Bundesliga Spiele aktuell – Tipps, Prognosen & Spielplan | 14.02.-16.02.

Für die neun Bundesliga Spiele vom 22. Spieltag hat Tipp-Experte Steffen seine fundierte Prognose erstellt. Hier geht es zu den Tipps sämtlicher Partien.

Unsere Bundesliga Spiele aktuell zum 22. Spieltag vom 14.02. - 16.02.2025: Im Wett Tipp heute widmen wir uns ausführlich dem Top-Spiel am Samstagabend, lassen aber auch die anderen Begegnungen nicht zu kurz kommen.

Bundesliga Tipps aktuell - Vorhersagen 22. Spieltag:

Top-Spiel der Woche: Leverkusen vs. Bayern

Gewinnt Bayern in der BayArena, ist die 33. Meisterschaft nur noch Formsache - da sind sich alle Experten einig. Nach 21 absolvierten Spieltagen beträgt der Vorsprung des FCB auf Leverkusen acht Zähler. Für die Münchner käme ein Sieg im Top-Spiel einer Revanche für das verlorene DFB-Pokalspiel gleich (0:1).

Die Wettanbieter sehen den deutschen Rekordmeister mit Siegquoten von circa 2,30 in der Favoritenrolle. Wir sind da etwas vorsichtiger. Seit Xabi Alonso das Zepter in Leverkusen übernommen hat, ist die Werkself gegen den FCB ungeschlagen (3S, 2U). Zudem funktionierte sein meist defensiver Matchplan oftmals recht gut gegen die Bayern.

Der Tabellenführer erzielte in vier der fünf vorangegangenen Aufeinandertreffen “Unter 1,5 Tore” gegen B04. Darüber hinaus gingen die Münchner in zwei der letzten drei direkten Duelle komplett ohne eigenen Treffer vom Feld und Leverkusen (23,15 xGA) hat nach dem FCB selbst (13,04 xGA) die beste erwartbare Defensive der Bundesliga.

Wir sehen keinen klaren Favoriten und entscheiden uns für eine “Bayern Unter 1,5 Tore” Wette mit einer Quote von 1,90 bei Bwin .

Thema der Woche: Wahrt Wolfsburg die Hoffnung auf die europäischen Plätze?

Die letzten vier Spielzeiten schloss Wolfsburg bestenfalls auf dem achten Tabellenplatz ab. Ralph Hasenhüttl könnte den VfL nun wieder in bessere Tabellenregionen führen. Wolfsburg verlor nur eines der sechs vorangegangenen Liga-Spiele (2S, 3U) und kassierte zuletzt gegen Frankfurt (1:1) und Leverkusen (0:0) insgesamt nur ein Gegentor.

Stuttgart mühte sich am vergangenen Wochenende trotz 0,37 xG zu einem 2:1-Sieg gegen Dortmund und wirkte über weite Strecken der Paarung ungewöhnlich passiv. Zuvor hatten die Schwaben zwei Liga-Spiele in Folge verloren. Unsere Bundesliga Prognose für diese Partie: Die Wölfe entführen mindestens einen Zähler aus Stuttgart. Für eine Quote von 2,10 spielen wir bei Winamax eine “Doppelte Chance X2”.

Um zusätzlichen Boden auf die Top 6 gutzumachen, ist Wolfsburg allerdings auf Schützenhilfe angewiesen. Dafür ist der Blick auf die Paarung am Millerntor gerichtet. Dort empfängt St. Pauli den SC Freiburg. Die Breisgauer brachten ihre Defensive zuletzt wieder auf Vordermann und gewannen zwei Liga-Spiele in Folge mit 1:0 (Heidenheim, Bochum).

Eine disziplinierte Hintermannschaft bieten die Kiezkicker ebenfalls an. Weiterhin kassierte nur Bayern (19) weniger Gegentore als der Aufsteiger (24). Das sind gute Voraussetzungen für eine Wette auf “Unter 2,5 Tore”. Diese findet ihr im Angebot von Tipwin für eine Quote von 1,70 .

Weitere spannende Bundesliga Spiele mit Wettquoten:

Optimistische Anhänger der Wölfe hoffen insgeheim sicher auch auf einen Patzer von RB Leipzig in Augsburg. Die Fuggerstädter sind das drittbeste Team der Rückrunde und haben die beste Abwehr der zweiten Saisonhälfte (2 Gegentore). Offensiv ist der FCA jedoch ziemlich ungefährlich, sodass wir uns ebenfalls für “Unter 2,5 Tore” entscheiden. Diesen Bundesliga Tipp krönt Merkur Bets mit einer Quote von 2,01 .

Am kommenden Wochenende haben wir zwei Mannschaften ausgemacht, denen kein Treffer gelingen wird. Heidenheim hat die schwächste Angriffsreihe der Rückrunde (2 Tore). Die zusätzliche Belastung in der Conference League hilft nicht, um gegen Mainz (0,10 xGA pro Schuss) zu punkten. “Heidenheim Unter 0,5 Tore” findet ihr bei ODDSET zu einer Quote von 2,90 .

Daten und Fakten zum 22. Spieltag:

Heidenheim hat als einziges Team jedes Spiel in der Rückrunde verloren (4N).

Frankfurt hat in den letzten 20 Bundesliga-Spielen jeweils mindestens ein Tor erzielt.

St. Pauli hat die schwächste Offensive (18) aber ebenso die zweitbeste Verteidigung (24 Gegentore).

Der zweite torlose Bundesligist an diesem Wochenende ist Bochum. Der VfL duelliert sich mit Dortmund. Die Schwarz-Gelben zeigen unter Niko Kovac eine positive Entwicklung und hielten in der Champions League gegen Sporting Lissabon die Null (3:0). Dieses Mal nehmen wir eine Quote von 2,85 bei Bet-at-home zur Hand.

Von Werder Bremen erwarten wir einen Sieg gegen Hoffenheim, der Betano eine Quote von 1,91 wert ist. Die TSG gewann nur eines der letzten zehn Bundesliga-Spiele und kassierte in drei der fünf vorangegangenen Paarungen mindestens drei Gegentore. Zusätzlich verhinderten die Grün-Weißen in sechs ihrer sieben vorherigen sieben Bundesliga-Heimspiele eine Niederlage.

Weitere Partien am 22. Spieltag der Bundesliga:

Für die Begegnung zwischen Union Berlin und Gladbach geben wir eine Prognose auf “Über 2,5 Tore” ab. Die Fohlen haben individuell großartige Spieler in der Offensive, die für 31,9 erwartbare Tore (5.) verantwortlich sind. Auf der anderen Seite zeigen die zweitmeisten zugelassenen Schüsse (327) die Baustellen in der Verteidigung. Interwetten zahlt euch bei einer erfolgreichen Wette den 1,75-fachen Gewinn aus.

Eine ganz besondere Wette platzieren wir bei Bet365 für die Begegnung zwischen Frankfurt und Kiel. Die Störche verteidigen zwar teilweise extrem schwach (54 Gegentore), haben in der Rückrunde aber die zweitbeste Offensive der Bundesliga (14 Tore). Nur Bayern (18) rangiert in dieser Kategorie über dem Bundesliga-Neuling.