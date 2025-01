Brest - PSG Tipp, Prognose, Quoten | 01.02.2025

PSG geht als klarer Favorit ins Spiel, was auch die Buchmacher mit ihren Quoten bestätigen. Brest hingegen wird versuchen, die Heimstärke auszuspielen. Interessant in der Brest PSG Prognose ist, dass Schiedsrichter Benoit Bastien in dieser Saison in zehn Spielen bereits neun Elfmeter gegeben hat.