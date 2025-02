Bundesliga Spiele aktuell – Tipps, Prognosen & Spielplan | 07.02.-09.02.

SPORT1 Betting 06.02.2025 • 14:00 Uhr Für die neun Bundesliga Spiele vom 21. Spieltag hat Tipp-Experte Steffen seine fundierte Prognose erstellt. Hier geht es zu den Tipps sämtlicher Partien:

Unsere Bundesliga Spiele aktuell zum 21. Spieltag vom 07.02. - 09.02.2025: Niko Kovac startet mit dem BVB im Wett Tipp heute eine Aufholjagd, an dessen Ende nach Möglichkeit die Teilnahme an der Champions League stehen soll.

Bundesliga Tipps aktuell - Vorhersagen 21. Spieltag:

Top-Spiel der Woche: Kiel vs. Bochum

Mehr Kellerduell geht nicht. Erstmals in dieser Saison treten der Tabellenletzte und der Vorletzte der Bundesliga in einem direkten Duell gegeneinander an. Es ist ein Vergleich zwischen den beiden schwächsten Defensivreihen der Bundesliga. Gemeinsam kommen Kiel (52) und Bochum (44) auf 96 Gegentreffer in 40 Partien.

Zudem sammelte nur Heidenheim (0) in der Rückrunde weniger Zähler als diese beiden Abstiegskandidaten (je 1 Punkt). Häufiger als die Hintermannschaften von Kiel (9) und Bochum (7) wurde in drei Paarungen der zweiten Saisonhälfte keine andere Abwehrkette bezwungen.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Das bessere Paket für die Offensive bringt derzeit Marcel Rapp auf den Rasen. Die Störche erzielten in fünf der sechs vorangegangenen Begegnungen mindestens zwei Tore, was ihnen übrigens ebenso im ersten Bundesliga-Duell gegen Bochum gelungen ist (2:2).

Wir erwarten mehrere Treffer und entscheiden uns für den Bundesliga Tipp “Kiel Über 1,5 Tore” Wette mit einer Quote von 1,94 bei NEO.bet .

Thema der Woche: Führt Niko Kovac den BVB noch in die Champions League?

Sebastian Hoeneß und der VfB Stuttgart sind die erste Hürde für den BVB unter Niko Kovac. Die Schwaben mussten im Gegensatz zur Borussia im DFB-Pokal ran und mühten sich im Duell mit Augsburg zu einem knappen Erfolg (1:0). Dortmund hingegen konnte sich die gesamte Woche über an die neuen Abläufe unter Kovac gewöhnen und sich fokussiert auf den nächsten Gegner vorbereiten.

Stuttgart (5.) liegt derzeit drei Zähler vor dem BVB (11.), hat aber die letzten beiden Bundesliga-Begegnungen verloren. In dieser Bundesliga Prognose startet Kovac erfolgreich in seine Ära und beendet eine Durststrecke von vier sieglosen Bundesliga-Heimspielen der Schwarz-Gelben. Bei Winamax erhaltet ihr eine Quote von 1,92 für einen “Sieg Dortmund”.

Die erste Mannschaft, die Dortmund auf dem Weg zu den Champions-League-Plätzen überholen kann, ist der VfL Wolfsburg. Die Wölfe (64) erlaubten nach Bochum (82) die meisten Großchancen gegen sich und treten am kommenden Wochenende gegen Leverkusen an.

Unter allen Bundesligisten findet ihr kein Team, das seine Großchancen bisher besser genutzt hat als die Werkself (55 Prozent). Hauptsächlich verantwortlich sind dafür Florian Wirtz (18 Scorerpunkte), Victor Boniface (2 Pflichtspiele in Folge getroffen) und Patrik Schick (alle 59 Bundesliga-Minuten ein Tor). Der Pokal-Fight gegen Köln hat jedoch auch beim deutschen Meister Spuren hinterlassen, sodass wir auf “Über 3,5 Tore” setzen. Der mögliche Gewinn liegt bei Merkur Bets bei 2,65 .

Weitere spannende Bundesliga Spiele mit Wettquoten:

Gladbach (7.) und Frankfurt (3.) sind weitere Teams, die Dortmund am liebsten noch einkassieren möchte. Im direkten Duell haben die Fohlen nach zwei Siegen in Folge gute Karten, zumindest eine Halbzeit zu gewinnen. Frankfurt tat sich zuletzt schwer und teilte sich gegen Hoffenheim (2:2) sowie Wolfsburg (1:1) die Punkte. “Gladbach gewinnt mindestens eine Halbzeit” gibt es bei Interwetten zu einer Quote von 1,73 .

Für das Aufeinandertreffen zwischen Mainz und Augsburg raten wir zu einer Wette auf “Beide Teams treffen: Nein”. Vier der fünf vorangegangenen FSV-Partien endeten ohne Tore auf beiden Seiten. Die 05er begingen bisher die drittmeisten Fouls der Bundesliga (246) und stehen ebenso wie der FCA für intensive Arbeit auf dem Feld. Der mögliche Gewinn bei diesem Bundesliga Tipp fällt bei Bet365 mit einer Quote von 1,87 ziemlich gut aus.

Daten und Fakten zum 21. Spieltag:

Nur Kiel (30) hat in der 1. Halbzeit mehr Gegentore als Hoffenheim (22) kassiert.

Gladbach hat als einziges Bundesliga-Team noch keinen Punkt nach einer Führung abgegeben.

St. Pauli hat die zweitbeste Defensive im deutschen Oberhaus (22 Gegentore nach 20 Spielen).

“Freiburg gewinnt gegen Heidenheim” gibt es bei Tipwin zu einer Quote von 1,75 . Wir können diese Variante empfehlen. Der FCH ist nach drei Spieltagen in der Rückrunde noch punktlos. Zu Gast in Freiburg misst sich der Abstiegskandidat mit einer heimstarken Truppe, die sechs von neun Auftritten im eigenen Stadion gewonnen hat.

Umso wichtiger werden für Heidenheim die Ergebnisse der direkten Konkurrenten. Für die Partie zwischen Hoffenheim (15.) und Union Berlin (14.) planen wir mit “Über 2,5 Toren”. Die TSG kassierte in ihren letzten 30 Bundesliga-Heimspielen je mindestens ein Gegentor. Durchschnittlich erzielten die Kraichgauer jedoch ebenso in ihren drei vorangegangenen Partien zwei Treffer. Bwin stellt einen 1,75-fachen Gewinn in Aussicht.

Weitere Partien am 21. Spieltag der Bundesliga:

Bayern eröffnet den 21. Spieltag in der Allianz Arena gegen Werder Bremen. Die Grün-Weißen erzielten in ihren drei vorherigen Bundesliga-Gastauftritten je “Über 1,5 Tore”. Der deutsche Rekordmeister zeigte sich zuletzt mehrfach anfällig und kassierte bereits sechs Gegentore in der Rückrunde. Die Bundesliga Prognose “Beide Teams treffen” führt bei Bet-at-home dennoch zu einer Quote von 1,85 .

Leipzig ist seit vier Bundesliga-Spielen sieglos und kassierte bis jetzt 33,5 erwartbare Gegentore (13.). Im Heimspiel gegen St. Pauli empfangen die Roten Bullen eine formstarke Truppe, die sieben Punkte aus drei Rückrunden-Spielen geholt hat.