Bremen - Freiburg Tipp, Prognose & Quoten | 20.09.2025

SPORT1 Betting 19.09.2025 • 18:00 Uhr Bremen - Freiburg Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Bundesliga Wette | Wie gefährlich sind die Hanseaten?

Unser Bremen - Freiburg Sportwetten Tipp zum Bundesliga Spiel am 20.09.2025 lautet: Werder übt im Wett Tipp heute großen Druck auf die Gäste aus.

Beide Mannschaften aus der Bremen Freiburg Prognose feierten am vergangenen Wochenende ihren ersten Saisonsieg. Werder dominierte gegen Gladbach (4:0), während der SCF dem VfB Stuttgart eine schmerzhafte Pleite beibringen konnte (3:1).

Für unseren Bremen Freiburg Wett Tipp heute wählen wir einen Ansatz, der die Offensive der Grün-Weißen in den Mittelpunkt rückt. Bei Bet-at-Home spielen wir eine Quote von 1.93 für “Bremen Über 1,5 Tore”.

Darum tippen wir bei Bremen vs Freiburg auf “Bremen über 1,5 Tore”:

Werder hat in den letzten beiden Bundesliga-Spielen insgesamt 7 Tore erzielt.

Freiburg hat gemeinsam mit Union Berlin die meisten Gegentore aller Bundesligisten kassiert (je 8).

Werder hat keines der letzten 5 Bundesliga-Heimspiele verloren (2S, 3U).

Bremen vs Freiburg Quoten Analyse:

Von einer Wette ohne Einzahlung könnt ihr im Hinblick auf die Bremen Freiburg Wettquoten profitieren. Beiden Kontrahenten werden Siegquoten von 2,40 und höher zugeteilt, was für eine ausgeglichene Partie spricht.

Saisonübergreifend präsentiert sich der SVW in bestechender Form und hat nur eines der elf vorangegangenen Bundesliga-Spiele verloren (6S, 4U). Verständlich, dass die deutschen Wettanbieter in ihren Bremen Freiburg Quoten einen Heimsieg knapp favorisieren.

Bremen vs Freiburg Prognose: Genügend Selbstvertrauen

Seit dem Wiederaufstieg 2022 hat Werder noch nie eine längere Heimserie ohne Niederlage hingelegt als aktuell (5). Die Grün-Weißen bewiesen im letzten Auftritt vor heimischer Kulisse große Moral und knöpften Leverkusen trotz Rückstand und Unterzahl ein 3:3 ab.

Die positive Haltung hat der SVW bisher an jedem Spieltag bewiesen, was unser Bremen vs. Freiburg Tipp beeinflusst hat. Zudem sind die Grün-Weißen zuletzt eiskalt vor dem gegnerischen Kasten gewesen.

Die Hausherren profitieren in unserer Bremen gegen Freiburg Prognose erneut von einer fantastischen Chancenverwertung. Bisher haben die Hanseaten eine Schussverwandlungsquote von 18,2 Prozent (6.).

Zusätzlich hat nur der deutsche Rekordmeister aus München (14) innerhalb der ersten drei Spieltage mehr Tore erzielt, als die neue Mannschaft von Horst Steffen (8).

Bremen - Freiburg Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Bremen: 4:0 Gladbach (A), 3:3 Leverkusen (H), 1:4 Frankfurt (A), 0:1 Bielefeld (A), 1:2 Udinese (H).

Letzte 5 Spiele Freiburg: 3:1 VfB Stuttgart (H), 1:4 Köln (A), 1:3 Augsburg (H), 2:0 Lotte (A), 3:3 Dresden (H).

Letzte 5 Spiele Bremen vs. Freiburg: 0:5 (A), 0:1 (H), 3:1 (H), 0:1 (A), 1:2 (H).

