Brügge - Dortmund Tipp, Prognose & Quoten | 18.09.2024

Unser Brügge - Dortmund Sportwetten Tipp zum Champions League Spiel am 18.09.2024 lautet: Gegen den Club aus Belgien kann der BVB eine gute CL-Bilanz vorweisen. Diese Serie dürfte auch im Wett Tipp heute halten.

In der vergangenen Spielzeit stand Borussia Dortmund zum dritten Mal im Finale der Champions League und kassierte mit dem 0:2 gegen Real Madrid zum zweiten Mal eine Niederlage. Trotzdem war das Abschneiden in der Königsklasse für Schwarz-Gelb natürlich ein Erfolg. Im ersten CL-Spiel der neuen Saison müssen die Dortmunder mal wieder in Belgien beim Club Brügge ran. Bei der Brügge gegen Dortmund Prognose schlagen sich die Wettquoten auf die Seite der Gäste.

Auch wir spielen mit einer Quote von 1,56 bei Merkur Bets den Wett Tipp heute „Doppelte Chance X2 & Über 1,5 Tore“.

Darum tippen wir bei Brügge vs Dortmund auf „Doppelte Chance X2 & Über 1,5 Tore“:

Die Borussia verlor nur 2 der vergangenen 12 CL-Spiele

Brügge konnte in der Königsklasse nur 3 der letzten 20 Heimspiele gewinnen

Der BVB ist in der Champions League noch ohne Niederlage gegen Brügge



Brügge vs Dortmund Quoten Analyse:

Der BVB hat mit 461 Millionen Euro beim Kader-Vergleich klar die Nase vorne. Denn die Belgier bringen gerade mal 137 Millionen Euro auf die Waage. So schicken die Buchmacher ohne Steuer anhand der Brügge Dortmund Quoten die Gäste als leichte Favoriten ins Rennen.

Für einen Sieg der Borussia bekommt ihr Quoten zwischen 2,00 und 2,07. Für einen Erfolg der Hausherren werden dagegen aktuell Brügge Dortmund Wettquoten im Schnitt von 3,50 bezahlt.

Brügge vs Dortmund Prognose: Was bringt der Heimvorteil?

Im März 2024 war Coach Ronny Delia bei Club Brügge entlassen worden. Auf Interimsbasis führte danach Nicky Hayen die „Blauw-Zwart“ zum Meistertitel. Es war der 19. Liga-Titel für den FCB und der sechste in den vergangenen neun Jahren. Als Belohnung wurde Hayen dann auch zum neuen Cheftrainer befördert. Wie schon so oft in den vergangenen Spielzeiten musste der Verein aber auch in diesem Transfersommer wieder wichtige Spieler ziehen lassen. Nur gut die Hälfte der Einnahmen wurde in Neuzugänge investiert. So kam der Meister gar nicht gut in die neue Saison.

Nach einer Niederlage im Supercup gegen Saint Gilloise stand auch in der Liga nach drei Spieltagen gerade mal ein Punkt auf dem Konto. Doch inzwischen haben sich die Blau-Schwarzen gefangen. Die letzten vier Liga-Spiele wurden alle gewonnen. In der Königsklasse will Brügge nun an die Saison 2022/23 anknüpfen, als man erstmals die K.-o.-Runde erreichte. Saisonübergreifend wartet man in der Champions League seit fünf Partien auf einen Sieg (2U, 3N) und hat nur drei der letzten 20 Heimspiele gewonnen (6U, 11N). In der vergangenen Saison ging es in der Conference League immerhin bis ins Halbfinale. Dabei blieb man ohne Heimniederlage (6S, 3U).

Borussia Dortmund belegte in der Saison 2023/24 in der Bundesliga den fünften Platz. Das war die schlechteste Platzierung in der Liga seit dem siebten Platz in der Saison 2014/15. So wurde trotz des Erreichens des Champions-League-Endspiels Edin Terzic entlassen und durch Ex-Profi Nuri Sahin ersetzt. Dortmund startete mit einem 4:1 bei Phönix Lübeck im Pokal in die neue Saison. Aus den ersten drei BL-Partien holte die Borussia insgesamt sieben Punkte.

