Brest - PSG Tipp, Prognose & Quoten | 11.02.2025

SPORT1 Betting 10.02.2025 • 11:12 Uhr Brest - PSG Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Champions League Wette | Wer gewinnt das französische CL-Duell?

Unser Brest - PSG Sportwetten Tipp zum Champions League Spiel am 11.02.2025 lautet: Rechtzeitig zum Beginn der K.o.-Phase in der Königsklasse sind die Pariser in Bestform. So spricht im Wett Tipp heute auch alles für einen Sieg des Ligue-1-Meisters.

Alle vier Mannschaften aus der Ligue 1 sind in der Champions-League-Saison 2024/25 noch im Wettbewerb, doch mit dem OSC Lille hat nur ein Verein das direkte Ticket fürs Achtelfinale gelöst. Mit Brest und Paris St. Germain treffen in der K.o.-Playoff-Runde zwei Teams direkt aufeinander.

Für die Buchmacher ist die Ausgangslage schon im Hinspiel bei der Brest PSG Prognose völlig klar. Der französische Serienmeister ist der klare Favorit. Auch wir kommen zum gleichen Ergebnis und spielen mit einer Quote von 1,77 bei Bet365 den Brest PSG Wett Tipp heute “Sieg PSG & Über 2,5 Tore”.

Darum tippen wir bei Brest vs PSG auf “Sieg PSG & Über 2,5 Tore”:

Brest wartet seit 30 Duellen auf einen Sieg gegen Paris

PSG ist in dieser Ligue-1-Saison noch ohne Niederlage

Die “Rouge-et-Bleu” haben in den letzten 8 Spielen 26 Tore erzielt

Brest vs PSG Quoten Analyse:

In der heimischen Liga ist Paris St. Germain als Tabellenführer das Maß aller Dinge und nach 21 Spieltagen immer noch ungeschlagen. Die Hausherren haben sieben Plätze und 22 Punkte Rückstand auf den kommenden Gegner. So gehen die “Rouge-et-Bleu” auch im Hinspiel als Auswärtsmannschaft laut den Brest vs PSG Quoten klar favorisiert ins Rennen.

Für einen Sieg der Gäste aus der Hauptstadt klettern die Quoten gerade mal auf einen Höchstwert von 1,38. Dafür bekommt ihr in den besten Sportwetten Apps für einen Erfolg der Hausherren Brest gegen PSG Wettquoten zwischen 7,00 und 8,00.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Brest vs PSG Prognose: Können die Hausherren den Favoriten ärgern?

Brest schaffte es in der vergangenen Saison in der französischen Liga mit Rang 3 auf die beste Platzierung der Vereinsgeschichte und löste damit erstmals ein Ticket für den Europapokal. In der Champions League reichten dann vier Siege (gegen Sturm Graz, Red Bull Salzburg, Sparta Prag und PSV Eindhoven) und ein Remis (gegen Leverkusen) bei drei Niederlagen (gegen Barcelona, Donetsk und Real Madrid) für die Playoff-K.o.-Runde. In der Ligue 1 hinken die Männer von Coach Eric Roy den Ergebnissen aus dem Vorjahr allerdings noch etwas hinterher.

Nach 21 Spieltagen haben die “Ti’Zefs” zehn Siege und zehn Niederlagen (1U) auf dem Konto. Das reicht für Rang 8. Der erste Europapokal-Rang ist aber nur zwei Punkte entfernt. Mit vier Siegen aus den letzten fünf Liga-Spielen zeigte die Tendenz bei den Bretonen klar nach oben. Die große Schwachstelle der Mannschaft ist die Defensive. 36 Gegentore werden im französischen Oberhaus nur von drei Teams überboten. In der Königsklasse kassierte Stade Brestois in vier Heimspielen mit dem 0:3 gegen Real Madrid immerhin nur eine Niederlage (2S, 1U), Gegentore wird es aber wohl auch im Brest PSG Tipp setzen.

Paris St. Germain war mit nur einem Sieg aus den ersten fünf Spielen schwer in die aktuelle CL-Saison gekommen, doch ab dem sechsten Spieltag und einem 3:0 bei RB Salzburg drehte PSG auf. Die Highlights waren dann ein 4:2 daheim gegen Manchester City und ein 4:1 zu Gast beim VfB Stuttgart. In beiden Partien überzeugte die Mannschaft von Coach Luis Enrique mit präzisem Hochgeschwindigkeits-Fußball und ging am Ende doch noch auf Platz 15 der Königsklassen-Liga-Phase über die Ziellinie.

