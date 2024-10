Braunschweig - Hannover Tipp, Prognose, Quoten 06.10.2024

SPORT1 Betting 04.10.2024 • 23:00 Uhr Braunschweig - Hannover Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine 2. Bundesliga Wette | Wer gewinnt das Niedersachsen-Derby?

Unser Braunschweig - Hannover Sportwetten Tipp zum 2. Bundesliga Spiel am 06.10.2024 lautet: Schaut man auf die Tabelle und die Formkurve, müssten die 96er klar die Nase vorne haben. Wir rechnen im Wett Tipp heute aber mit einem engen und torarmen Derby.

Zwischen den Städten Braunschweig und Hannover liegen nur gut 50 Kilometer Luftlinie. Seit den 60er Jahren pflegen auch die beiden Fußballvereine eine ausgeprägte Rivalität. Das Duell zwischen den Löwen und den 96ern ist für viele Fans das Highlight des Jahres. Mit 131 Spielen gehört das Niedersachsen-Derby zu einem der am häufigsten ausgetragenen Fußball-Derbys in Deutschland. Auch am Sonntag ist es wieder soweit. Die Quoten der Braunschweig Hannover Prognose schlagen sich dieses Mal auf die Seite der Gäste aus der Landeshauptstadt.

Wir spielen allerdings mit einer Quote von 2,05 bei Happybet den Wett Tipp heute „Unter 2,5 Tore“.

Darum tippen wir bei Braunschweig vs Hannover auf „Unter 2,5 Tore“:

Beide Mannschaften haben in dieser BL2-Saison zusammen erst 4 Tore aus dem laufenden Spiel heraus erzielt

In den letzten 4 Derbys fielen jeweils maximal 2 Tore

Die Eintracht hat die zweitschwächste Chancenverwertung (9,9 Prozent) im Unterhaus

Braunschweig vs Hannover Quoten Analyse:

Die 96er stehen mit 13 Punkten auf Platz 4 der Zweitliga-Tabelle. Die Löwen sind dagegen mit nur vier Zählern Vorletzter. Aus dieser Ausgangslage leiten sich zum Großteil die Braunschweig Hannover Quoten ab.

Beim Blick in die besten Sportwetten Apps bekommt ihr für einen Heimsieg Quoten im Schnitt von knapp über 3,00. Auf der Gegenseite warten für einen Erfolg der Gäste Braunschweig vs. Hannover Wettquoten zwischen 2,20 und 2,30 auf euch.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Braunschweig vs Hannover Prognose: Können die Löwen die Defensive stabilisieren?

Mit dem 1:1 in Darmstadt und dem 2:0 daheim gegen Fürth schien die Eintracht endlich in der Saison 2024/25 angekommen zu sein. Doch dann folgte am vergangenen Spieltag mit dem 1:3 in Ulm nach einer ganz schwachen Leistung der nächste Rückschlag. So kann Braunschweig nach sieben Spieltagen die „Rote Laterne“ nur wegen der minimal besseren Tordifferenz im Vergleich mit Regensburg knapp vermeiden. Vier Punkte zu diesem Zeitpunkt bedeuten für den Verein die geteilt schwächste Saison in der eingleisigen 2. Liga.

Zudem stellt der BTSV mit 19 Gegentoren die schwächste Defensive dieser BL2-Saison. Damit haben die Löwen auch den Negativrekord aus der Spielzeit 2002/03 eingestellt. Auf der anderen Seite des Spielfeldes kommt die zweitschwächste Chancenverwertung (9,9 Prozent) nach Regensburg erschwerend hinzu. Am Sonntag muss Coach Daniel Scherning im Braunschweig Hannover Tipp nun auch noch auf seinen gesperrten Fixpunkt Sven Köhler verzichten. Bisher konnten nur vier Profis alle Spiele von Beginn an bestreiten.

Zuerst die guten Nachrichten: Hannover 96 ist das beste Heimteam in dieser Zweitliga-Saison. Das 2:0 am vergangenen Spieltag gegen Nürnberg war der vierte Heimsieg in Serie. So ist man 2024/25 am heimischen Maschsee noch verlustpunktfrei. Zudem stellen die Niedersachsen zusammen mit Tabellenführer Düsseldorf die beste Defensive in dieser Zweitliga-Saison (4 bei 9,7 xGA). In der eingleisigen 2. Liga hatte der Verein zu diesem Zeitpunkt noch nie weniger Gegentore auf dem Konto.

