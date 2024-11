Bundesliga Spiele aktuell – Tipps, Prognosen & Spielplan | 29.11.-01.12.

SPORT1 Betting 27.11.2024 • 16:00 Uhr Für die neun Bundesliga-Spiele vom 12. Spieltag hat Tipp-Experte Steffen seine fundierte Prognose erstellt. Hier geht es zu den Tipps sämtlicher Partien:

Unsere Bundesliga Spiele aktuell zum 12. Spieltag vom 29.11. - 01.12.2024: Die Bayern entscheiden den Clasico gegen den BVB für sich. Und die Leipziger finden keinen Ausweg aus der kleinen Krise.

Bundesliga Tipps aktuell - Vorhersagen 12. Spieltag:

Spiele: Tipp: Quote: St. Pauli vs. Kiel Beide Teams treffen: Nein 2.00 RB Leipzig vs. Wolfsburg Doppelte Chance X2 2.27 Werder Bremen vs. VfB Stuttgart Werder Bremen über 1,5 Tore 2.10 Freiburg vs. Gladbach Freiburg unter 1,5 Tore 1.95 Augsburg vs. Bochum Unter 2,5 Tore 2.12 Union Berlin vs. Leverkusen Sieg Leverkusen 1.75 Dortmund vs. Bayern Bayern gewinnt ohne Gegentor 3.90 Mainz vs. Hoffenheim Doppelte Chance X2 1.75 Heidenheim vs. Frankfurt Frankfurt über 1,5 Tore 1.90

Top-Spiel der Woche: Dortmund vs. Bayern

Vor der Saison 2024/2025 haben Dortmund (Nuri Sahin) und Bayern (Vincent Kompany) jeweils einen neuen Trainer an die Seitenlinie gestellt. Nach elf absolvierten Spieltagen haben die Münchner (29) zehn Zähler mehr eingefahren als der BVB (19) und wirken wie das mit Abstand beste Team der Bundesliga.

Die Gäste erzielten die meisten Tore (36) und kassierten weniger Gegentore als jedes andere Bundesliga-Team (7). Laut erwartbaren Toren (26,5 xG) und Gegentoren (6,3 xGA) liegt der FCB in beiden Kategorien nicht grundlos vor allen anderen Bundesligisten. Zuletzt gewann der Tabellenführer fünf Bundesliga-Spiele in Serie ohne Gegentor.

Im Vergleich zwischen der stärksten Heim-Mannschaft (6 Spiele, 6 Siege) und dem besten Auswärtsteam der deutschen Fußball-Beletage (5 Siege, 1 Niederlage, 23:6 Tore) favorisieren wir eindeutig Bayern und sind nach sieben Pflichtspielsiegen in Serie ohne Gegentreffer bereit, ein gewisses Risiko einzugehen.

Wir sehen Bayern in der Favoritenrolle und entscheiden uns für eine „Bayern gewinnt ohne Gegentor“-Wette mit einer Quote von 3,90 bei Bwin.

Gehört das Wochenende den Auswärtsmannschaften?

Für den zwölften Spieltag haben wir gleich mehrere Mannschaften auf dem Zettel, die in der Ferne mindestens ein Punkt holen können. Neben dem bereits erwähnten Sieg des Tabellenführers erwarten wir einen Erfolg der Werkself gegen Union Berlin. Die Eisernen haben ihre Offensivbemühungen in den letzten Wochen eingestellt und warten seit drei Spieltagen auf einen eigenen Treffer.

Die Werkself mag vielleicht nicht mit der Autorität aus der vorangegangenen Meister-Saison auftreten, doch in den letzten beiden Pflichtspielen sind B04 jeweils fünf Treffer gelungen. Union Berlin kann mit dieser Feuerkraft nicht mithalten, sodass wir bei ODDSET eine Quote von 1,75 für einen „Sieg Leverkusen“ anpeilen.

Optimistisch, wenngleich etwas vorsichtiger, sind wir in Bezug auf das Auswärtsspiel der TSG 1899 Hoffenheim gegen Mainz 05. Christian Ilzer feierte zuletzt ein gelungenes Debüt und gewann trotz dreifachen Rückstands mit 4:3 gegen RB Leipzig. Die zurückgewonnene Spielfreude der Kraichgauer sowie die Rückkehr zur Viererkette sorgen ab sofort für Auftrieb.

