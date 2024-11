Bundesliga Spiele aktuell – Tipps, Prognosen & Spielplan | 08.11.-10.11.

SPORT1 Betting 06.11.2024 • 16:07 Uhr Für die neun Bundesliga Spiele vom 10. Spieltag hat Tipp-Experte Steffen seine fundierte Prognose erstellt. Hier geht es zu den Tipps sämtlicher Partien:

Unsere Bundesliga Spiele aktuell zum 10. Spieltag vom 08.11. - 10.11.2024: Im Wett Tipp heute erwarten wir erneut dominante Bayern. Dortmund hingegen enttäuscht wieder einmal und verpasst immer mehr den Anschluss.

Bundesliga Tipps aktuell - Vorhersagen 10. Spieltag:

Spiele: Tipp: Quote: Union Berlin vs. Freiburg Beide Teams treffen: Nein 1,88 Werder Bremen vs. Kiel Bremen gewinnt ohne Gegentor 3,40 Mainz vs. Dortmund Dortmund Unter 1,5 Tore 1,98 Bochum vs. Leverkusen Über 3,5 Tore 1,75 St. Pauli vs. Bayern Sieg Bayern (HC -2) 2,60 RB Leipzig vs. Gladbach Tim Kleindienst trifft 3,40 Augsburg vs. Hoffenheim Sieg Augsburg 2,10 VfB Stuttgart vs. Frankfurt Frankfurt Über 1,5 Tore 2,34 Heidenheim vs. Wolfsburg Unter 2,5 Tore 1,86

Top-Spiel der Woche: St. Pauli vs. Bayern

Vincent Kompany dominiert mit den Münchnern die Bundesliga und geht mit dem Ziel Meistertitel keine Kompromisse ein. Der deutsche Rekordmeister erspielte sich bislang die meisten erwartbaren Tore (21,9 xG), hatte im Schnitt knapp über 70 Prozent Ballbesitz und erzielte 3,6 Tore pro Spieltag.

Am Millerntor wird St. Pauli keine Chance haben. Die Kiezkicker erzielten in den ersten vier Bundesliga-Heimspielen kein einziges Tor. Damit haben sie den Bundesliga-Negativrekord von Greuther Fürth (12/13) eingestellt.

Der FCB traf zuletzt in fünf aufeinanderfolgenden Bundesliga-Auswärtsspielen mindestens dreifach und machte sogar vor Union Berlin, der drittbesten erwartbaren Defensive, keinen Halt (3:0). Zudem steht Top-Angreifer Harry Kane bereits bei elf Saisontoren (1.).

Wir sehen Bayern in der klaren Favoritenrolle und entscheiden uns für eine „Sieg Bayern (HC -2)“ Wette mit einer Quote von 2,60 bei Tipwin.

Thema der Woche: Hilfreiche Matchups für mehrere Defensiven

Mainz ist seit drei Bundesliga-Duellen gegen den BVB ungeschlagen (1S, 2U) und kassierte in den letzten beiden Aufeinandertreffen insgesamt nur ein Gegentor (3:0, 1:1). Dem BVB fehlen im Angriff noch die klaren Ideen und besonders in der Ferne lief bislang nichts zusammen (3 Tore in 4 Auswärtsspielen).

Bis jetzt absolvierten die Schwarz-Gelben vier Bundesliga-Auswärtsspiele und jubelten in keiner Begegnung über mehr als einen eigenen Treffer. Wir entscheiden uns daher bei ODDSET für eine Quote von 1,98 und spielen „Dortmund Unter 1,5 Tore“.

Kiel gewann am vergangenen Spieltag erstmals im deutschen Oberhaus und entschied den Vergleich mit Heidenheim für sich (1:0). Es war allerdings auch das dritte Bundesliga-Spiel der Störche, in denen dem Aufsteiger maximal ein Tor gelungen ist.

Mit erst 10,9 erwartbaren Treffern hat die KSV eine der vier schwächsten Offensivabteilungen im deutschen Oberhaus (15.). Werder präsentierte sich im letzten Heimspiel gegen Leverkusen von der besten Seite (2:2) und wird die Niederlage vom letzten Spieltag (1:4 vs. Gladbach) schnell abhaken. Unser Wett Tipp heute: „Bremen gewinnt ohne Gegentor“ mit einer Quote von 3,40 bei Betway.

Weitere spannende Bundesliga Spiele mit Wettquoten:

Im Duell zwischen Union Berlin (3.) und dem SC Freiburg (2.) treffen zwei der drei stärksten erwartbaren Hintermannschaften der deutschen Fußball-Beletage aufeinander.

Wir erwarten zwei gut strukturierte Defensivreihen und spielen bei Betano eine Quote von 1,88 auf „Beide Teams treffen: Nein“.

Wesentlich torreicher wird der Vergleich zwischen Bochum und Leverkusen ausfallen. Der VfL zeigte sich in den ersten Wochen der Saison kaum Bundesliga-tauglich und wird von der zweitbesten erwartbaren Offensive der Liga auseinandergenommen.

Allerdings hat die Werkself selbst immer wieder mit Konzentrations-Fehlern zu kämpfen, sodass wir zu folgender Wette raten: „Über 3,5 Tore“, mit einer Quote von 1,75 bei ODDSET.

Daten und Fakten zum 10. Spieltag:

Heidenheim blieb zuletzt erstmals in der Bundesliga 2 Spiele in Folge ohne Torerfolg.

Nur Bayern (36) erspielte sich in dieser Saison mehr Großchancen als Frankfurt (32) und Stuttgart (31).

Hoffenheim blieb zuletzt 2 Bundesliga-Spiele in Folge torlos.

Tim Kleindienst war im Sommer einer der besten Bundesliga-Transfers überhaupt. Der Angreifer steht bei zehn Scorer-Punkten und sechs Saisontoren. Leipzig kassierte in den drei vorangegangenen Pflichtspielen jeweils „Über 1,5 Gegentore“. Gladbach wird die ungewohnten Lücken in der RBL-Defensive finden. Für „Tim Kleindienst trifft“ gibt es eine Quote von 3,40 bei Bet365. Gerne kann dieser Bet365 Angebotscode zum Einsatz kommen.

Augsburg sammelte in den ersten fünf Bundesliga-Heimspielen 2,00 Punkte pro Partie und entschied drei von fünf Heimspielen für sich. Hoffenheim lieferte in der Fremde zuletzt nur selten gute Leistungen und wartet seit sieben Auswärtsspielen (wettbewerbsübergreifend) auf einen Sieg. Sunmaker liefert euch in diesem Fall eine Quote von 2,10 für „Sieg Augsburg“.

Weitere Partien am 10. Spieltag der Bundesliga:

Stuttgart zog sich am letzten Spieltag (0:0 vs. Leverkusen) erstmals in dieser Saison die Weiße Weste über. Das gelingt gegen die formstarken Frankfurter nicht.

Die SGE stellt den zweitbesten Bundesliga-Angreifer (Omar Marmoush: 10 Tore) und hat die drittmeisten erwartbaren Tore erzielt (19,7 xG). Wir gehen in diesem Vergleich ein gewisses Risiko ein und spielen bei Merkur Bets eine Quote von 2,34 auf „Frankfurt Über 1,5 Tore“.

Beim Aufeinandertreffen zwischen Heidenheim und Wolfsburg duellieren sich zwei kriselnde Teams. Heidenheim gewann nur noch eines der letzten sieben Bundesliga-Spiele. Die Wölfe sind seit drei Bundesliga-Partien auf der Suche nach einem Sieg.