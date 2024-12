Chelsea - Fulham Tipp, Prognose & Quoten | 26.12.2024

Unser Chelsea - Fulham Sportwetten Tipp zum Premier League Spiel am 26.12.2024 lautet: Am letzten Spieltag nahmen beide Mannschaften an einem torlosen Spiel teil. Im Wett Tipp heute muss es nicht torlos bleiben, jedoch ist ein Torfestival ausgeschlossen.

Die Cottagers haben in dieser Saison bereits mehrere Top-Teams auf eine harte Probe gestellt und zuletzt sogar an der Anfield Road gepunktet (2:2 vs. Liverpool). Anders als im Vergleich mit den Reds, erwarten wir im Chelsea Fulham Wett Tipp heute “Unter 3,5 Tore”. Bei Betano erhaltet ihr dafür eine Quote von 1,70.