Bundesliga Spiele aktuell – Tipps, Prognosen & Spielplan | 21.02.-23.02.

Bundesliga Tipps aktuell – Vorhersagen 23. Spieltag:

Top-Spiel der Woche: Dortmund vs. Union Berlin

Tabellarisch betrachtet halten sich Dortmund (11.) und Union Berlin (13.) gemeinsam im Niemandsland der Bundesliga auf. Für den BVB zu wenig, für die Eisernen in einer komplizierten Spielzeit ausreichend. Die Schwarz-Gelben spielen unter Niko Kovac kontrollierten Fußball und sind bislang nicht durch offensive Meisterleistungen aufgefallen.

In den letzten beiden Pflichtspielen sind die Kehlen der BVB-Anhänger stumm geblieben. Dortmund erzielte weder gegen Bochum (0:2) noch gegen Sporting Lissabon (0:0) einen Treffer. Durchschnittlich sammelte Kovac in seinen bisherigen vier Pflichtspielen mit dem BVB 1,00 Punkte und erhielt 1,00 Treffer von seiner Offensivabteilung.

Wir sehen Dortmund in der Favoritenrolle, entscheiden uns aber für eine „Doppelte Chance 1X & Unter 3,5 Tore”-Wette mit einer Quote von 1,80 bei Merkur Bets .

Thema der Woche: Ist Freiburg plötzlich Champions-League-Kandidat?

Freiburg hat ein neues Lieblings-Ergebnis. Zuletzt feierten die Breisgauer drei 1:0-Siege in Serie. Defensiv hat sich der SCF dadurch wieder gefangen. Zudem tasten sich die Gastgeber mittlerweile an die Champions-League-Plätze heran. Aktuell fehlt der Mannschaft von Julian Schuster nur noch ein Punkt auf den vierten Tabellenplatz.

Das Aufeinandertreffen mit Werder Bremen könnte die nächsten drei Punkte bereithalten. Freiburg gewann das Hinrunden-Duell ebenso wie das letzte Heimspiel gegen die Hanseaten mit 1:0. Das Angriffsspiel der Schuster-Elf brachte jedoch die wenigsten Tore (29) der Top 11 hervor. Wir halten das Risiko in Grenzen und spielen bei Winamax eine Quote von 2,15 für „Beide Teams treffen: Nein“.

RB Leipzig hielt zuletzt nach drei aufeinanderfolgenden Liga-Spielen eine Weiße Weste in die Höhe, konnte damit aber nur einen Sieg erzielen. Insgesamt sammelte RB bereits elf Weiße Westen – kein Team kann diesen Wert übertreffen. Noch ist für die Roten Bullen mit dem vierten Tabellenplatz alles in Ordnung.