Die Akteure der Grün-Weißen gehen in gezielte Dribblings, die erfolgreicher sind als bei jedem anderen Bundesligisten (60,9 Prozent). Vor allem Neuzugang Samuel Mbangula überzeugt in diesen Aktionen mit einer Mischung aus Antrittsschnelligkeit und Physis.

Nicht umsonst ist der Offensivspieler im letzten Spiel gegen Gladbach (4:0) an zwei Treffern direkt beteiligt gewesen. Außer ihm hat kein anderer Bundesliga-Spieler an drei Spieltagen bereits zwei Elfmeter herausgeholt.

Zusätzlich haben nur vier Mannschaften einen höheren Anteil ihrer eigenen Abschlüsse auf den gegnerischen Kasten abgegeben als die Profis der Norddeutschen (45,7 Prozent). Das ist durchaus überraschend, denn 38 Prozent der SVW-Abschlüsse wurden außerhalb des Strafraums abgefeuert (dritthöchster Wert im Ligavergleich).

Außerdem beschäftigen sich die Gäste aus dem Breisgau mit einer gewissen Auswärtsschwäche. Der erste Gastauftritt der Saison ging mit 1:4 gegen Köln verloren. Davon zehren wir auch im Bremen gegen Freiburg Tipp.

Vergangenes Jahr haben die Schützlinge von Julian Schuster sechs ihrer elf Saisonniederlagen fernab der eigenen Arena kassiert und auswärts ein deutlich negatives Torverhältnis zusammengestellt (17:27).

So seht ihr Bremen - Freiburg im TV oder Stream:

20. September, 15.30 Uhr, Weserstadion, Bremen

Übertragung TV: DAZN, Sky

Übertragung Stream: DAZN, Sky

Sollte Mbangula auch gegen den SCF einen Elfmeter herausholen können, wartet in Romano Schmidt ein abgeklärter Schütze vom Punkt. Der Bremer erzielte drei Tore in seinen letzten vier Bundesliga-Spielen und erzielte die Hälfte seiner sechs BL-Tore 2025 per Strafstoß.

Sprechen müssen wir ebenfalls über die Verteidigung des SCF. Die Breisgauer haben ligaweit die meisten Gegentore zugelassen (8, ebenso wie Union Berlin) und noch keine Paarung mit einer weißen Weste abgeschlossen.

Bremen vs Freiburg: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Bremen: Backhaus - Sugawara, Friedl, Coulibaly, Agu - Stage, Lynen - Schmid, Puertas, Mbangula - Grüll

Ersatzbank Bremen: Hein, Schmetgens, Schmidt, Alvero, Bittencourt, Covic, Njinmah, Boniface, Topp

Startelf Freiburg: Atubolu - Kübler, Ginter, Lienhart, Makengo - Osterhage, Eggestein - Beste, Scherhant, Grifo - Matanovic

Ersatzbank Freiburg: Müller, Jung, Günter, treu, Höfler, Dinkci, Adamu, Höler

Interessant wird dieser Vergleich zusätzlich durch einige Personalien. Jan-Niklas Beste, Eren Dinkci, Maximilian Eggestein, Anthony Jung, Patrick Osterhage und Maximilian Philipp tragen das SCF-Trikot und standen im Laufe ihrer Karriere allesamt für den SVW unter Vertrag.

Insgesamt könnte durchaus eine spannende Partie mit vielen Treffern entstehen. Werder hat zwar bereits acht Treffer erzielt, ebenso aber sieben Gegentore zugelassen. Zudem enthielten, zusammengenommen, alle sechs Ligaspiele der beiden Teams mindestens vier Treffer.

Unser Bremen - Freiburg Tipp: Bremen über 1,5 Tore

Der SCF hat in zwei von drei Bundesliga-Spielen mindestens zwei Gegentore zugelassen und kein einziges Ligaspiel in dieser Saison mit einer weißen Weste zu Ende gebracht. Wir erwarten eine offene und zugleich unterhaltsame Partie, in der Werder von der Stimmung auf den Rängen profitiert.