Das reicht für den zweiten Platz, zwei Zähler hinter Tabellenführer Bayern. In der Königsklasse haben die Dortmunder ebenfalls nur zwei der vergangenen zwölf Spiele verloren. In den letzten 35 Auswärtsspielen in Europa wurden elf Siege eingefahren (7U, 17N). In Belgien konnte der BVB jüngst viermal in Serie gewinnen. Beim 4:2-Heimerfolg gegen Heidenheim am Freitag traf Karim Adeyemi zweimal. Nimmt man die Treffer des Angreifers in den beiden Spielen der deutschen U21-Nationalmannschaft hinzu, kommt Adeyemi auf sieben Tore in zehn Tagen.

Brügge - Dortmund Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Brügge: 3:0 Kortrijk (A), 2:2 Dunkerque (H), 3:0 Cercle Brügge (H), 2:1 Dender EH (A), 1:0 Antwerpen FC (H)

Letzte 5 Spiele Dortmund: 4:2 Heidenheim (H), 0:0 Werder Bremen (A), 2:0 Eintracht Frankfurt (H), 4:1 Phönix Lübeck (A), 2:0 Aston Villa (H)

Letzte 5 Spiele Brügge vs Dortmund: 0:3 (A), 0:3 (H), 0:0 (A), 0:1 (H), 4:2 n.E (A)



Beide Vereine standen sich schon achtmal gegenüber. Der BVB liegt im direkten Vergleich mit fünf Siegen vorne. Dazu kommen ein Remis und zwei Niederlagen. Besonders bitter für Dortmund war das Aus gegen Brügge nach Elfmeterschießen in der CL-Saison 2003/04.

Seitdem spricht die Bilanz vor dem Brügge Dortmund Tipp mit drei Zu-Null-Siegen und einem torlosen Remis aber klar für die Borussia. Die letzten beiden Erfolge in der Gruppenphase der Spielzeit 2020/21 fuhr Schwarz-Gelb sogar jeweils mit einem 3:0 ein.

In den letzten vier Aufeinandertreffen ging immer mindestens ein Keeper mit einer „Weißen Weste“ vom Feld. Setzt sich diese Serie fort, ist die Wette „Beide Teams treffen: Nein“ eine gute Option.

Für diesen Tipp bekommt ihr in der Brügge vs Dortmund Prognose bei Betano eine Quote von 2,27. Neukunden sollten sich vor einem ersten Tipp bei diesem Buchmacher den Betano Willkommensbonus nicht entgehen lassen.

So seht ihr Brügge - Dortmund im TV oder Stream:

18. September 2024, 21 Uhr, Jan Breydel Stadium

Dortmund-Fans, die den Champions-League-Auftakt ihrer Mannschaft live erleben wollen, aber nicht im Stadion vor Ort sind, brauchen ein Abo bei Streaming-Anbieter DAZN.

Los geht‘s am Mittwochabend um 21 Uhr im Jan Breydel Stadium.

Brügge vs Dortmund: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Brügge: Mignolet - Seys, Mechele, Ordonez, de Cuyper - Vetlesen, Onyedika - Skov Olsen, Vanaken, Tzolis - Nilsson

Ersatzbank Brügge: Jackers - Siquet, Spileers, Jutgla, Romero, Jashari, Skoras, Talbi, Sabbe, Vermant

Startelf Dortmund: Kobel - Ryerson, Anton, Süle, Schlotterbeck - Can, Groß - Malen, Brandt, Adeyemi - Guirassy

Ersatzbank Dortmund: Lotka, Meyer, Ostrzinski, Bensebaini, Kabar, Yan Couto, Nmecha, Sabitzer, Beier, Duranville, Gittens

Die Hausherren können in der Abwehr wieder auf den Ecuadorianer Joel Ordonez zurückgreifen. Beim BVB kann der am Wochenende in der Liga gesperrte Nationalspieler Nico Schlotterbeck wieder mitwirken. Zudem dürfte Emre Can für Felix Nmecha in die Startelf rücken.

Unser Brügge - Dortmund Tipp: Doppelte Chance X2 & Über 1,5 Tore

Brügge hat sich nach einem schwachen Start gefangen und spielt in der heimischen Liga wieder um die Meisterschaft mit. Gegen den BVB gab es in der Königsklasse aber bisher noch nicht viel zu holen.

Daran dürfte sich unserer Meinung nach am Mittwoch auch nicht viel ändern. Die Dortmunder sind unter Coach Nuri Sahin noch ungeschlagen und haben einige Spieler mit einer tollen Frühform im Kader. Das dürfte für mindestens einen Punkt beim Club reichen. Zudem dürfen sich die Zuschauer auf ein paar Tore freuen.