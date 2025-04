Bundesliga Spiele aktuell – Tipps, Prognosen & Spielplan | 02.05.-04.05.

SPORT1 Betting 30.04.2025 • 14:00 Uhr Für die neun Bundesliga Spiele vom 32. Spieltag hat Tipp-Experte Steffen seine fundierte Prognose erstellt. Hier geht es zu den Tipps sämtlicher Partien:

Unsere Bundesliga Spiele aktuell zum 32. Spieltag vom 02.05. - 04.05.2025: Im Wett Tipp heute feiert Bayern dank einer grandiosen Offensivleistung die vorzeitige Meisterschaft.

Bundesliga Tipps aktuell - Vorhersagen 32. Spieltag:

Top-Spiel der Woche: Heidenheim vs. Bochum

Am Ende einer langen Saison wünschen sich Heidenheim (16.) und Bochum (18.) nichts sehnlicher als eine Verlängerung in Form der Relegation. Das Momentum im Tabellenkeller hat zuletzt regelmäßig den Besitzer gewechselt. Aktuell liegt es in den Händen der Hausherren, die drei ihrer sechs vorangegangenen Bundesliga-Paarungen gewonnen haben.

Der VfL hingegen wurde am vergangenen Wochenende (1:1 vs. Union Berlin) von den eigenen Anhängern ausgepfiffen. Zuvor hatte die Mannschaft von Dieter Hecking fünf aufeinanderfolgende Begegnungen verloren. Eine weitere Niederlage im direkten Duell mit Heidenheim würde den Abstieg ins deutsche Unterhaus besiegeln.

In der zweiten Saisonhälfte hat der FCH die wenigsten Tore erzielt (10). Darüber hinaus findet ihr nirgendwo weniger Auswärtstore als auf dem Konto des VfL (15). Wir stellen uns in dieser Partie auf eine kampfbetonte, dafür aber chancenarme Begegnung ein, in der Spannung das wichtigste Element ist.

Wir sehen Heidenheim in der leichten Favoritenrolle, entscheiden uns aber für den Bundesliga Tipp “Unter 2,5 Tore” mit einer Quote von 2,05 bei Merkur Bets.

Thema der Woche: Reicht dem BVB ein grandioser Endspurt?

Kein Bundesligist hat in den vergangenen Wochen fleißiger Punkte gesammelt als der BVB (13). Niko Kovac hat mit den Kickern der Schwarz-Gelben ein Paket zusammengestellt, das womöglich doch noch die Qualifikation für den europäischen Wettbewerb, vielleicht sogar die Königsklasse ermöglicht.

Gemeinsam mit Bayern (je 15 Tore) stellt die Kovac-Elf die beste Offensive der vergangenen fünf Spieltage. Nun darf der BVB im eigenen Stadion gegen Wolfsburg antreten. Die Wölfe sind gemeinsam mit Bochum das schwächste Team der letzten fünf Wochen (1 Punkte) und müssen ohne Kapitän Maximilian Arnold (Rotsperre) auskommen. “Sieg Dortmund (HC -1)” gibt es auch in der Merkur Bets App für eine Quote von 1,84.

Ausgerechnet Bayern könnte Dortmund auf der Zielgeraden in den Windschatten nehmen. Die Münchner gastieren am 32. Spieltag bei RB Leipzig und können mit einem Sieg die vorzeitige Meisterschaft klar machen. Der deutsche Rekordmeister hat sich im deutschen Oberhaus zuletzt brillant präsentiert und in vier von fünf Paarungen mindestens drei Tore erzielt.

Bereits in der Hinrunde verloren die Roten Bullen mit 1:5 gegen den Tabellenführer. Aus der jüngsten 0:4-Pleite gegen Frankfurt hat Leipzig sicher kein großes Selbstvertrauen geschöpft. Folgt ihr dieser Anleitung, könnt ihr euch bei Merkur Bets anmelden und eine Quote von 2,25 für “Bayern Über 2,5 Tore” spielen.

Weitere spannende Bundesliga Spiele mit Wettquoten:

Insgeheim dürften die Verantwortlichen der Schwarz-Gelben an diesem Spieltag ebenso der Werkself die Daumen drücken. Leverkusen gastiert beim SC Freiburg. Die Breisgauer belegen den anvisierten vierten Tabellenplatz. Zuletzt hat die Mannschaft von Xabi Alonso zwar nicht so dominant gespielt wie in der Meister-Saison, aber in sechs aufeinanderfolgenden Begegnungen eine Niederlage verhindert.

Offensiv fällt dem amtierenden deutschen Meister nicht mehr allzu viel ein. Mehr als vier Tore sind in den vier vorangegangenen Partien nicht geglückt. Allerdings hat die Werkself drei dieser vier Auftritte ohne Gegentor abgeschlossen. Wir peilen beim getesteten Wettanbieter Merkur Bets deshalb eine Quote von 2,06 für “Unter 2,5 Tore” an.

Daten und Fakten zum 32. Spieltag:

Heidenheim empfängt als schwächste Heimmannschaft (10 Punkte) den VfL Bochum und damit die schwächste Auswärtsmannschaft (8 Punkte).

Bayern hat auswärts nur eines der letzten 10 Pflichtspiele gegen RB Leipzig verloren (4S, 5U).

Werder Bremen (26 Punkte) ist die drittbeste Auswärtsmannschaft der Bundesliga.

Mainz ist unmittelbar hinter dem BVB positioniert, konnte aber keines der letzten sechs Bundesliga-Spiele gewinnen (3U, 3N). Die Gäste aus Frankfurt haben am vergangenen Spieltag überzeugt (4:0-Sieg vs. RB Leipzig) und an den letzten drei Spieltagen kein Gegentor erlaubt (7:0 Tore).

Mit der Wette “Sieg Frankfurt (DNB)” habt ihr die Chance auf eine Quote von 2,00 bei Merkur Bets.

Ein überraschendes Form-Hoch bringt Werder Bremen in den Endspurt ein. Die Grün-Weißen haben vier der fünf vorangegangenen Wochenenden siegreich bestritten und in diesen Partien insgesamt nur ein Gegentor erlaubt.

Jetzt steht ein Duell mit Union Berlin an (7 Spieltage ungeschlagen). Endet dieses Aufeinandertreffen mit “Unter 2,5 Toren”, wartet der 1,95-fache Gewinn auf euch.

Weitere Partien am 32. Spieltag der Bundesliga:

Für den VfB Stuttgart kann die Bundesliga-Spielzeit nicht schnell genug vorbei sein. In der Rückrunde haben nur die drei Abstiegskandidaten weniger Punkte als die Schwaben gesammelt (12). Der VfB tritt am Wochenende die Reise ans Millerntor an.

St. Pauli hat seit vier Spieltagen nicht mehr verloren, sodass wir folgende Wette ins Auge fassen: “Doppelte Chance 1X & Unter 3,5 Tore”. Die Quote liegt bei 2,03 bei Merkur Bets.

Gladbach hat in dieser Spielzeit positiv überrascht. Im Endspurt sind die Fohlen aber in alte Muster verfallen. Drei Niederlagen in Folge und insgesamt neun Gegentreffer haben nicht viel von der guten Stimmung übrig gelassen.

Die TSG hat zuletzt in drei aufeinanderfolgenden Begegnungen doppelt getroffen. Wir tendieren zu einer Wette auf “Hoffenheim Über 1,5 Tore” mit einer Quote von 2,14.

Ihre letzte Niederlage haben die Fohlen gegen Kiel kassiert (3:4). Einmal mehr haben die Störche ihre passablen Angriffsstrukturen zeigen dürfen.