Die aktuelle Serie von vier ungeschlagenen Ligaspielen der 05er lassen wir jedoch auch keinesfalls außer Acht. Zu Hause gewann der FSV allerdings nur eine von sechs Begegnungen, sodass wir mit der Quote von 2,27 bei Betway für eine „Doppelte Chance X2″ sehr zufrieden sind.

Weitere spannende Bundesliga Spiele mit Wettquoten:

Ralph Hasenhüttl reist mit einer formstarken Mannschaft an seine alte Wirkungsstätte. Fünf ungeschlagene Pflichtspiele in Serie und nur zwei Gegentore in diesem Zeitraum geben den Wölfen die nötige Rückendeckung, um sich etwas Zählbares für diese Begegnung auszumalen. Zudem sind die Roten Bullen seit fünf Pflichtspielen sieglos (1U, 4N). In der Betano App könnt ihr für eine „Doppelte Chance X2″ eine Quote von 2,27 abgreifen.

Gladbach hatte zuletzt einen echten Lauf, verhinderte in fünf aufeinanderfolgenden Bundesliga-Spielen eine Niederlage (3S, 2U) und kassierte im Anschluss an den neunten Spieltag (4:1 vs. Werder Bremen) kein Gegentor mehr. Für Freiburg verliefen die letzten Wochen deutlich schlechter. Seit drei Spieltagen suchen die Breisgauer vergeblich einen Weg zum Torerfolg. Wir greifen diese Tendenzen auf und spielen bei Tipwin „Freiburg unter 1,5 Tore“. Die Quote von 1,95 ist mit einem fantastischen Value ausgestattet.

Daten und Fakten zum 12. Spieltag:

Wolfsburg (10 Punkte, 11:6 Tore) ist die drittbeste Auswärtsmannschaft der Bundesliga.

Stuttgart ist seit 3 Bundesliga-Auswärtsspielen sieglos (2U, 1N).

Heidenheim kassierte bis jetzt 1,82 Gegentore pro Ligaspiel.

Weniger erfreulich ist die Ausgangslage für den VfB Stuttgart im Weserstadion. Die Schwaben sind seit drei Bundesliga-Auswärtsspielen sieglos (2U, 1N) und kassierten in zwei der letzten drei Gastauftritte „Über 1,5 Gegentore“. Bremen konnte zuletzt in zwei aufeinanderfolgenden Heimspielen mindestens zwei Treffer erzielen.

Zudem hat der VfB Stuttgart mittlerweile bereits 17 erwartbare Gegentore auf dem Zettel (11.). Hinzu kommt, dass der SVW in den beiden vorangegangenen Heimspielen gegen die Schwaben jeweils zwei Tore erzielt hat. Für „Werder Bremen über 1,5 Tore“ findet ihr bei Bet-at-Home eine Quote von 2,10.

Weitere Partien am 12. Spieltag der Bundesliga:

Am Freitagabend eröffnen die beiden Aufsteiger den 12. Spieltag. Nach fünf ausgetragenen Heimspielen warten die Kiezkicker immer noch auf den ersten eigenen Treffer am Millerntor. Zumindest hielt die Mannschaft von Alexander Blessin zuletzt in vier von acht Ligaspielen die Null. Wir wählen deswegen eine Quote von 2,00 für „Beide Teams treffen: Nein“. Die Wettquote wird von Bet365 gestellt.

Dieter Hecking wartet mit dem VfL Bochum zwar noch auf den ersten Saisonsieg, konnte die Defensive aber in kürzester Zeit auf ein deutlich höheres Niveau bringen. Durchschnittlich nahm Bochum unter Hecking 1,45 erwartbare Gegentore pro Spieltag hin. Zuvor lag dieser Wert bei 2,66 xGA pro Spieltag. Gegen den FC Augsburg erwarten wir „Unter 2,5 Tore im Spiel“. Die zugehörige Quote von 2,12 findet ihr bei NEO.bet.