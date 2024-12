Bundesliga Spiele aktuell – Tipps, Prognosen & Spielplan | 06.12.-08.12.

SPORT1 Betting 05.12.2024 • 14:00 Uhr Für die neun Bundesliga Spiele vom 13. Spieltag hat Tipp-Experte Steffen seine fundierte Prognose erstellt. Hier geht es zu den Tipps sämtlicher Partien:

Unsere Bundesliga Spiele aktuell zum 13. Spieltag vom 06.12. - 08.12.2024: Für den kommenden Spieltag gibt es in jedem Wett Tipp heute einen direkten Torbezug.

Bundesliga Tipps aktuell - Vorhersagen 13. Spieltag:

Spiele: Tipp: Quote:

VfB Stuttgart vs. Union Berlin Unter 2,5 Tore 1,90

Leverkusen vs. St. Pauli Leverkusen Unter 2,5 Tore 1,78

Bayern vs. Heidenheim Heidenheim Unter 0,5 Tore 1,75

Frankfurt vs. Augsburg Augsburg Unter 0,5 Tore 2,50

Bochum vs. Werder Bremen Werder Bremen Unter 1,5 Tore 1,85

Kiel vs. RB Leipzig Über 3,5 Tore 2,20

Gladbach vs. Dortmund Unter 3,5 Tore 1,72

Wolfsburg vs. Mainz Wolfsburg Unter 1,5 Tore 1,78

Hoffenheim vs. Freiburg Freiburg Über 1,5 Tore 2,15

Top-Spiel der Woche: Wolfsburg vs. Mainz

Es ist durchaus ungewöhnlich, die Begegnung zwischen Wolfsburg und Mainz als Top-Sspiel zu deklarieren. Verdient ist es allemal. Beide Mannschaften holten zuletzt drei Liga-Siege in Serie und wurden in keiner der fünf vorangegangenen Bundesliga-Begegnungen geschlagen (je 3 Siege und 2 Unentschieden).

Die Erfolgsfaktoren ähneln sich in beiden Fällen. Wolfsburg erlaubte in keinem der letzten fünf Liga-Spiele mehr als einen Gegentreffer. Noch besser sehen die Statistiken für die 05er aus. Mainz verhinderte in drei der vier vorangegangenen Paarungen ein Gegentor, gewann zuletzt sogar zwei Mal in Folge zu Null.

Auswärts verhinderte die Auswahl von Bo Henriksen sogar in drei aufeinanderfolgenden Liga-Begegnungen einen Gegentreffer und verlängerte damit den aktuellen Lauf auf neun ungeschlagene Bundesliga-Gastauftritte in Serie.

Wir sehen in diesem Bundesliga Tipp zwei starke Defensivreihen, entscheiden uns aber für eine “Wolfsburg Unter 1,5 Tore” Wette mit einer Quote von 1,78 bei NEO.bet .

Thema der Woche: Welche Mannschaften bleiben am 13. Spieltag torlos?

Als erster Bayern-Verfolger startet Eintracht Frankfurt in den 13. Spieltag gegen Augsburg. Die SGE gewann zuletzt vier Bundesliga-Spiele in Serie und ist seit fünf Bundesliga-Heimspielen gegen den kommenden Kontrahenten ungeschlagen (3S, 2U). Über die Brillanz im Angriff der Adlerträger wurde schon viel gesprochen. Zusätzlich kam die Hintermannschaft zuletzt in einen starken Rhythmus.

Frankfurt gewann die beiden vorangegangenen Liga-Spiele jeweils ohne Gegentor. Den Fuggerstädtern gelang hingegen in zwei der letzten drei Partien kein eigener Treffer und beim jüngsten 1:0-Erfolg gegen Bochum musste ein Elfmeter-Tor herhalten. Diese Ausgangslage führt uns zu einer Wette auf “Augsburg Unter 0,5 Tore” und der dazugehörigen Quote von 2,50 bei Bet365 .

