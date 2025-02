Celtic Glasgow - Bayern Tipp, Prognose, Quoten 12.02.2025

SPORT1 Betting 11.02.2025 • 11:00 Uhr Celtic Glasgow - Bayern Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Champions League Wette | Wie sehr passen die Celtics ihren Spielstil an?

Unser Celtic Glasgow - Bayern Sportwetten Tipp zum Champions League Spiel am 12.02.2025 lautet: Den deutschen Rekordmeister erwartet im Celtic Park ein intensives Spiel, das im Wett Tipp heute keinen Kantersieg der Münchner zulässt.

Auf nationaler Ebene führen beide Mannschaften das Tableau an und pflegen jeweils einen dominanten Ballbesitz-Fußball. Im internationalen Geschäft dagegen ringen die Teams aus Glasgow und München um den Einzug ins Champions-League-Achtelfinale. Die Celtic Glasgow Bayern Prognose deutet auf ein unangenehmes Duell für den deutschen Rekordmeister hin.

Die Favoritenrolle wollen wir Vincent Kompany und seiner Auswahl im Celtic Glasgow Bayern Wett Tipp heute nicht absprechen - einen deutlichen Sieg nehmen die Gäste jedoch nicht mit ins Rückspiel. Überzeugt sind wir von einer Quote über 1,84 bei NEO.bet für “Sieg Celtic Glasgow (HC +2)”.

Darum tippen wir bei Celtic Glasgow vs Bayern auf “Sieg Celtic Glasgow (HC +2)”:

Bayern gewann in der Königsklasse zuletzt nur eines von 7 Auswärtsspielen (1U, 5N).

Celtic Glasgow ist seit 6 Champions-League-Heimspielen ungeschlagen (4S, 2U).

Neben dem 5:1-Auswärtssieg gegen Shakhtar Donetsk erzielte Bayern nur ein Tor in 3 CL-Gastauftritten.

Celtic Glasgow vs Bayern Quoten Analyse:

Den Favoriten dieser Paarung müsst ihr in den Wett-Apps nicht lange suchen. In unseren Augen fallen die Celtic Glasgow Bayern Quoten allerdings etwas zu deutlich aus. Ein Auswärtssieg des deutschen Rekordmeisters ist bei Siegquoten von circa 1,40 kaum profitabel.

Verglichen mit der individuellen Qualität der Münchner ist das Team von Brendan Rodgers im Nachteil, daran gibt es keinen Zweifel. Den Faktor “Celtic Park” solltet ihr beim Betrachten der Celtic Glasgow Bayern Wettquoten jedoch nicht unterschätzen. Ein klassischer “Sieg Celtic Glasgow” ist vielleicht zu viel des Guten, aber eine Doppelte Chance 1X oder eine Handicapwette sind dagegen mit reichlich Value ausgestattet.

Celtic Glasgow vs Bayern Prognose: Hemmungen in der Ferne

Bayern hat den direkten Einzug ins Achtelfinale der Königsklasse nur hauchzart verpasst. Meckern über die Teilnahme an den Playoffs und dem vermeintlichen Losglück (anstatt Celtic hätte der FCB in den Playoffs auf Manchester City treffen können) sollte der deutsche Rekordmeister jedoch nicht.

Für eine direkte Qualifikation waren die Auftritte fernab der Allianz Arena zu schwach. Bayern verlor in der Liga-Phase drei von vier Gastauftritten und holte nur gegen Shakhtar Donetsk einen Auswärtssieg (5:1). Da diese Paarung allerdings in Gelsenkirchen ausgetragen wurde, war es eher ein Duell auf neutralem Boden.

Die drei übrigen Fernreisen waren allesamt mit ernüchternden Niederlagen verbunden. Gegen Aston Villa (0:1), Barcelona (1:4) und Feyenoord (0:3) erzielte Bayern insgesamt nur einen Treffer.

Auf alle acht Spieltage gesehen war Bayern eine der besten Offensivmannschaften. Der FCB gab die meisten Schüsse ab (129), erzielte die drittmeisten Tore (20) und kam zu den meisten Großchancen (41). Auswärts gab es jedoch stets Probleme, die auch in unserem Celtic Glasgow vs. Bayern Tipp wieder auftauchen.

Celtic Glasgow - Bayern Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Celtic Glasgow: 5:0 Raith Rovers (H), 6:0 Dundee FC (H), 3:1 Motherwell (A), 2:4 Aston Villa (A), 1:0 Young Boys (H).

