Bulgarien - Spanien Tipp, Prognose & Quoten | 04.09.2025

Unser Bulgarien Spanien Sportwetten Tipp zum WM Quali Spiel am 04.09.2025 lautet: Die “Furia Roja” geht als klarer Favorit in die Weltmeisterschafts-Quali-Gruppe E. Im ersten Spiel gegen den Außenseiter Bulgarien spricht im Wett Tipp heute auch alles für einen souveränen Sieg der Iberer.

Schon am 5. Dezember 2025 sollen in Las Vegas die Gruppen für die WM 2026 ausgelost werden. Dazu muss die UEFA aber zunächst mal ihre 16 Teilnehmer ausspielen. In der laufenden Länderspielpause legen nun endlich auch die Quali-Gruppen A bis F los. In der Gruppe E sind die Spanier vor der Türkei und Georgien die klaren Favoriten.

Zum Auftakt bekommt es die “Furia Roja” am Donnerstag mit dem vermeintlich leichtesten Gegner zu tun. Das bestätigen auch die Quoten der Bulgarien Spanien Prognose. Wir kommen zum gleichen Ergebnis und spielen mit einer Quote von 1,51 bei Merkur Bets den Bulgarien Spanien Wett Tipp heute “Sieg Spanien & Über 2,5 Tore”.

Darum tippen wir bei Bulgarien vs Spanien auf “Sieg Spanien & Über 2,5 Tore”:

Bulgarien ist die Nummer 84 der Weltrangliste

Spanien ist noch ohne Niederlage gegen die “Lavovete”

Die Löwen haben von den letzten 8 Länderspielen gerade mal eines gewonnen

Bulgarien vs Spanien Quoten Analyse:

Die “Furia Roja” geht als Europameister und Nummer 2 der Weltrangliste in die WM-Quali. Die “Lavovete” finden sich lediglich auf Rang 84 des FIFA-Rankings wieder. Dieser Unterschied spiegelt sich auch in den Bulgarien vs Spanien Quoten wider.

Für einen Sieg der Gastgeber klettern die Quoten bei den besten Bookies, die auch immer wieder Gratiswetten ohne Einzahlung im Angebot haben, auf einen Höchstwert von 30,0. Auf der Gegenseite müsst ihr euch für einen Sieg der Iberer mit Bulgarien gegen Spanien Wettquoten zwischen 1,08 und 1,13 begnügen.

Bulgarien vs Spanien Prognose: Können die Löwen den Favoriten ärgern?

Die bulgarische Fußballnationalmannschaft hat seit 1998 nicht mehr an einer Weltmeisterschaft teilgenommen. Bei einer EM war die BFS-Auswahl auch nur 1996 und 2004 dabei. Ob sich diese Serie bei der WM 2026 ändern wird, ist mehr als fraglich. Seit Dezember 2023 wird die Auswahl von Coach Ilian Iliev betreut. In 14 Partien unter dem Trainer kamen bisher aber nur drei Siege zustande (7U, 4N). In der Quali für die WM 2022 landete man in der Gruppe C auf Rang 4, hinter Nordirland.

Und im Kampf um die Tickets für die EM 2024 lief es noch schlechter. Hier blieben die Bulgaren in der Gruppe G gegen Ungarn, Serbien, Montenegro und Litauen ohne Sieg und belegten mit vier Remis den letzten Platz. In den jüngsten Testspielen im Juni 2025 reichte es zunächst nur zum 2:2 daheim gegen Zypern (Platz 128 der FIFA-Weltrangliste). Danach setzte es ein 0:4 in Griechenland. In der Nations League halten sich die Löwen in der Liga C. Wirklich namhafte Profis sucht man im Kader aber auch vergebens.

Die Seleccion wollte nach dem Nations-League-Sieg 2023 und dem EM-Titel 2024 in diesem Sommer den Hattrick feiern. Doch im Juni setzte es im Nations-League-Endspiel eine Niederlage nach Elfmeterschießen gegen Portugal. Diese Pleite dürfte man in Spanien aber recht gut verschmerzen können. Der Weg zum WM-Titel 2026 wird trotzdem nur über Spanien führen. Im Sturm verfügt die “Furia Roja” mit Lamine Yamal und Nico Williams über absolute Weltklasse.

