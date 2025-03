Braunschweig - Hertha Tipp, Prognose, Quoten | 16.03.2025

SPORT1 Betting 14.03.2025 • 23:00 Uhr Braunschweig - Hertha Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine 2. Bundesliga Wette | Lässt die Hertha wieder beste Gelegenheiten aus?

Unser Braunschweig - Hertha Sportwetten Tipp zum 2. Bundesliga Spiel am 16.03.2025 lautet: Die Alte Dame vergibt im Wett Tipp heute einen Großteil der eigenen Chancen und muss mit maximal einem Treffer auskommen.

Vielen Sympathisanten der Alten Dame schmeckt die aktuelle Tabellenkonstellation überhaupt nicht. In unserer Braunschweig Hertha Prognose läuft der Hauptstadt-Klub sogar Gefahr, den Vorsprung auf die Abstiegsränge gänzlich zu verspielen. Für den BTSV hingegen liefen die vergangenen Wochen wesentlich besser.

Die Löwen (10) haben in der zweiten Saisonhälfte mehr als doppelt so viele Zähler wie die Berliner (4) gesammelt und sich stückweise eine bessere Ausgangslage im Tabellenkeller verschafft. Verantwortlich dafür ist vor allem die Hintermannschaft der Gastgeber. Daran anknüpfend wählen wir bei Betano eine Quote von 1,75 und spielen “Hertha Unter 1,5 Tore”.

Darum tippen wir bei Braunschweig vs Hertha auf “Hertha Unter 1,5 Tore”:

Hertha hat in 4 der letzten 6 Zweitliga-Begegnungen kein Tor erzielt.

Nur Hannover (11) hat im eigenen Stadion weniger Gegentore als Braunschweig (13) zugelassen.

Braunschweig kassierte in 7 der 9 vorangegangenen Zweitliga-Partien “Unter 1,5 Gegentore”.

Braunschweig vs Hertha Quoten Analyse:

Kein Zweitligist wartet aktuell länger auf einen Sieg als die Alte Dame (7). Der Hauptstadt-Klub hat seine Ambitionen längst ad acta gelegt und kämpft um den Verbleib im deutschen Unterhaus. Laut den Braunschweig Hertha Quoten aus der Betano App geht das Team aus Berlin mit Siegquoten bis 2,25 dennoch als leichter Favorit in den Vergleich.

Die Wettanbieter berücksichtigen in ihrer Vergabe der Braunschweig Hertha Wettquoten offensichtlich die theoretisch vorhandene Qualität im Kader der Gäste, anders lässt sich der leichte Vorteil gegenüber dem BTSV mit Werten um 3,15 für den Heimsieg nur schwer erklären.

Braunschweig vs Hertha Prognose: Kehrt Dardai bald zurück?

Der Trainerwechsel von Cristian Fiel zu Stefan Leitl hat keine kurzfristige Wirkung gezeigt. Hertha hat unter dem neuen Chefcoach nur einen Punkt gesammelt und nicht mehr als einen Treffer erzielt.

Anstatt sich Hoffnungen auf den angepeilten Aufstieg machen zu können, greift in der deutschen Hauptstadt die Angst vor dem Gang in die dritte Liga um sich. Diese wird laut unserem Braunschweig vs. Hertha Tipp nicht unbedingt kleiner.

Die Alte Dame ist seit sieben Zweitliga-Spieltagen sieglos und holte in diesem Zeitraum nur einen mickrigen Punkt (0:0 vs. Nürnberg). Das ist sowohl die längste Sieglos-Serie unter allen Teams im deutschen Unterhaus als auch die schlechteste Punkteausbeute.

Steigender Erfolgsdruck und fehlendes Selbstvertrauen hemmen die Berliner in unserer Braunschweig gegen Hertha Prognose vor allem im letzten Drittel. Torchancen sind in dieser Spielzeit durchaus vorhanden, doch die Profis im Team von Stefan Leitl vergeben diese teils kläglich.