Letzte 5 Spiele Bayern: 3:0 Werder Bremen (H), 4:3 Kiel (H), 3:1 Slovan Bratislava (H), 2:1 Freiburg (A), 0:3 Feyenoord (A).

Letzte Spiele Celtic Glasgow vs. Bayern: 1:2 (H), 0:3 (A), 0:0 (H), 1:2 (A).

Für eine Mannschaft, die mit Schwierigkeiten in der Ferne zu tun hat, ist ein Gastauftritt im schottischen Celtic Park nicht unbedingt ratsam. “The Bhoys” haben seit Dezember 2023 (wettbewerbsübergreifend) kein Heimspiel mehr verloren.

Nur auf die Paarungen in der Königsklasse bezogen, verhinderte die Truppe von Brendan Rodgers zuletzt in sechs aufeinanderfolgenden Begegnungen eine Niederlage (4S, 2U). Solche Serien können wir in einer Celtic Glasgow vs. Bayern Prognose nicht einfach außen vor lassen.

Vor allem sind wir interessiert am Matchplan von Brendan Rodgers, der seiner Mannschaft in den heimischen Wettbewerben einen attraktiven Ballbesitz-Fußball aufgetragen hat. Sogar in der Königsklasse hatten bis jetzt nur neun Teams mehr Ballbesitz als Celtic (54 Prozent). Die Bayern (68,9 Prozent) dominieren diese Statistik.

Der deutsche Rekordmeister spielt seine Überlegenheit gerne zum Ende der Begegnungen hin aus. Innerhalb der letzten 30 Minuten erzielten die Münchner mehr als die Hälfte ihrer Treffer (11/20)

Gefährlichster Angreifer des Bundesligisten ist und bleibt Harry Kane. Der englische Nationalspieler erzielte am vergangenen Wochenende gegen Werder Bremen einen Doppelpack und steht nun bei 28 Toren in 28 Pflichtspielen.

So seht ihr Celtic Glasgow - Bayern im TV oder Stream:

21. Februar 2025, 21 Uhr, Celtic Park, Glasgow

Übertragung TV: DAZN

Übertragung Stream: DAZN

Von seinen Abschluss-Qualitäten träumen bereits einige Verteidiger aus den gegnerischen Teams der Champions League. Sechs Tore in sieben CL-Startelf-Einsätzen sind herausragend, 14 Treffer seit Beginn der vorangegangenen CL-Spielzeit unübertroffen.

Die Chancenverwertung der Gäste ist im Celtic Glasgow gegen Bayern Tipp jedoch ausbaufähig. Bayern verwandelte nur 15,5 Prozent der Schüsse in Tore um (19.) und verwandelte nicht mehr als 43,9 Prozent der Großchancen (16.).

Celtic Glasgow vs Bayern: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Celtic Glasgow: Schmeichel - Johnston, Carter-Vickers, Trusty, Taylor, Hatate, McGregor, Engels, Kühn, Idah, Jota

Ersatzbank Celtic Glasgow: Bain, Sinisalo, Scales, Nawrocki, Murray, Montgomery, Ralston, Bernardo, McCowan, Palma, Cummings, Yang

Startelf Bayern: Neuer - Laimer, Upamecano, Kim, Guerreiro, Pavlovic, Kimmich, Olise, Musiala, Coman, Kane

Ersatzbank Bayern: Urbig, Dier, Stanisic, Boey, Goretzka, Mike, Sane, Müller, Vidovic

Die Defensive der Hausherren erledigte ihre Aufgaben in den Champions-League-Heimspielen dieser Saison mit Bravour und ließ in keiner Paarung mehr als einen Gegentreffer zu.

Erwischt der erfahrene Kasper Schmeichel (38 Jahre) einen guten Tag, ist in der Celtic Glasgow vs. Bayern Prognose mit einer Wette auf “Bayern Unter 1,5 Tore” bei den Wettanbietern ohne Steuer ein gutes Geschäft zu machen. Der mögliche Gewinn liegt bei einer Quote von circa 3,35.

Unser Celtic Glasgow - Bayern Tipp: “Sieg Celtic Glasgow (HC +2)”

Die Heimstärke von Celtic Glasgow und die zuletzt schwachen Ergebnisse der Bayern in der Ferne (auf Ebene der Königsklasse) sind richtungsweisende Faktoren für diese Wette. Aus den sieben vorangegangenen Champions-League-Auswärtsspielen holte der FCB nur einen einzigen Sieg (1U, 5N).