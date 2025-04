Bundesliga Spiele aktuell – Tipps, Prognosen & Spielplan | 25.04.-27.04.

SPORT1 Betting 24.04.2025 • 14:00 Uhr Für die neun Bundesliga Spiele vom 31. Spieltag hat Tipp-Experte Steffen seine fundierte Prognose erstellt. Hier geht es zu den Tipps sämtlicher Partien:

Unsere Bundesliga Spiele aktuell zum 31. Spieltag vom 25.04. - 27.04.2025: Dortmund erfüllt im Wett Tipp heute seine Pflichtaufgabe und bleibt in der Verlosung um die Champions-League-Plätze.

Bundesliga Tipps aktuell - Vorhersagen 31. Spieltag:

Top-Spiel der Woche: Frankfurt vs. RB Leipzig

Die Verteidigung der SGE hat in den vergangenen Wochen oft einen stärkeren Eindruck hinterlassen als die Offensivabteilung - zumindest wenn auf die Ergebnisse geschaut wird. Das Team von Dino Toppmöller hat drei der fünf vorangegangenen Bundesliga-Paarungen ohne Gegentor beendet.

Schlussmann Kevin Trapp streifte sich jüngst beim 0:0 gegen Augsburg seine 60. Weiße Weste als Torhüter der Hessen über. Während der letzten fünf Bundesliga-Begegnungen hat kein Team weniger Gegentore zugelassen als die Eintracht. Trotzdem lief nicht alles wie gewünscht bei den Hausherren, die drei ihrer fünf vorangegangenen Pflichtspiele ebenfalls ohne eigenen Torerfolg beendet haben.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Im direkten Duell um den dritten Tabellenplatz gegen RB Leipzig erwarten wir deshalb nicht unbedingt die torreichste Paarung. Zu Hause haben die Adlerträger noch kein Pflichtspiel gegen die Roten Bullen verloren und das kann mit einer starken Defensivleistung so bleiben.

Wir sehen keinen klaren Favoriten und entscheiden uns für den Bundesliga Tipp “Unter 2,5 Tore” mit einer Quote von 2,54 bei Merkur Bets.

Thema der Woche: Wer punktet im Tabellenkeller?

Zwischen Heidenheim (22 Punkte) und Kiel (19) liegt Bochum (20). Die drei Bundesliga-Klubs befinden sich allesamt in einem Kreis von maximal drei Punkten Differenz. Einer von ihnen wird eine zusätzliche Chance in zwei Relegationsspielen erhalten, die anderen beiden Vereine steigen direkt ab.

Die schwächste Form im deutschen Oberhaus hat aktuell Bochum. Der VfL kassierte zuletzt fünf Niederlagen in Serie. Zu Hause sollen nun drei Punkte her, was gegen ein formstarkes Union Berlin (6 Spiele ungeschlagen) aber nur schwer vorstellbar ist. Wir haben uns die Quoten in der Merkur Bets App genau angesehen und dort eine Quote von 2,17 für “Sieg Union Berlin (DNB)” für euch herausgesucht.

Einen kleinen Hoffnungsschimmer hat sich zuletzt der Bundesliga-Neuling aus Kiel erarbeitet. Die Störche zeigten am vergangenen Wochenende eine ansprechende Leistung und rangen RB Leipzig (1:1) einen Punkt ab. Für das anstehende Heimspiel gegen Gladbach (Hinrunde 1:4-Niederlage) fallen mit Marco Komenda und David Zec allerdings gleich zwei Innenverteidiger aus.

KSV-Trainer Marcel Rapp muss deshalb die ohnehin schwächste Defensive der Bundesliga (71 Gegentore) umstellen. Von den Fohlen erwarten wir, wie schon gegen Dortmund (2:3), mindestens zwei Tore. Deshalb könnt ihr die Quote von 1,70 für “Gladbach Über 1,5 Tore” als Teil einer Kombi-Wette verwenden und damit bei Merkur Bets den Kombi-Quotenboost aktivieren.

Weitere spannende Bundesliga Spiele mit Wettquoten:

Heidenheim tut sich in dieser Rückrunde extrem schwer und hat die wenigsten Punkte in der zweiten Saisonhälfte (8) gesammelt. Das Torverhältnis in diesem Zeitraum (-13) ist ebenfalls erschreckend schwach. Zuletzt kassierte der FCH drei Niederlagen in Folge, blieb dabei selbst torlos und kassierte sowohl gegen Frankfurt (0:3) als auch Bayern (0:4) mindestens drei Gegentreffer.

Gegner Stuttgart hadert ebenfalls mit fehlenden Resultaten und konnte nur eines der neun vorangegangenen Bundesliga-Spiele gewinnen. Dennoch hat der VfB zuletzt in zwei von vier Begegnungen vier Treffer erzielt. Wir tendieren deshalb dazu, die Freebet aus dem Merkur Bets Bonus für “VfB Stuttgart Über 2,5 Tore” und einer Quote von 2,30 zu verwenden.

Daten und Fakten zum 31. Spieltag:

Werder Bremen hat 4 der letzten 6 Spieltage ohne Gegentor beendet.

Frankfurt hat noch kein Heimspiel gegen RB Leipzig verloren (4S, 5U).

Kiel hat die meisten Kopfball-Gegentore kassiert (14).

Im Duell zwischen Leverkusen und Augsburg räumen wir den Fuggerstädtern realistische Chancen auf Punkte ein. Der FCA (24) ist nach Bayern (30) und Leverkusen (26) die drittbeste Truppe der Rückrunde. Dafür sieht die Quote von 1,73 bei Merkur Bets für “Sieg Augsburg (HC +2)” ziemlich profitabel aus.

Der deutsche Rekordmeister spielt sich der nächsten Meisterschaft entgegen, hat aber nicht immer die Muße, in der Verteidigung mit der letzten Konsequenz zu arbeiten. Zuletzt endeten fünf von sechs Bundesliga-Begegnungen der Bayern mit Toren auf beiden Seiten. Das erwarten wir auch im Vergleich mit Mainz. Nach einer Anmeldung bei Merkur Bets erhaltet ihr für “Beide Teams treffen” eine achtbare Quote von 1,77.

Weitere Partien am 31. Spieltag der Bundesliga:

Der BVB legt unter Niko Kovac tatsächlich einen Endspurt hin, der die Schwarz-Gelben möglicherweise noch in die Königsklasse spülen kann.

Dafür braucht es aber voraussichtlich die maximale Punkteausbeute aus den verbleibenden Spielen. Den Anfang macht Dortmund zu Gast in Hoffenheim. “Sieg Dortmund” führt euch zum 1,75-fachen Gewinn bei Merkur Bets.

An den sechs vergangenen Spieltagen hat kein Team weniger Punkte geholt als Wolfsburg (2). Die Wölfe stecken im Niemandsland der Tabelle fest. Fast ebenso schwach waren die letzten Heimspiele. Ralph Hasenhüttl und sein Team warten immer noch auf den ersten Heimsieg der Rückrunde. Eine Quote von 1,96 bei Merkur Bets für “Sieg Freiburg (DNB)” wäre eine Möglichkeit.