Chelsea - West Ham Tipp, Prognose, Quoten | 03.02.2025

Unser Chelsea - West Ham Sportwetten Tipp zum Premier League Spiel am 03.02.2025 lautet: Wagt man einen Blick auf die Tabelle, wird die Favoritenrolle schnell klar. Im Wett Tipp heute gehen wir sogar davon aus, dass nur eine Mannschaft Tore erzielt.

Am 3. Februar 2025 um 21:00 Uhr treffen Chelsea und West Ham an der legendären Stamford Bridge aufeinander. Chelsea, derzeit auf Platz 6 der Premier League, will seine Position gegen den Tabellen-14. West Ham festigen. Stuart Attwell wird die Partie leiten.