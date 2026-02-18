Celtic vs Stuttgart Prognosen, Wett Tipps und Quoten | Europa League am 19.02.2026

SPORT1 Betting 18.02.2026 • 18:00 Uhr Die neuesten Celtic vs Stuttgart Prognosen von unserem Wett-Experten für dieses Europa-League-Duell am 19.02.2026.

An das letzte Kräftemessen mit den Grün-Weißen aus Glasgow hat der VfB keine so guten Erinnerungen. Im Achtelfinale der UEFA-Cup-Saison 2002/03 schieden die Schwaben in einem engen Duell gegen die Schotten aus. Und auch dieses Mal erwarten wir im Hinspiel eine Partie auf Augenhöhe.

Unsere Celtic vs Stuttgart Prognose deutet auf ein Unentschieden in einem unterhaltsamen Hinspiel der Europa-League-Playoffs am 19. Februar 2026 hin. Beide Teams befinden sich in starker Form, was ein ausgeglichenes Duell in Glasgow erwarten lässt, bei dem die leichten Vorteile für die Gäste durch den Heimvorteil von Celtic ausgeglichen werden könnten.

Für unsere detaillierte Prognose empfehlen wir daher bei Bet-at-home die Wette auf ein Unentschieden, die mit einer attraktiven Quote von 3,40 angeboten wird.

Analyse der bisherigen Leistungen und Quoten

Celtic hat in dieser Saison mit einigen Problemen abseits des Platzes zu kämpfen, was sich auch auf die Leistungen auswirkt. Die gewohnte Dominanz im schottischen Fußball ist etwas verblasst. Dennoch gehen die Schotten mit einer Serie von fünf Siegen in Folge in das Europa-League-Spiel am Donnerstag, was für neues Selbstvertrauen sorgen dürfte.

Besonders die Moral ist hoch, nachdem am Wochenende ein 0:2-Rückstand noch in einen 3:2-Sieg gedreht wurde, was aber auch defensive Schwächen offenbarte. Ein Blick auf die Celtic vs Stuttgart Quoten zeigt, dass die Buchmacher die Gastgeber mit einer impliziten Siegchance von nur etwa 32 Prozent als Außenseiter sehen.

Auf der anderen Seite präsentiert sich der VfB Stuttgart in der Bundesliga in herausragender Verfassung und kämpft um die direkte Qualifikation für die Champions League. Die Schwaben haben sieben ihrer letzten zehn Spiele seit der Winterpause gewonnen und dabei beeindruckende 22 Tore erzielt.

Ihre Auswärtsstärke in der Bundesliga – nur die Bayern haben mehr Tore in der Fremde geschossen – wird jedoch durch eine schwächere Bilanz in der Europa League getrübt, wo sie drei von vier Auswärtsspielen verloren haben. Dies könnte Celtic Hoffnung geben, trotz der Favoritenrolle der Deutschen, die laut den Quoten eine Siegwahrscheinlichkeit von 46 Prozent haben.

Wichtige Informationen zu den Celtic vs Stuttgart Team-News zeigen, dass die Schotten auf mehrere verletzte Spieler wie Jota oder Carter-Vickers verzichten müssen, was die Tiefe des Kaders beeinträchtigt.

Celtic vs Stuttgart: Tipps für Wettfreunde

Basierend auf unserer Analyse haben wir einige interessante Wett Tipps für das Duell zwischen Celtic und Stuttgart zusammengestellt:

Spielergebnis: Unentschieden ( Quote 3,55 bei Bet-at-home ) : Beide Mannschaften gehen mit viel Selbstvertrauen auf den Platz. Celtic ist seit zehn Spielen ungeschlagen, während Stuttgart fünf der letzten sechs Partien für sich entschieden hat. Obwohl die Schotten auf europäischer Bühne im Celtic Park traditionell schwer zu bezwingen sind, zeigten sie zuletzt defensive Anfälligkeiten. Stuttgart sollte daher gute Chancen haben, ein Tor zu erzielen. In Anbetracht des Heimvorteils deutet vieles auf ein Unentschieden zwischen zwei ebenbürtigen Teams hin.

Unsere Datenanalyse lässt ein torreiches Spiel mit einem Expected-Goals-Wert von 3,18 Toren erwarten. Die jüngsten Partien beider Teams waren von vielen Treffern geprägt. Celtic hat in jedem seiner letzten acht Spiele mindestens zwei Tore erzielt. Stuttgart wiederum hat mit 24 Auswärtstoren in der Bundesliga seine Offensivkraft bewiesen. Die von den Wettanbietern angebotene Torlinie von über 2,5 Toren erscheint daher als eine wertvolle Option. Stuttgart oder Unentschieden & Beide Teams treffen - Ja (Quote 2,00 bei Bet-at-home): Die hervorragende Form beider Mannschaften verspricht ein umkämpftes Spiel mit Toren auf beiden Seiten. Stuttgart hat seit Jahresbeginn bereits 22 Mal getroffen, während Celtic in den letzten sieben Spielen nur eine weiße Weste wahren konnte. Unsere hauseigene Analyse ergibt eine Wahrscheinlichkeit von 63 Prozent, dass beide Mannschaften treffen. Gleichzeitig sehen die Daten eine 65-prozentige Wahrscheinlichkeit, dass die Gäste ungeschlagen bleiben. Die Kombination dieser beiden Optionen bietet eine verlockende Quote.

