Niederlage kassiert. Es ist möglich, dass beide Mannschaften ihre Serien im Wett Tipp heute fortsetzen.

Braga und Rapid Wien rufen Quoten hervor, denen zur Folge die Gäste als klarer Underdog auflaufen. Ganz so einfach machen wir uns die Sache in der Braga Rapid Wien Prognose aber nicht. Beide Mannschaften sind in der aktuellen Spielzeit noch ungeschlagen und haben drei von vier Qualifikationsspielen gewonnen.

Die Generalprobe am vorangegangenen Wochenende ist ebenfalls beiden Vereinen geglückt, wodurch das Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten einen zusätzlichen Schub erhalten hat. Den Wett Tipp heute platzieren wir demnach nicht in eine Drei-Weg-Wette, sondern spielen bei Bet365 eine Quote von 2,15 auf „Unter 2,5 Tore“ im Spiel.

Darum tippen wir bei Braga vs Rapid Wien auf „Unter 2,5 Tore“:

Rapid Wien gewann 4 der letzten 5 Pflichtspiele ohne Gegentor.

4 der ersten 6 Braga-Partien enthielten weniger als 3 Tore im Spiel.

Braga hat in der EL-Qualifikation nur ein Gegentor kassiert (4 Spiele).

Braga vs Rapid Wien Quoten Analyse:

Letztes Jahr startete Braga noch in der Königsklasse, war dort in einer Gruppe mit Real Madrid, SSC Neapel und Union Berlin aber nur auf dem dritten Platz gelandet. In der anschließenden Europa-League-Zwischenrunde war direkt gegen Qarabag Schluss. Für die neue Spielzeit ist die Gruppenphase der Europa League das ausgegebene Ziel.

Die Chancen darauf stehen nicht schlecht. Braga wird im ersten Duell mit Rapid Wien von den Wettanbietern als Favorit eingestuft. Maximal betragen die Braga Rapid Wien Quoten für den Heimsieg 1,60. Die Wiener trefft ihr in der Spitze bei Braga Rapid Wien Wettquoten von 5,25 an. Soll die Auszahlung nach einer erfolgreichen Wette zügig ablaufen, empfehlen wir diese Wettanbieter mit schneller Auszahlung.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Braga vs Rapid Wien Prognose: Keine Schonfrist

Auf nationaler Ebene gehört Braga seit Jahren zu den vier besten Teams. Das soll unbedingt so bleiben, weshalb ein Unentschieden im ersten Liga-Spiel gegen CF Estrela von den Verantwortlichen als kleine Katastrophe eingestuft wurde.

Die Führungsetage griff nach diesem Ereignis knallhart durch, entließ kurzerhand den Trainer, Daniel Sousa, und stellte Carlos Carvalhal als neuen Übungsleiter vor. Der 58-Jährige wurde in Braga geboren und startete mit zwei Siegen aus zwei Pflichtspielen hervorragend in sein neues Abenteuer.

Ob die Gastgeber nachhaltig einen Mehrwert aus diesem Wechsel erhalten, bleibt abzuwarten. Der erste Liga-Auftritt unter dem neuen Trainer war zwar erfolgreich (1:0 vs. Boavista), ließ mit 1,07:0,63 xG aber auch keine Jubelarien auf den Tribünen entstehen.

Bis jetzt holten die „os Arcebiscos“ in vier EL-Qualifikationsspielen insgesamt nur einen Ball aus dem eigenen Kasten und sind nicht allzu sehr gefordert worden. In unserem Braga Rapid Wien Tipp muss nicht unbedingt ein weiteres Gegentor hinzukommen.

Braga - Rapid Wien Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Braga: 1:0 Boavista (A), 2:1 Servette (A), 1:1 Estrela Amadora (H), 0:0 Servette (H), 5:0 Maccabi Petah Tikva (A).

