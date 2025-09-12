SPORT1 Betting 12.09.2025 • 18:00 Uhr Canelo Alvarez - Terence Crawford | Wer gewinnt das Boxspektakel des Jahres?

Am Samstag, den 13. September 2025, kommt es im Allegiant Stadium in der Box-Metropole Las Vegas zu einem der bedeutendsten Boxkämpfe des Jahrzehnts: Der mexikanische Superstar Saul, besser bekannt als Canelo Alvarez trifft auf den ungeschlagenen US-Amerikaner Terence Crawford. Der Kampf findet in der Supermittelgewichtsklasse (168 Pfund) statt.

Alvarez setzt dabei seine Titel der WBA, WBC, IBF und WBO sowie die Gürtel von “The Ring” und TBRB aufs Spiel. Es geht also um nicht weniger als die absolute Krone im Supermittelgewicht. Alvarez ist aktuell „undisputed champion“, also unumstrittener Weltmeister dieser Gewichtsklasse.

Crawford hingegen wagt den großen Sprung. Nachdem er 2023 im Weltergewicht zum unumstrittenen Weltmeister wurde - als erster Boxer überhaupt, der in zwei Gewichtsklassen diesen Status erreichte - strebt er nun nach historischem Ruhm im Supermittelgewicht: Er könnte der erste männliche Boxer werden, der in drei Gewichtsklassen “undisputed champion" ist. Allerdings bedeutet dieser Fight für Crawford auch einen Aufstieg um zwei Gewichtsklassen.

Alvarez will Status als “undisputed champion” verteidigen

Es ist ein echtes Superduell, nicht nur wegen der Titel, sondern auch wegen seiner Vorgeschichte. Schon seit Crawfords Dominanz im Weltergewicht forderten Fans und Experten ein Aufeinandertreffen mit Alvarez. Lange schien ein solcher Kampf unwahrscheinlich: unterschiedliche Gewichtsklassen, TV-Verträge und Promoterinteressen standen im Weg. Doch nach Crawfords beeindruckendem Sieg über Israil Madrimov im Halbmittelgewicht 2024 und Canelos erfolgreicher Titelverteidigung gegen William Scull im Mai 2025 kam Bewegung in die Sache. Die beiden Lager einigten sich und nun bekommt die Boxwelt das lang ersehnte Duell zweier Ausnahmeathleten.

Canelo Alvarez ist mit 35 Jahren einer der erfahrensten Boxer seiner Generation und bringt eine beeindruckende Bilanz von 63 Siegen (39 durch K.-o.), 2 Niederlagen und 2 Unentschieden mit. Der vierfache Weltmeister hat Titel in den Gewichtsklassen Superwelter, Mittelgewicht, Supermittelgewicht und Halbschwergewicht errungen. Zu seinen bemerkenswertesten Siegen zählen Kämpfe gegen Gennadiy Golovkin, Miguel Cotto und Sergey Kovalev. Zwar gilt er nicht mehr als unschlagbar, doch seine Schlagkraft und Routine machen ihn weiterhin brandgefährlich.

In seinem letzten Kampf im Mai 2025 besiegte er William Scull einstimmig nach Punkten und sicherte sich damit den IBF-Titel im Supermittelgewicht, womit er zum zweiten Mal zum unumstrittenen Weltmeister dieser Gewichtsklasse wurde. Diesen Status hatte er schon durch seinen Sieg über Caleb Plant im November 2021 erlangt, ihn aber nach vier erfolgreichen Verteidigungen im Juli 2024 verloren, nachdem der IBF ihm den Weltmeistertitel entzogen hatte, weil er anstatt einer Pflichtverteidigung gegen Scull lieber gegen Edgar Berlanga boxte. Nachdem Scull sich zwischenzeitlich den IBF-Titel gesichert hatte, holte sich Alvarez ihn im Mai dieses Jahres dann wieder.

Crawford will Geschichte schreiben

Der mit einer Bilanz von 41 Siegen, davon 31 durch K.o., noch gänzlich ungeschlagene Terence „Bud“ Crawford ist bekannt für seine taktische Intelligenz, seine Beidhändigkeit und seine Fähigkeit, sich jedem Gegner anzupassen. Der 37-jährige Rechtsausleger aus Omaha, Nebraska, war bereits unangefochtener Weltmeister im Halbweltergewicht und Weltergewicht. Sein letzter Kampf im August 2024 gegen Israil Madrimov endete mit einem Sieg nach Punkten (einstimmig) und brachte ihm den WBA-Titel im Halbmittelgewicht ein. Nun wagt er den Sprung ins Supermittelgewicht. Crawford ist bekannt für seine Vielseitigkeit, Schnelligkeit und präzise Schlagtechnik.

Der Kampf wird weltweit live auf Netflix übertragen und fällt mit dem mexikanischen Unabhängigkeitswochenende zusammen, was für zusätzliche Spannung sorgt. Während Alvarez auf seine Erfahrung aus über 20 Kämpfen mehr sowie seine Schlagkraft setzt, vertraut Crawford auf seine Beweglichkeit und Technik. Beide Boxer haben ihre Karriere auf diesen Moment ausgerichtet und die Boxwelt blickt gespannt auf dieses Duell zweier Ausnahmetalente.

Die Atmosphäre in Las Vegas wird elektrisierend sein. Trotz seines Erfolgs ist Alvarez inzwischen 35 Jahre alt und hat viele Kämpfe in den Beinen, was bei einem Duell mit einem beweglichen Techniker wie Crawford durchaus ins Gewicht fallen könnte. Crawford bringt seine makellose Bilanz von 41 Siegen in 41 Kämpfen mit und gilt als einer der technisch komplettesten Boxer der Gegenwart. Er kann sowohl orthodox als auch als Rechtsausleger boxen und hat bisher in drei Gewichtsklassen Weltmeistertitel gewonnen. Für ihn ist es aber der erste Kampf im Supermittelgewicht und damit gleichermaßen ein Risiko wie auch eine historische Chance.

Die Experten sind gespalten: Alvarez bringt Erfahrung aus über 20 Kämpfen mehr, Schlagkraft und Routine mit, während Crawford in der Prime seines Könnens ist und als schneller, intelligenter und vor allem technisch versierter Konterboxer gilt. Sollte er gewinnen, würde er sich als einer der größten Pound-for-Pound-Boxer aller Zeiten etablieren.