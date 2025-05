Bundesliga Spiele aktuell – Tipps, Prognosen & Spielplan | 09.05.-11.05.

SPORT1 Betting 08.05.2025 • 14:00 Uhr Für die neun Bundesliga Spiele vom 33. Spieltag hat Tipp-Experte Steffen seine fundierte Prognose erstellt. Hier geht es zu den Tipps sämtlicher Partien:

Unsere Bundesliga Spiele aktuell zum 33. Spieltag vom 09.05. - 11.05.2025: Kiel arbeitet im Wett Tipp heute am Klassenerhalt und hofft auf Unterstützung aus Berlin.

Bundesliga Tipps aktuell - Vorhersagen 33. Spieltag:

Top-Spiel der Woche: Werder Bremen vs. RB Leipzig

Werder will es noch in den europäischen Wettbewerb schaffen. Ohne einen Heimsieg gegen RB Leipzig ist das nicht mehr möglich. Zuletzt waren die Grün-Weißen in der Saison 2010/11 auf internationalem Parkett vertreten - damals in der Champions League. Zumindest über die letzten sechs Spielrunden (14 Punkte) hätten sich die Hanseaten einen solchen Platz verdient.

Nur der BVB (16) holte innerhalb der sechs vorangegangenen Spieltage mehr Zähler als der SVW (14). Den Gästen aus Leipzig haben die vergangenen Wochen überhaupt nicht gepasst. RBL wartet seit drei Spieltagen auf einen Sieg und hat zuletzt sieben Gegentore in nur zwei Bundesliga-Partien zugelassen.

Zu Hause sammelte Bremen sieben Punkte aus den drei vorangegangenen Heimspielen. In keiner dieser Begegnungen erlaubte die Mannschaft von Ole Werner einen Gegentreffer. Der erste Dreier nach zuvor elf sieglosen Aufeinandertreffen scheint für die Gastgeber möglich.

Wir sehen Werder Bremen in der Favoritenrolle, entscheiden uns aber für den Bundesliga Tipp “Werder Bremen Über 1,5 Tore” mit einer Quote von 1,81 bei Merkur Bets.

Thema der Woche: Verdient sich Kiel eine zweite Bundesliga-Saison?

Die Störche fliegen mit gewaltigem Rückenwind der Möglichkeit einer zweiten Bundesliga-Spielzeit entgegen. Seit drei Spieltagen ist die KSV ungeschlagen (2S, 1U). Zuletzt feierte das Team von Marcel Rapp sogar zwei Siege in Serie. Beides hat es in der Vereinsgeschichte so noch nicht gegeben.

Hoffnung schöpft der Bundesliga-Neuling speziell aus der formstarken Angriffsreihe. Shuto Mashino (11 Saisontore) und Alexander Bernhardsson (5 Tore in den letzten 7 Spielen) sind in Top-Form. Ohne die beiden Stürmer wären sieben Tore in den beiden vorangegangenen Auftritten nicht möglich gewesen. Somit tendieren wir in dieser Bundesliga Prognose im Heimspiel gegen Freiburg zur Wette “Kiel Über 1,5 Tore” mit einer Quote von 2,16.

Der Rückstand auf den Relegationsplatz beträgt nur noch einen Zähler. Heidenheim wehrt sich allerdings ebenfalls mit aller Macht gegen den Abstieg (4 Punkte aus den letzten beiden Partien). In den beiden vorangegangenen Begegnungen ist der FCH ohne Gegentor ausgekommen.

Einen Gegentreffer kalkuliert Frank Schmidt bei seiner Mannschaft nur äußerst ungern ein. Punkte wären dann nur schwer zu holen, denn der Tabellen-16. hat nur ein Tor in den letzten fünf Auftritten erzielt. Zu Gast bei Union Berlin erwarten wir “Unter 2,5 Tore” im Spiel, die ihr in der Merkur Bets App zu einer Quote von 1,89 findet.

