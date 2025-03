Bundesliga Spiele aktuell – Tipps, Prognosen & Spielplan | 14.03.-16.03.

SPORT1 Betting 13.03.2025 • 14:00 Uhr Für die neun Bundesliga Spiele vom 26. Spieltag hat Tipp-Experte Steffen seine fundierte Prognose erstellt. Hier geht es zu den Tipps sämtlicher Partien.

Unsere Bundesliga Spiele aktuell zum 26. Spieltag vom 14.03. - 16.03.2025: Der Tabellenkeller zieht im Wett Tipp heute ebenso unsere Aufmerksamkeit auf sich wie das Rennen um die Champions-League-Plätze.

Bundesliga Tipps aktuell - Vorhersagen 26. Spieltag:

Top-Spiel der Woche: RB Leipzig vs. Dortmund

Eine enttäuschende Bundesliga-Spielzeit könnte für Dortmund (10.) und RB Leipzig (6.) im schlimmsten Fall sogar ohne Teilnahme am internationalen Geschäft enden. Beim Blick auf die Rückrunden-Tabelle muss man im Tableau ziemlich weit nach unten rutschen, bis der BVB (9.) und die Roten Bullen (11.) auftauchen.

Die Hausherren haben den Betrieb im Angriff zuletzt teilweise komplett eingestellt und drei der sechs vorangegangenen Bundesliga-Begegnungen ohne eigenen Treffer abgeschlossen. Über die gesamte Spielzeit verteilt, findet ihr bereits sechs vollkommen torlose Partien (0:0) im Spielplan von RBL.

Der Defensive kann Leipzig-Trainer Marco Rose dagegen keinen großen Vorwurf machen. Seine Mannschaft schnappte sich bis jetzt zwölf Weiße Westen (gemeinsam mit Bayern der Bestwert). Zudem verpasste es der BVB in drei Paarungen der zweiten Saisonhälfte überhaupt ein Tor zu erzielen.

Wir sehen keinen echten Favoriten und entscheiden uns für den Bundesliga Tipp “Unter 2,5 Tore” mit einer Quote von 2,36 bei Merkur Bets .

Thema der Woche: Wie viel Leben steckt noch im Tabellenkeller?

Am Sonntag sprühen Funken durch die Luft der Voith-Arena. Heidenheim (18.) empfängt Kiel (17.). Auf dem Spiel steht nicht weniger als die Sicht auf das rettende Ufer nicht zu verlieren. Die Störche (18) und der FCH (15) sind die beiden anfälligsten Hintermannschaften der Rückrunde.

Für die KSV spricht die wesentlich bessere Offensive. Kiel erzielte in sieben der letzten elf Bundesliga-Paarungen mindestens zwei Tore. Darüber hinaus traf die Truppe von Marcel Rapp (12) in der zweiten Saisonhälfte mehr als doppelt so oft wie Heidenheim (5). Wir haben uns nach einer Quote für “Über 2,5 Tore” erkundigt und sind mit dem Angebot von 1,72 bei Merkur Bets vollkommen zufrieden. Den Wettanbieter haben wir für euch auch im Merkur Bets Test geprüft.

Zum großen Profiteur dieses Spieltags könnte Bochum werden. Der VfL taucht in der Rückrunden-Tabelle (12.) tatsächlich vor dem kommenden Kontrahenten aus Frankfurt (13.) auf. Die Adlerträger mühen sich nach dem Abgang von Omar Marmoush bisher durch eine schwierige zweite Saisonhälfte und haben zuletzt drei aufeinanderfolgende Begegnungen im deutschen Oberhaus verloren.

Sowohl gegen Bayern (0:4) als auch in den Vergleichen mit Leverkusen (1:4) und Union Berlin (1:2) hat die SGE mindestens zwei Gegentore kassiert. Bochum erzielte an drei der fünf vergangenen Spieltage mindestens zwei Tore. Aus der Merkur Bets App entnehmen wir die Value-Quote von 2,40 und spielen “Bochum Über 1,5 Tore”.

Weitere spannende Bundesliga Spiele mit Wettquoten:

St. Pauli (22) befindet sich in direkter Reichweite für Bochum (20). Die Kiezkicker duellieren sich am heimischen Millerntor mit Hoffenheim (26) und könnten die TSG nochmal richtig in den Abstiegskampf ziehen. Das Verteidigen des eigenen Tores ist dem Aufsteiger zuletzt nicht mehr so gut gelungen wie noch vor wenigen Wochen.

Derzeit wartet die Auswahl von Alexander Blessin seit sechs Spieltagen auf eine Weiße Weste. Spiele ohne Gegentreffer sind für Hoffenheim ohnehin eine Rarität, weshalb wir es auf die Quote von 1,81 bei Merkur Bets für “Beide Teams treffen” abgesehen haben.

Daten und Fakten zum 26. Spieltag:

Leipzig hat 6 der letzten 8 Pflichtspiele gegen Dortmund gewonnen.

Bochum hat 2 der letzten 4 Bundesliga-Spiele (1U, 1N) gewonnen.

Augsburg ist seit 6 Bundesliga-Duellen gegen Wolfsburg ungeschlagen.

Union Berlin hat am vergangenen Wochenende Big-Points gegen Frankfurt gesammelt (2:1). Allerdings haben die Eisernen noch keinen großen Vorsprung (26) auf die Abstiegsplätze herausgespielt.

Unter Steffen Baumgart verpassten die Köpenicker in sechs von zehn Paarungen einen eigenen Treffer. “Union Berlin Unter 0,5 Tore” ist unsere Wahl für das Duell mit Bayern. Bei Merkur Bets findet ihr mit einer Quote von 2,13 das passende Angebot.

Leverkusen ist in den vergangenen Wochen extrem abgekühlt. Fünf der sieben vorangegangenen Pflichtspiele hat die Werkself ohne eigenen Treffer abgeschlossen.

Zudem fehlt B04-Trainer Xabi Alonso durch den Ausfall von Florian Wirtz der Universalschlüssel für die gegnerischen Defensivreihen. “Leverkusen Unter 1,5 Tore” könnt ihr nach einer Anmeldung bei Merkur Bets für eine Quote von 1,78 auswählen.

Weitere Partien am 26. Spieltag der Bundesliga:

Der Mainzer Höhenflug will einfach kein Ende nehmen. Vier Bundesliga-Siege in Serie haben die 05er zuletzt gefeiert. Im direkten Duell mit Freiburg kämpfen beide Teams um die Aussicht auf eine Teilnahme an der Königsklasse.

Der SCF hat in der Ferne jedoch nur 29 Prozent seiner Saisontore erzielt und der FSV zu Hause erst zehn Gegentreffer zugelassen. Die Quote von 2,00 bei Merkur Bets für einen “Sieg Mainz” lassen wir uns nicht entgehen.

Beim FC Augsburg leisteten Jess Thorup und seine Spieler zuletzt brillante Arbeit, vor allem gegen den Ball. Die Fuggerstädter haben seit fünf Bundesliga-Partien kein Gegentor mehr kassiert. Wir springen mit dem Merkur Bets Bonus auf diesen Zug auf und spielen im Vergleich mit den Wölfen “Wolfsburg Unter 0,5 Tore”. Die Quote von 3,25 ist einfach zu verlockend.