In der Ligue 1 stehen die “Rouge-et-Bleu” mit 16 Siegen und fünf Remis aus 21 Partien einsam an der Tabellenspitze. Das Polster auf den ersten Verfolger beträgt zehn Punkte. Die beste Offensive der Liga (58 Tore) wurde im Winter-Transferfenster noch mit Khvicha Kvaratskhelia (SSC Neapel) verstärkt. Der Georgier erzielte am Wochenende beim 4:1-Heimsieg gegen AS Monaco seinen ersten Treffer für den neuen Verein und darf jetzt auch in der Champions League für Paris ran.

Brest - PSG Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Brest: 2:0 Nantes (A), 2:1 ES Troyes (A), 2:5 Paris St. Germain (H), 0:3 Real Madrid (H), 1:0 Le Havre (A)

Letzte 5 Spiele PSG: 4:1 AS Monaco (H), 2:0 Le Mans (A), 5:2 Stade Brest (A), 4:1 VfB Stuttgart (A), 1:1 Stade Reims (H)

Letzte 5 Spiele Brest vs PSG: 2:5 (H), 1:3 (A), 1:3 (A), 2:2 (A), 2:3 (H)

Erst am 1. Februar 2025 wurde diese Paarung in der Ligue 1 in Best ausgetragen. PSG ging dabei mit einem klaren 5:2-Auswärtssieg vom Feld. Ousmane Dembele (3 Tore) und Goncalo Ramos (2 Treffer) waren hier die besten Spieler für die Gäste. Auch das Hinspiel in der laufenden Saison der französischen Liga ging im Prinzenpark mit 3:1 an die Pariser.

Für unsere Brest PSG Prognose spielt auch eine Rolle, dass die “Rouge-et-Bleu” ein Angstgegner der “Ti’Zefs” sind. Seit 30 Pflichtspiel-Duellen ist Paris St. Germain ohne Niederlage gegen Brest (22S, 8U). Die letzte Pleite datiert aus dem Januar 1985 und einem 1:3 in der Ligue 1.

Bei diesem französischen CL-Duell sollte man Ousmane Dembele auf dem Zettel haben. Der PSG-Angreifer führt aktuell die Ligue-1-Torschützenliste an und erzielte schon am 1. Februar gegen Brest einen Hattrick. Zudem kommt der Stürmer auf vier Treffer in seinen letzten beiden Spielen in der Königsklasse.

Für den Brest PSG Tipp “Dembele trifft” bekommen wir bei Merkur Bets eine ordentliche Quote von 2,50. Unsere Merkur Bets Erfahrungen bezüglich Bonus, Wettangebot, Quoten, Stärken, Schwächen, Sportwetten App und mehr teilen wir im ausführlichen Merkur Bets Test mit euch.

So seht ihr Brest - PSG im TV oder Stream:

11. Februar 2025, 18:45 Uhr, Stade de Roudourou, Guingamp

Übertragung TV: DAZN

Übertragung Stream: DAZN

DAZN zeigt am Dienstag drei Spiele der Playoffs zur K.o.-Runde als Einzelspiel oder in der Konferenz. Dazu gehört auch das französische Duell zwischen Stade Brest und Paris St. Germain.

Der Anpfiff in Guingamp, wo die Bretonen ihre CL-Heimspiele austragen müssen, erfolgt schon um 18:45 Uhr.

Brest vs PSG: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Brest: Bizot - Lala, Chardonnet, Ndiaye, M. Haidara - Camara, Lees-Melou, Magnetti - Faivre, Ajorque, Sima

Ersatzbank Brest: Coudert (Tor), Bourgault, Coulibaly, Le Cardinal, Fernandes, Salah, Mama Baldé, Pereira Lage, Doumbia

Startelf PSG: G. Donnarumma - Joao Neves, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes - D. Doué, Vitinha, Fabian - B. Barcola, Dembelé, Kvaratskhelia

Ersatzbank PSG: Safonov, Tenas (Tor), Hakimi, Kimpembe, Lucas Beraldo, Zague, K.-I. Lee, Hernandez, Goncalo Ramos

Die Hausherren müssen am Dienstag ohne Del Castillo, Lock, Amavi und Martin auskommen. Bei den Gästen fehlen nur Mbaye und Zaire-Emery.

Große Auswirkungen auf die Brest PSG Prognose haben diese Personalien aber nicht.

Unser Brest - PSG Tipp: Sieg PSG & Über 2,5 Tore

Stade Brest hat mit dem Einzug in die CL-Playoffs eine mehr als respektable erste Europapokal-Saison gespielt. Nun träumen die Bretonen natürlich vom Einzug ins Achtelfinale, doch mit dem Ligue-1-Kontrahenten hat man ein ganz ungünstiges Los gezogen.

PSG ist einerseits ein Angstgegner der “Ti’Zefs”. Andererseits ist die Offensive von Paris aktuell extrem gefährlich und treffsicher. So spricht schon im Hinspiel alles für einen Sieg der Gäste aus der Hauptstadt.