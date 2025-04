Bundesliga Spiele aktuell – Tipps, Prognosen & Spielplan | 19.04.-20.04.

SPORT1 Betting 17.04.2025 • 14:00 Uhr Für die neun Bundesliga Spiele vom 30. Spieltag hat Tipp-Experte Steffen seine fundierte Prognose erstellt. Hier geht es zu den Tipps sämtlicher Partien:

Unsere Bundesliga Spiele aktuell zum 30. Spieltag vom 19.04. - 20.04.2025: Im Wett Tipp heute haben noch immer mehrere Teams ein Auge auf die internationalen Plätze geworfen.

Bundesliga Tipps aktuell - Vorhersagen 30. Spieltag:

Top-Spiel der Woche: Dortmund vs. Gladbach

Stilvoll hat der BVB die Abfahrt aus der Königsklasse angetreten und sich im zweiten Duell mit Barcelona Anerkennung verdient (3:1). Eine Verschnaufpause bekommen Niko Kovac und seine Mannschaft aber nicht. Sofort am nächsten Bundesliga-Spieltag wartet ein Borussen-Vergleich mit Gladbach - einem direkten Konkurrenten um die europäischen Plätze.

Die Schwarz-Gelben (42) rangieren derzeit noch zwei Zähler hinter den Fohlen (44). Mut schöpfen die Anhänger aus der Historie. Dortmund gewann 17 der letzten 18 Bundesliga-Heimspiele gegen BMG. Die Favoritenrolle wird den Gastgebern auch in der Merkur Bets App zugeschrieben, vielleicht aber etwas zu sehr.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Seit 2000 hat Dortmund nach 29 Spieltagen nur in der Saison 2007/2008 (53) mehr Gegentreffer auf dem Zettel stehen gehabt als in dieser Spielzeit (45). Zudem sind die Fohlen aus den fünf vorangegangenen Bundesliga-Auswärtsspielen ohne Niederlage an den Niederrhein zurückgekehrt.

Wir sehen Dortmund in der Favoritenrolle, entscheiden uns aber für den Bundesliga Tipp “Sieg Gladbach (HC +2)”-Wette mit einer Quote von 1,73 bei Merkur Bets.

Thema der Woche: Viele Mannschaften kämpfen noch um Europa

Mit vier Siegen an den fünf vorangegangenen Spieltagen hat sich Werder Bremen wieder in Reichweite der europäischen Plätze gespielt. Es ist das dritte Bundesliga-Jahr für die Grün-Weißen nach dem Wiederaufstieg und voraussichtlich steigert die Mannschaft von Ole Werner zum dritten Mal ihre Punkteausbeute.

Im Weserstadion durften die Anhänger der Hanseaten zuletzt einen Sieg gegen Frankfurt feiern (2:0). Ein “Sieg Werder Bremen” ist für uns gegen Bochum (4 Niederlagen in Folge) realistisch und führt auch dank des guten Quotenschlüssels des von uns getesteten Wettanbieters Merkur Bets zu einer Quote von 1,75 bei Merkur Bets.

Der SC Freiburg entledigte sich am vergangenen Spieltag einer Sieglos-Serie (5) und fuhr in Gladbach einen 2:1-Sieg ein. Zurzeit belegen die Breisgauer die letzte Position für einen europäischen Wettbewerb. Das beste Argument für Erfolge bietet die fantastische Verteidigung der Schuster-Elf, die erst 37,0 erwartbare Gegentore zugelassen hat (4.).

An ihrer Defensive haben zuletzt auch die Gäste aus dem Kraichgau gearbeitet. Hoffenheim hat sich am vergangenen Wochenende mit 2:0 gegen Mainz durchgesetzt und sich in sieben der acht vorangegangenen Begegnungen nicht mehr als ein Gegentor gefangen. Wir erkennen in der Quote von 2,08 bei Merkur Bets für “Unter 2,5 Tore” einen klaren Value.

