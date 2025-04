Bundesliga Spiele aktuell – Tipps, Prognosen & Spielplan | 04.04.-06.04.

SPORT1 Betting 03.04.2025 • 14:00 Uhr Für die neun Bundesliga Spiele vom 28. Spieltag hat Tipp-Experte Steffen seine fundierte Prognose erstellt. Hier geht es zu den Tipps sämtlicher Partien:

Unsere Bundesliga Spiele aktuell zum 28. Spieltag vom 04.04. - 06.04.2025: Im Wett Tipp heute jagen RB Leipzig und Dortmund den europäischen Plätzen hinterher.

Bundesliga Tipps aktuell - Vorhersagen 28. Spieltag:

Top-Spiel der Woche: Freiburg vs. Dortmund

Noch bleiben den Schwarz-Gelben sieben Spieltage, um Kurs-Korrektur zu betreiben und zumindest ein Ticket für den europäischen Wettbewerb zu ziehen. Der jüngste Erfolg im Heimspiel gegen Mainz (3:1) hat Rückenwind gegeben, nicht nur dem Team, auch einzelnen Akteuren.

Maximilian Beier traf gleich doppelt, während Waldemar Anton seine Rolle in einer neu formierten Dreierkette grundsolide heruntergespielt hat. Die Defensive der Gäste ist seit Wochen ziemlich stark und hat in vier der letzten fünf Liga-Spiele maximal einen Gegentreffer zugelassen.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Freiburg konnte in drei der vier vorangegangenen Bundesliga-Heimspiel ein Gegentor verhindern, hat sich im letzten Heimspiel gegen Union Berlin aber die erste Niederlage seit dem 25. Januar eingehandelt. Offensiv agiert der SCF überschaubar und hat in neun der elf vorherigen Bundesliga-Auftritte maximal einen Treffer erzielt.

Wir sehen keinen klaren Favoriten, entscheiden uns aber für den Bundesliga Tipp “Unter 2,5 Tore” mit einer Quote von 2,14 bei Merkur Bets.

Thema der Woche: Was verspricht sich RB Leipzig vom späten Trainertausch?

Den Einzug ins DFB-Pokalfinale haben die Roten Bullen unter der Woche gegen den VfB Stuttgart liegen gelassen. Trotzdem hat der Auftritt von RB Leipzig für vorsichtigen Optimismus gesorgt. Unter Zsolt Löw zeigten die Sachsen wieder mehr von ihrer RB-DNA und holten mehr aus ihrer individuellen Klasse heraus.

Leipzig gewann den Vergleich der erwartbaren Tore gegen Stuttgart (1,81:0,89 xG). Für das Duell gegen die TSG Hoffenheim planen wir mehrere Treffer ein. Bereits der Vergleich in der Hinrunde (4:3-Sieg Hoffenheim) bot den Zuschauern spektakuläre Unterhaltung. Wir tendieren zur Quote von 1,88 bei Merkur Bets für “Beide Teams treffen & Über 2,5 Tore”.

Im Vergleich mit Dortmund (38 Punkte) hat Leipzig (42) noch etwas bessere Karten auf eine Teilnahme an der Königsklasse. Dafür müsste unter anderem aber Mainz ins Straucheln geraten. Der FSV wartet seit vier Bundesliga-Begegnungen auf eine Weiße Weste und hat zuletzt in zwei aufeinanderfolgenden Partien weder gewonnen (1U, 1N) noch “Unter 1,5 Gegentore” kassiert.

Auf der anderen Seite haben die Mainzer in fünf ihrer sechs vorangegangenen Paarungen mindestens doppelt getroffen. Die Gäste aus Kiel müssen sich derzeit mit dem direkten Wiederabstieg anfreunden, sind aber das einzige Bundesliga-Team, dem bisher in jedem Auswärtsspiel ein Treffer geglückt ist. “Beide Teams treffen” eignet sich für diesen Merkur Bets Bonus und die Quote von 1,82.

Weitere spannende Bundesliga Spiele mit Wettquoten:

Aktuell hat Gladbach (43) ebenfalls noch einen Zähler mehr als die Roten Bullen (42) auf dem Konto. Die Fohlen haben sich zuletzt zu einer echten Auswärts-Mannschaft entwickelt und in der Ferne vier Siege in Serie ergattert. Die drei Zähler wurden jeweils auf dem Rücken von mindestens zwei erzielten Treffern eingefahren.

Am Millerntor wartet St. Pauli auf die Borussia. Die Kiezkicker kassierten zuletzt in vier von sieben Partien mindestens zwei Gegentore, weshalb wir bei Merkur Bets zu einer Quote von 2,33 greifen und die Bundesliga Prognose auf “Gladbach Über 1,5 Tore” abgeben.

Daten und Fakten zum 28. Spieltag:

Mainz ist seit 9 Bundesliga-Heimspielen ungeschlagen (6S, 3U).

VfB Stuttgart ist seit 6 Bundesliga-Spieltagen sieglos (2U, 4N).

Gladbach könnte erstmals seit 2020 drei Bundesliga-Spiele in Serie gewinnen.

Werder hat sich in der zweiten Saisonhälfte Stück für Stück dem grauen Mittelmaß der Bundesliga angenähert. Für den Rest der Saison schwimmen die Hanseaten irgendwo zwischen Abstiegskampf und den europäischen Plätzen. Dennoch erkennen wir einen positiven Trend im Team von Ole Werner.

Die Grün-Weißen haben zuletzt in drei aufeinanderfolgenden Bundesliga-Begegnungen mindestens zwei Treffer erzielt (7 Tore in 3 Spielen) und sich im Angriff weiterentwickelt. Für das Heimspiel gegen Frankfurt planen wir von “Werder Bremen Über 1,5 Tore” ein und spielen eine Quote von 2,01 bei Merkur Bets.

Etwas ungefährlicher hat sich in den vergangenen Wochen der VfL Wolfsburg präsentiert. Die Wölfe sind seit zwei Spieltagen torlos (0:1 vs. Augsburg, 0:1 vs. Heidenheim).

Im Gegenzug haben die Spieler von Ralph Hasenhüttl seit acht Spieltagen nicht mehr als ein Gegentor pro Paarung zugelassen. Für das Duell gegen Union Berlin planen wir “Unter 2,5 Tore” ein und spielen dafür eine Quote von 1,80.

Weitere Partien am 28. Spieltag der Bundesliga:

Leverkusen ist unter der Woche aus dem DFB-Pokal ausgeschieden und hat sich dem Drittligisten aus Bielefeld geschlagen gegeben. Am kommenden Wochenende wartet in Heidenheim ein ähnlich agierender Kontrahent. Wie schon im Pokal-Halbfinale erwarten wir, dass “Beide Teams treffen”. Die Quote von 1,81 erhaltet ihr nach einer Anmeldung bei Merkur Bets.

Der deutsche Rekordmeister aus München muss derzeit einige verletzungsbedingte Ausfälle verkraften. Am Freitagabend duelliert sich der Tabellenführer mit Augsburg - der besten Defensive im zweiten Saisonabschnitt.

Dafür fehlt es dem Angriffsspiel der Fuggerstädter aber oft an Esprit, weshalb “Beide Teams treffen: Nein” mit einer Quote von 1,89 bei Merkur Bets eine gute Wahl zu sein scheint.

Euphorisiert vom Einzug ins Endspiel des DFB-Pokals reist der VfB Stuttgart am Bundesliga-Wochenende nach Bochum, wo das Thema Abstieg bis zum Ende der Spielzeit die Schlagzeilen bestimmt.