Auch die Defensive ist außergewöhnlich gut besetzt. Zudem hat man im Mittelfeld Ausnahme-Könner wie Rodri oder Pedri. Die Bilanz unter Trainer Luis de la Fuente steht bei 24 Siegen und sechs Remis in 32 Partien. Dem gegenüber stehen lediglich zwei Pleiten. Diese Bilanz spricht auch für unseren Bulgarien Spanien Tipp. Der Coach hat die spanische Nationalmannschaft auf ein neues Niveau gehoben. Die Mannschaft agiert extrem variabel und ist somit nur schwer ausrechenbar.

Bulgarien - Spanien Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Bulgarien: 0:4 Griechenland (A), 2:2 Zypern (H), 1:2 Irland (A), 1:2 Irland (H), 1:1 Weißrussland (H)

Letzte 5 Spiele Spanien: 2:3 n.E. Portugal (A), 5:4 Frankreich (H), 4:3 n. E. Niederlande (H), 2:2 Niederlande (A), 3:2 Schweiz (H)

Letzte 5 Spiele Bulgarien vs Spanien: 0:1 (A), 1:6 (A), 1:1 (H), 0:2 (A), 0:13 (A)

Diese Paarung wurde bisher erst fünfmal ausgetragen. In der Gruppenphase der EM 1996 konnten die Bulgaren den Spaniern ein 1:1 abknöpfen. Alle anderen vier Duelle gingen verloren. Dabei setzte es zweimal klare Niederlagen.

Auf eine 0:13-Pleite in einem Testspiel in Madrid im Jahr 1933, welches für unsere Bulgarien Spanien Prognose natürlich keine Bedeutung hat, folgte in der Gruppenphase der WM 1998 ein 6:1 Seit 2002 trafen beide Nationen aber nicht mehr auf dem grünen Rasen aufeinander.

Auch dieses Mal rechnen die Buchmacher mit einigen Toren. Trotzdem bekommt ihr für den Bulgarien Spanien Tipp “Über 2,5 Tore” immer noch bei Betano eine spielbare Quote von 1,57.

So seht ihr Bulgarien - Spanien im TV oder Stream:

04. September 2025, 20:45 Uhr, Wassil-Lewski-Nationalstadion, Sofia

Übertragung TV: DAZN

Übertragung Stream: DAZN

In Deutschland, Österreich und der Schweiz sind nur die Spiele der jeweiligen Nationalmannschaft im Free-TV zu sehen. Für alle anderen Partien der WM-Qualifikation hat sich DAZN die Rechte gesichert. So seht ihr auch das Duell zwischen Bulgarien und Spanien lediglich bei dem Streaminganbieter.

Bulgarien vs Spanien: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Bulgarien: Mitov - Nürnberger, Petrov, Bozhinov, Nedyalkov - Gruev, Kraev, Milanov, Chochev - Despodov, L. Petkov

Ersatzbank Bulgarien: Vutsov, Dyulgerov (Tor), Dimitrov, A. Petkov, Atanasov, Minkov, Tsenov, M. Petkov, Panayotov, Kovachev, Shopov, Minchev, Kirilov, Kolev, Nikolov

Startelf Spanien: Unai Simon - Carvajal, Huijsen, Le Normand, Cucurella - Ruiz, Rodri, Pedri - Yamal, Nico Williams, Ferran Torres

Ersatzbank Spanien: Raya, Remiro (Tor), Cubarsi, Vivian, Grimaldo, Porro, Merino, Olmo, Zubimendi, Aleix Garcia, Fermin Lopez, Morata, Jesus Rodriguez, de Frutos, Oyarzabal

Im Kader von Bulgarien stehen mit Fabian Nürnberger (Darmstadt) und Lukas Petkov (Elversberg) zwei Spieler aus der 2. Bundesliga. Zudem kennt man noch den Ex-Bremer Ilia Gruev (Leeds).

Die Qualität spricht natürlich überdeutlich für Spanien. Der amtierende Europameister muss verletzungsbedingt auf Spieler wie Fabian Ruiz, Inigo Martinez, Pau Torres oder Gavi verzichten.

Unser Bulgarien - Spanien Tipp: Sieg Spanien & Über 2,5 Tore

Der bulgarische Fußball ist aktuell in Europa nur noch drittklassig, Die Löwen haben mit einem 1:0 gegen Luxemburg von den letzten acht Länderspielen gerade einmal eines gewonnen.

Und gegen Spanien wäre alles andere als eine klare Niederlage eine große Überraschung. Da wir aber nur schwer einschätzen können, wieviel Gas die “Furia Roja” gibt, spielen wir dieses Mal keinen Handicaptipp.