Augsburg wird das nächste Wochenende aber laut Bundesliga Prognose nicht als einziger Bundesligist ohne eigenen Treffer beenden. Die zweite Mannschaft mit demselben Schicksal findet ihr in der Paarung zwischen Bayern und Heidenheim. Der deutsche Rekordmeister ist im deutschen Oberhaus noch ungeschlagen, führt die Tabelle an und gewann die letzten drei Bundesliga-Heimspiele zu Null.

Die Gäste rund um Trainer Frank Schmidt sind seit sieben Bundesliga-Partien sieglos und verpassten in fünf der neun vorangegangenen Begegnungen im deutschen Oberhaus einen eigenen Torerfolg. Für “Heidenheim Unter 0,5 Tore” gibt es bei Bwin die achtbare Quote von 1,75 .

Weitere spannende Bundesliga Spiele mit Wettquoten:

Dieter Hecking bewirkt beim VfL Bochum zwar keine Wunder, hat aus dem Tabellenschlusslicht aber wieder eine wettbewerbsfähige Mannschaft geformt, die in zwei von drei Liga-Spielen maximal ein Gegentor zugelassen hat und im Duell Bochum gegen Bremen mehr will.

Werder tat sich im DFB-Pokal gegen Darmstadt schwer (1:0) und gewann nur dank eines Last-Minute-Treffers. Wir raten daher zu einer Wette auf “Werder Bremen Unter 0,5 Tore”, die bei ODDSET eine Quote von 1,85 hervorruft.

Die Paarung zwischen Leverkusen und St. Pauli reiht sich in die Kategorie “Unter x-Tore” ein. Am vergangenen Wochenende holten die Kiezkicker einen 3:1-Heimsieg gegen Kiel.

Alexander Blessin sah die ersten Heim-Tore seiner Mannschaft und das sechste Bundesliga-Spiel in Folge mit “Unter 2,5 Gegentoren”. In der Betano App wählen wir deshalb eine Quote von 1,78 bei Betano für “Leverkusen Unter 2,5 Tore”.

Daten und Fakten zum 13. Spieltag:

Hoffenheim kassierte bereits 24,2 erwartbare Gegentore (17.).

RB Leipzig hat eine der 5 besten Schussverwandlungs-Quoten im deutschen Oberhaus (18,4 Prozent).

Augsburg (37,6 Prozent) brachte ligaweit den niedrigsten Anteil der eigenen Schüsse aufs Tor.

Nicht mehr als zwei Treffer planen wir für die Partie zwischen Stuttgart und Union Berlin ein. Die Eisernen haben die zweitschwächste Schussverwandlungs-Quote aller Bundesligisten (10 Prozent) aber auch die zweitbeste Abwehr (8 Gegentore).

Somit erahnen wir bei den Bundesliga Quoten einen Value in der Quote von 1,90 bei Tipwin , die wir für “Unter 2,5 Tore” im Spiel erhalten.

Maximal drei Treffer bringen bei Sunmaker den 1,72-fachen Gewinn für das Borussen-Duell zwischen Gladbach und Dortmund. Der BVB hat sich in den letzten Begegnungen weiterentwickelt, zwei von drei Partien ohne Gegentor gewonnen und gegen Bayern ein 1:1 erzwungen.

Außerdem kassierte Gladbach in drei der letzten vier Bundesliga-Partien maximal einen Gegentreffer.

Weitere Partien am 13. Spieltag der Bundesliga:

Umgekehrt sehen wir im Aufeinandertreffen zwischen Kiel und RB Leipzig eine gute Möglichkeit, mit einer Wette auf “Über 3,5 Tore” erfolgreich zu sein. 22,5 erwartbare Gegentore der Störche (16.) leiten unsere Gedankengänge ein.

Neun Gegentore aus den beiden jüngsten Liga-Paarungen der Roten Bullen runden die Argumentation bei den Bundesliga Wettquoten für eine Quote von 2,20 bei Interwetten ab.

Hoffenheim hatte in den ersten drei Pflichtspielen unter Christian Ilzer ähnliche Probleme in der Verteidigung und kassierte jeweils “Über 1,5 Gegentore. Insgesamt luden die Kraichgauer Leipzig (4:3), Braga (0:3) und Mainz (0:2) zu acht Toren ein.