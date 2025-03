Bundesliga Spiele aktuell – Tipps, Prognosen & Spielplan | 28.03.-30.03.

SPORT1 Betting 27.03.2025 • 14:00 Uhr Für die neun Bundesliga Spiele vom 27. Spieltag hat Tipp-Experte Steffen seine fundierte Prognose erstellt. Hier geht es zu den Tipps sämtlicher Partien:

Unsere Bundesliga Spiele aktuell zum 27. Spieltag vom 28.03. - 30.03.2025: Thematisch widmen wir uns im Wett Tipp heute vorrangig den Champions-League-Kandidaten.

Bundesliga Tipps aktuell – Vorhersagen 27. Spieltag:

Top-Spiel der Woche: Dortmund vs. Mainz

Auf den BVB wartet der nächste kritische Abend. Im heimischen Signal-Iduna-Park empfangen die Schwarz-Gelben den FSV Mainz 05, mit dem die Hausherren in dieser Saison die Rollen getauscht haben. Dortmund fehlen aktuell zehn Punkte auf die Champions-League-Plätze und acht Zähler auf die Europa League.

Mainz dagegen grüßt vom dritten Tabellenplatz. Der FSV ist seit sechs Spieltagen ungeschlagen und auch im direkten Duell mit dem BVB seit vier Aufeinandertreffen nicht mehr niedergerungen worden. Auf Seiten der Schwarz-Gelben sitzt der Frust nach zwei erneuten Bundesliga-Niederlagen in Folge tief.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Der Auswahl von Niko Kovac ist in drei der fünf vorangegangenen Begegnungen kein Tor gelungen. Darüber hinaus ist der Borussia die Heimstärke abhandengekommen. Dortmund hat nur eines der letzten sieben Bundesliga-Heimspiele für sich entschieden. Von der Gelben Wand ist auch gegen Mainz weiterhin Geduld gefordert.

Wir sehen Mainz in der Favoritenrolle und entscheiden uns für eine „Sieg Mainz (HC +1)“ Wette mit einer Quote von 2,07 bei Merkur Bets.

Thema der Woche: Welche Teams ziehen das Ticket für die Königsklasse?

Neben Mainz gehört der SC Freiburg definitiv zu den positiven Überraschungen dieser Saison. Julian Schuster lindert erfolgreich die Trauer nach dem Abgang von Christian Streich und ist mit den Breisgauern seit sieben Spieltagen ungeschlagen (4S, 3U). Bei nur drei Zählern Rückstand könnte sogar die Champions League noch ein Thema sein.

Für das kommende Wochenende ist ein Duell mit Union Berlin geplant. Zu Hause hat der SCF seit drei Spieltagen kein Gegentor mehr zugelassen. Passend dazu haben die Eisernen in sieben Auswärtsspielen den Platz ohne zuvor erzieltes Tor verlassen. Nach einer Anmeldung bei Merkur Bets erhaltet ihr eine Quote von 2,55 für „Union Berlin Unter 0,5 Tore“, diese Wette bietet sich für uns als erste Option an.

Der VfB Stuttgart hat sich in direkter Nachbarschaft (10.) zum BVB (11.) niedergelassen und zuletzt in fünf aufeinanderfolgenden Partien eine Führung aus der Hand gegeben. Die Defensive der Schwaben ist mit 37,83 erwartbaren Gegentoren deutlich zu anfällig (9.). Allein über die drei vorangegangenen Bundesliga-Spieltage hat die Auswahl von Sebastian Hoeneß neun Gegentreffer kassiert.

Die nächste Auswärtsfahrt führt den VfB nach Frankfurt. Ausgerechnet Frankfurt möchte man meinen, denn die Adlerträger haben die zweitbeste Heim-Offensive (31 Tore) der gesamten Bundesliga (Bayern: 43). Demnach tendieren wir dazu, den Merkur Bets Bonus zur Hand zu nehmen und auf eine Quote von 1,84 für „Frankfurt Über 1,5 Tore“ zu setzen.

Weitere spannende Bundesliga Spiele mit Wettquoten:

Die Diskussion um die Champions-League-Plätze ist mit diesen Mannschaften keineswegs beendet. Gladbach (40 Punkte) und RB Leipzig (42 Punkte) lauern nur auf ihre Chance, müssen sich aber erst im direkten Duell beweisen. Die Roten Bullen haben zuletzt wieder zu ihrer vermeintlichen Stärke gefunden und in zwei aufeinanderfolgenden Paarungen kein Gegentor hingenommen.

Mittlerweile hat kein anderes Bundesliga-Team häufiger zu Null gespielt als RB Leipzig (13). Gladbach hat zwar eine potente Offensive im Angebot, muss aber auf Top-Angreifer Tim Kleindienst (Sperre) verzichten. Wir gehen deshalb den folgenden Weg: „Gladbach Unter 1,5 Tore“ mit einer Quote von 1,70. Den Wettanbieter haben wir im Merkur Bets Test für euch geprüft.

Daten und Fakten zum 27. Spieltag:

Dortmund hat im Kalenderjahr 2025 7 von 11 Bundesliga-Partien verloren.

17 verschiedene Spieler von Eintracht Frankfurt haben in dieser Spielzeit bereits ein Tor in der Bundesliga erzielt (Top-Wert!).

Wolfsburg hat in dieser Saison die meisten Standardtreffer erzielt (20).

Den Abstiegskampf wollen wir bei all dem Fokus auf die Königsklasse nicht außer Acht lassen. Im Keller ergibt sich für Kiel eine große Chance. Die Störche treffen auf Werder Bremen – die geteilt schwächste Defensive der Rückrunde (21 Gegentore).

Wie schon in vier der letzten sechs Heimspiele geschehen, erwarten wir von „Kiel Über 1,5 Tore“. Das Angebot für diese Wette liegt bei einer knackigen Quote von 2,38 bei Merkur Bets.

Für Bochum kommen an diesem Wochenende keine weiteren Zähler dazu. Die Mannschaft von Dieter Hecking gastiert in Leverkusen. Der Werkself hat der jüngste Comeback-Sieg gegen Stuttgart (4:3) neue Kraft verliehen.

Als Bundesliga Tipp haben wir uns für „Sieg Leverkusen & Unter 4,5 Tore“ entschieden. Trotz dieses breiten Rahmens liegt der mögliche Gewinn immer noch beim 1,75-Fachen.

Weitere Partien am 27. Spieltag der Bundesliga:

Nochmal weniger Treffer erwarten wir in der Allianz Arena. Bayern (24 Gegentore) öffnet für St. Pauli (30 Gegentore) die Pforten. Im Duell dieser beiden Top-3-Defensiven orientieren wir uns am Hinrunden-Vergleich (1:0-Sieg Bayern), indem der deutsche Rekordmeister nur 0,8 erwartbare Tore aufgelegt hat. „Unter 2,5 Tore“ klingen mit einer Quote von 2,67 nach einer Value-Wette.

Augsburg zelebriert in der zweiten Saisonhälfte ein Fest der kompakten Defensive. Die Fuggerstädter haben in neun Partien der Rückrunde nur zwei Gegentreffer zugelassen – der beste Wert in den europäischen Top-5-Ligen. Zehn erzielte Treffer werden allerdings auch nur von drei Bundesligisten unterboten. Im Duell mit Hoffenheim erwarten wir insgesamt „Unter 2,5 Tore” und spielen dafür bei Merkur Bets eine Quote von 1,75.