Weitere spannende Bundesliga Spiele mit Wettquoten:

Frankfurt musste unter der Woche ein wichtiges Europa-League-Spiel gegen Tottenham bestreiten. Am 30. Spieltag fliegen die Adler dann Richtung Augsburg und treten gegen einen der unangenehmsten Kontrahenten der Rückrunde an. Die Fuggerstädter bieten weiterhin die beste Defensive der zweiten Saisonhälfte an (7) und haben es sich auf dem dritten Platz der Rückrunden-Tabelle gemütlich gemacht.

Es ist nicht immer leicht, den Wechsel vom atemberaubendem Europa-League-Abend hin zu einem Bundesliga-Auswärtsspiel zu schaffen, vor allem weil Frankfurt zwei der drei vorangegangenen Gastauftritte im deutschen Oberhaus zu Null verloren hat. Wir tendieren in unserer Bundesliga Prognose zur Verwendung der Freebet aus dem Merkur Bets Bonus und raten zu einer Quote von 3,45 für “Frankfurt Unter 0,5 Tore”.

Daten und Fakten zum 30. Spieltag:

Seit 2000 hat Bochum nur eines von 20 Bundesliga-Duellen gegen Werder Bremen gewonnen (4U, 15 N).

Hoffenheim hat die wenigsten Auswärtstore aller Bundesliga-Teams erzielt (13).

Mainz ist seit 10 Bundesliga-Heimspielen ungeschlagen (6S, 4U).

Mainz (5.) spielt eine phänomenale Saison, hat vor dem Saison-Endspurt aber mit einer Misere von vier sieglosen Paarungen (2U, 2N) zu kämpfen. Die hochgelobte Verteidigung der 05er hat zuletzt in drei von vier Begegnungen mindestens zwei Gegentore kassiert.

Vorne hofft man gegen Wolfsburg auf die Rückkehr von 15-Tore-Mann Jonathan Burkardt. “Über 2,5 Tore” ist mit einer Quote von 1,76 unsere Wahl.

Unsere Bundesliga Prognose für den Vergleich zwischen Union Berlin und dem VfB Stuttgart geht in die entgegengesetzte Richtung. Die Eisernen haben an zwei aufeinanderfolgenden Spieltagen keinen Gegentreffer erlaubt und sich selbst mit einem einzigen Treffer vier Punkte geholt.

Seid ihr bei Merkur Bets angemeldet, steht euch dort eine Quote von 2,01 für “Unter 2,5 Tore” zur Verfügung.

Weitere Partien am 30. Spieltag der Bundesliga:

Leverkusen hat zuletzt gegen zwei Teams aus dem Tabellenkeller die Spielfreude gefehlt. Die Werkself erzielte gegen Heidenheim (1:0) und Union Berlin (0:0) insgesamt nur einen Treffer.

Zu Gast am Millerntor wird die Aufgabe gegen eine der besten Bundesliga-Defensiven nicht einfacher. Unser Fazit: “Leverkusen Unter 1,5 Tore” mit einer angenehmen Quote von 1,87 bei Merkur Bets.

Unter der Woche hat sich Bayern aus der Königsklasse verabschiedet (2:2 vs. Inter Mailand). Am 30. Spieltag führt der Rahmenspielplan den Tabellenführer nach Heidenheim.

Die Münchner haben gegen den FCH bislang 2,3 Gegentore pro Bundesliga-Vergleich kassiert. Wir erwarten ein munteres Spiel und von beiden Teams mindestens einen Treffer. Die Quote dafür liegt bei 1,71.

Auf einen souveränen Heimsieg mit mindestens zwei Toren Vorsprung setzen wir im Duell zwischen RB Leipzig und Kiel. Die Störche haben die meisten Gegentore aller Bundesligisten kassiert (70) und treffen auf wiedererstarkte Rote Bullen, denen zuletzt in zwei aufeinanderfolgenden Bundesliga-Partien drei Treffer gelungen sind.