Weitere spannende Bundesliga Spiele mit Wettquoten:

Im Gegensatz zu Kiel und Heidenheim ist Bochum zuletzt mächtig ins Stolpern geraten. Der VfL ist seit sieben Spieltagen sieglos (2U, 5N). Gleiches gilt jedoch ebenso für den Kontrahenten aus Mainz, dessen Europapokal-Träume dadurch ziemlich geschrumpft sind. Speziell die letzten Gastauftritte der 05er dürften Bo Henriksen überhaupt nicht gefallen haben.

Der FSV ist von seinen drei vorangegangenen Auswärtsfahrten ohne Zähler zurückgekehrt und hat dabei insgesamt nur einen einzigen Treffer erzielt. Die Form stimmt bei beiden Teams nicht, weshalb wir von einem Abnutzungskampf ausgehen. Für diesen haben wir nach dem Merkur Bets Test die passende Wette ausgemacht: “Unter 2,5 Tore” mit einer Quote von 2,19.

Daten und Fakten zum 33. Spieltag:

Gladbach verschuldete in dieser Saison die meisten Strafstöße (8).

Serhou Guirassy ist mit 12 Toren Top-Torjäger der Rückrunde.

Jens Stage (9) ist nach Jamal Musiala (12) und Florian Wirtz (10) der torgefährlichste zentrale Mittelfeldspieler dieser Saison.

Theoretisch muss Hoffenheim sogar um den Klassenerhalt bangen. Fünf Zähler in zwei Spielen wird die TSG aber höchstwahrscheinlich nicht verspielen.

Die Offensivabteilung der Kraichgauer hat zuletzt ihren Job erfüllt und in fünf aufeinanderfolgenden Partien mindestens doppelt getroffen. Gegen Wolfsburg erwarten wir von “Hoffenheim Über 1,5 Tore” und zielen damit auf eine Quote von 2,09 bei Merkur Bets.

Ähnlich ist die Ausgangslage für St. Pauli. Der Unterschied: Die Kiezkicker beeindrucken mit ihrer Verteidigung (37 Gegentore). Torjubel durfte dagegen kein Team seltener präsentieren als der Aufsteiger (26).

Im direkten Duell mit Frankfurt setzen wir auf die Wette “Beide Teams treffen: Nein”. Gerne könnt ihr dafür den Merkur Bets Bonus verwenden und die Quote über 1,95 adressieren.

Weitere Partien am 33. Spieltag der Bundesliga:

Was dem VfB Stuttgart in dieser Spielzeit widerfährt, ist nur schwer zu erklären. Spielerisch agiert die Mannschaft von Sebastian Hoeneß immer noch auf einem guten Niveau.

Zuletzt haben die Schwaben aber sechs Heimniederlagen in Folge kassiert und fünf dieser Auftritte mit weniger als zwei Toren abgeschlossen. “VfB Stuttgart Unter 1,5 Tore” ist mit einer Quote von 2,32 bei Merkur Bets eine gute Wahl für den Vergleich mit Augsburg.

Eine gute Wahl haben wohl auch die Verantwortlichen in Dortmund mit der Verpflichtung von Niko Kovac getroffen. Der BVB ist das beste Team der letzten sechs Spieltage (16 Punkte).

Das Angriffsspiel der Schwarz-Gelben ist in diesem Zeitraum besonders erwähnenswert (19 Tore). Diese Entwicklung rechtfertigt in der Begegnung mit Leverkusen “Sieg Dortmund (DNB)” mit einer Quote von 1,81 bei Merkur Bets zu spielen.

Der frisch gekürte Sofa-Meister aus München tritt ebenfalls noch mit Ambitionen an. Bayern (93 Tore) fehlen nur noch acht Treffer zum Torrekord aus der Saison 1971/72. Das Aufeinandertreffen mit Gladbach verspricht vor allem Tore.