Doch auswärts holte nur Regensburg weniger Punkte (0) als Hannover (1). Bei keinem anderen Team in Liga 2 ist die Differenz zwischen Heim- und Auswärtspunkten so groß. Die letzten zwei Gastspiele in Düsseldorf und Paderborn wurden verloren. In den ersten neun Partien auf des Gegners Platz in diesem Kalenderjahr hatte H96 nur einmal verloren (3S, 5U). Immerhin gab es unter Coach Leitl nie mehr als zwei Auswärtspleiten in Serie im Unterhaus. Außerdem kommt die Offensive in sieben Partien auf gerade mal neun Treffer. Lediglich drei Teams in der 2. Bundesliga haben seltener in dieser Spielzeit getroffen.

Braunschweig - Hannover Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Braunschweig: 1:3 Ulm (A), 2:0 Greuther Fürth (H), 1:1 Darmstadt (A), 1:2 KSC (H), 0:5 Köln (A)

Letzte 5 Spiele Hannover: 2:0 Nürnberg (H), 1:2 Paderborn (A), 3:1 Kaiserslautern (H), 1:2 Wolfsburg (A), 0:1 Düsseldorf (A)

Letzte 5 Spiele Braunschweig vs Hannover: 0:0 (H), 0:2 (A), 1:0 (H), 1:1 (A), 1:2 (H)

Vorneweg in der Braunschweig Hannover Prognose: H96 verlor nur eines der letzten acht Duelle gegen den Rivalen (4S, 3U). Im März 2023 setzte es in Braunschweig ein 0:1. Auf der anderen Seite ging die Eintracht lediglich in einem der letzten sechs Heimspiele gegen die 96er als Verlierer vom Feld.

Im Februar 2021 gab es ein 1:2. Hinzu kommen in diesem Zeitraum drei Zu-Null-Siege und zwei Remis. Die Hannoveraner kassierten in der 2. Bundesliga im Schnitt gegen den BTSV weniger als ein Gegentor (16 in 20 Partien).

Braunschweigs Trainer Daniel Scherning ist gegen Hannover nach zwei Duellen aber noch ohne Gegentor. Dieses Wissen nutzen wir für den Braunschweig Hannover Tipp „Weiße Weste Braunschweig“.

Dafür bekommen wir bei Bet365 eine hohe Quote von 4,33. Ist euch die Wette etwas zu riskant? Dann nutzt dafür doch einfach den aktuellen Bet365 Angebotscode für Neu- und Bestandskunden!

So seht ihr Braunschweig - Hannover im TV oder Stream:

06. Oktober 2024, 13:30 Uhr, Eintracht Stadion, Frankfurt

Übertragung TV: Sky

Übertragung Stream: Sky Go

Die Fußball-Fans wissen, dass die 2. Bundesliga beim Bezahlsender Sky zu Hause ist. So braucht ihr für das Niedersachsen-Derby auch ein Abo bei dem Anbieter.

Anpfiff im Eintracht-Stadion ist am Sonntag um 13:30 Uhr.

Braunschweig vs Hannover: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Braunschweig: Grill – Jaeckel, Bicakcic, Ivanov – Rittmüller, Krauße, Bell Bell – Gomez, Kaufmann – Polter, Philippe

Ersatzbank Braunschweig: Duda (Tor), Ehlers, Nikolaou, Conteh, Di Michele Sanchez, Marie, Szabo, Tauer

Startelf Hannover: Zieler – Muroya, Neumann, Halstenberg, Wdowik – Christiansen, Leopold – Lee, Rochelt – Ngankam, Tresoldi

Ersatzbank Hannover: Weinkauf (Tor), Ezeh, Knight, Gindorf, Nielsen, Voglsammer, Momuluh, Kunze, Dehm

Die Hausherren müssen im Derby auf Spieler wie Casali, Johansson, Köhler, Ould-Chikh, Raebiger und Sane verzichten.

Die Gäste können dagegen in der Braunschweig Hannover Prognose personell aus dem Vollen schöpfen.

Unser Braunschweig - Hannover Tipp: Unter 2,5 Tore

Beim Niedersachsen-Derby können wir uns auf keinen Favoriten festlegen. Von der Qualität und der Formkurve her haben die Gäste sicher etwas die Nase vorne. Doch die 96er tun sich aktuell in der Fremde deutlich schwerer als daheim.

Außerdem gab es für Hannover zuletzt bei der Eintracht nicht viel zu holen. Stattdessen setzen wir auf ein enges Spiel mit wenigen Treffern. Denn hier treffen zwei Teams aufeinander, die beide in der Offensive ihre Probleme haben. Zudem geizten auch die letzten Duelle der beiden Erzrivalen mit Treffern.