Letzte 5 Spiele Rapid Wien: 2:0 WSG Tirol (H), 2:0 Trabzonspor (H), 1:1 Austria Klagenfurt (A), 1:0 Trabzonspor (A), 1:0 Sturm Graz (H).

Letzte 5 Spiele Braga vs. Rapid Wien: -

Ausgeschlossen ist das aber ebenfalls nicht. Rapid Wien ist in allen acht Pflichtspielen der neuen Saison ungeschlagen geblieben. Vor allem die Hintermannschaft wirkt bislang extrem kompetent.

Nach fünf von acht Begegnungen freute sich Rapid-Torhüter Niklas Hedl über eine Partie ohne Gegentor. Die letzten Resultate zeigen, dass die Tendenz in der Arbeit gegen den Ball sogar steigend ist.

Die Grün-Weißen blieben in vier ihrer letzten fünf Pflichtspiele von einem Gegentor verschont und beschwörten in der zweiten Qualifikationsrunde eine kleine Überraschung herauf.

Gäste-Trainer Robert Klauß stellte seine Mannschaft für die beiden Duelle mit Trabzonspor hervorragend ein und bekam zwei für viele Seiten überraschende Zu-Null-Siege seiner Truppe zu sehen.

Wie wenig das Glück in der Defensive eine Rolle gespielt hat, zeigt der Vergleich der erwartbaren Gegentore nach drei absolvierten Liga-Spieltagen in der österreichischen Bundesliga. Die Wiener tauchen in dieser Kategorie als stärkstes Team auf (1,9 xGA).

Als geeignete Alternative zu unserer Braga Rapid Wien Prognose drängt sich die Wette „Beide Teams treffen: Nein“ auf. Gebt ihr diese Wette bei Bwin ab, erhaltet ihr eine Quote von 1,98 - eine hervorragende Quote unter diesen Voraussetzungen.

Im Gegensatz zu den Hausherren überzeugten die Rapidler in mehreren Spielen auch im letzten Spielfeld-Drittel. Noch schlossen die Grün-Weißen kein Pflichtspiel ohne eigenen Torerfolg ab.

Braga vs Rapid Wien: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Braga: Matheus - Marin, Arrey-Mbi, Niakate, Gomez - Carvalho, Zalazar, Roger - Horta, Bruma, Roberto Fernandez

Ersatzbank Braga: Hornicek, Tiago Sà, Bambu, Saatci, Joe Mendes, Helguera, Gorby, Joao Marques, Gabri Martinez, Banz, El Ouazzani, Joao Moutinho

Startelf Rapid Wien: Hedl - Auer, Raux-Yao, Cvetkovic, Bolla - Grgic, Sangaré - Seidl, Jansson - Beljo, Burgstaller

Ersatzbank Rapid Wien: Gartler, Orgler, Hofmann, Böckle, Oswald, Kerschbaum, Kaygin, Lang, Schaub, Dursun.

Möglicherweise muss Carlos Carvalhal im ersten Spiel noch auf die Fähigkeiten von Joao Moutinho verzichten. Der Routinier verließ im zweiten Aufeinandertreffen mit Servette (2:1) verletzungsbedingt den Platz und fehlte anschließend am zweiten Liga-Spieltag.

Aufpassen müssen die Gastgeber auf die Offensivabteilung der Rapidler. Guido Burgstaller erzielte gegen Wisla Krakau bereits einen Hattrick und Kapitän Matthias Seidl jubelte in zwei von vier Qualifikationsspielen über einen eigenen Treffer.

Unser Braga - Rapid Wien Tipp: Unter 2,5 Tore

Robert Klauß favorisiert eine 4-2-2-2 Formation mit einer Doppelsechs im Zentrum. Durch ihre intensive Arbeit gegen den Ball und das geschlossene Verschieben fehlt es den Kontrahenten gegen die Grün-Weißen häufig an klaren Torchancen. Braga wiederum trat bislang ebenfalls sehr kompakt auf und ließ in vier Qualifikationsspielen nur ein Gegentor zu.