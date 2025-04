Bundesliga Spiele aktuell - Tipps, Prognosen & Spielplan | 11.04.-13.04.

Unsere Bundesliga Spiele aktuell zum 29. Spieltag vom 11.04. - 13.04.2025: Im Wett Tipp heute stößt die eine oder andere Offensive in den Partien dieses Spieltags an ihre Grenzen.

Bundesliga Tipps aktuell - Vorhersagen 29. Spieltag:

Top-Spiel der Woche: Bayern vs. Dortmund

Irgendwo zwischen zwei Champions-League-Spielen mischt sich die Bundesliga mit ihrem Top-Spiel zwischen Bayern und Dortmund ein. Vincent Kompany will aufgrund der vielen Ausfälle in seinem Team zwar nicht jammern, muss aber dennoch entscheiden, welchen Spielern er zwischen den elementaren Begegnungen wie viel Spielzeit zumuten kann.

Wir sehen Bayern in der leichten Favoritenrolle, entscheiden uns aber für den Bundesliga Tipp “Unter 2,5 Tore” mit einer Quote von 3,04 bei Merkur Bets .

Thema der Woche: Verzocken sich die besten Offensiven?

Die SGE erzielte zuletzt in fünf von sechs Bundesliga-Begegnungen maximal einen Treffer. Gegner Heidenheim hat in den vergangenen Wochen wieder die eigene Defensive stabilisiert und in vier aufeinanderfolgenden Partien höchstens ein Gegentor zugelassen. Aus der Merkur Bets App haben wir daher eine Quote von 2,30 bei Merkur Bets für euch herausgesucht und spielen auch in diesem Duell “Unter 2,5 Tore”.