Braunschweig - Hertha Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Braunschweig: 1:1 Hannover (A), 1:1 Ulm (H), 0:3 Fürth (A), 1:0 Darmstadt (H), 2:0 Karlsruhe (A).

Letzte 5 Spiele Hertha: 1:2 Schalke (H), 0:4 Elversberg (A), 0:0 Nürnberg (H), 1:2 Düsseldorf (A), 0:1 Kaiserslautern (H).

Letzte 5 Spiele Braunschweig vs. Hertha: 1:3 (A), 1:1 (H), 0:3 (A), 0:1 (A), 6:5 n.E. (H).

Fabian Reese ist nahezu der einzige Lichtblick in einer völlig verunsicherten Mannschaft. Hertha erzielte in vier der sechs vorangegangenen Partien keinen Treffer. Die beiden einzigen Tore in diesem Zeitraum erzielte der Linksaußen höchstpersönlich.

Einen herausragenden Moment von Reese haben wir im Braunschweig vs. Hertha Tipp eingeplant und dafür vorgesorgt. Ansonsten vertrauen wir darauf, dass den Gästen vor dem gegnerischen Kasten weiterhin die Nerven versagen.

Bis auf Regensburg (5) hat keine Mannschaft in der Rückrunde weniger Tore als die Alte Dame (6) erzielt. Grund dafür ist der größte Chancenwucher, den ein Zweitligist betreiben kann. Hertha verwertete in der zweiten Saisonhälfte nur 7,3 Prozent der eigenen Torchancen - Liga-Tiefstwert!

Dabei wären die Gelegenheiten für wesentlich mehr Tore vorhanden gewesen. Unter allen Zweitligisten findet ihr in der Rückrunde keine Mannschaft, die ihre erwartbaren Tore deutlicher unterbietet als das Team aus Berlin (6 Tore bei 11,3 xG).

Zudem reisen die Herthaner mit einer Negativserie von drei Auswärtsniederlagen in Folge nach Braunschweig. Das sind alles andere als gute Voraussetzungen, um eine Braunschweig vs. Hertha Prognose in die eigene Richtung zu lenken.

Den Löwen fehlt jedoch selbst die Torgefahr. Elf der zwölf vorangegangenen Zweitliga-Paarungen hat Braunschweig mit weniger als zwei eigenen Treffern abgeschlossen.

Im Winter haben die Gastgeber aber einen Transfer getätigt, der für den entscheidenden Boost im Abstiegskampf sorgen kann. Lino Tempelmann, von Schalke gekommen, erzielte seit seiner Leihe zum BTSV 57 Prozent (4/7) der Tore seiner neuen Mannschaft.

Braunschweig vs Hertha: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Braunschweig: Hoffmann - Nikolaou, Bicakcic, Ivanov, Kaufmann, Baas, Tempelmann, Köhler, Di Michele Sanc., Philippe, Szabo

Ersatzbank Braunschweig: Duda, Ehlers, Bell Bell, Dräger, Krauße, Johan Gomez, Marie, Polter, Tachie

Startelf Hertha: Ernst - Leistner, Marton Dardai, Gechter, Kenny, Cuisance, Klemens, Zeefuik, Maza, Reese, Schuler

Ersatzbank Hertha: Gersbeck, Karownik, Bouchalakis, Scherhant, Thorsteinsson, Palko Dardai, WInkler, Niederlechner, Wollschläger

Bis jetzt wurden 58 Prozent der Heimspiele des BTSV mit “Unter 2,5 Toren im Spiel” abgepfiffen. Außerdem verhinderten die Löwen in 42 Prozent ihrer Heimspiele ein Gegentor.

Unser Braunschweig - Hertha Tipp: Hertha Unter 1,5 Tore

Daniel Scherning und seine Mannschaft haben zuletzt in vier von fünf Begegnungen eine Niederlage verhindert und weniger als zwei Gegentore zugelassen. Die Spieler der Alten Dame werden nicht viele Torchancen erhalten und die wenigen, die ihnen geboten werden, voraussichtlich weiterhin kläglich vergeben.