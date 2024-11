Colts - Lions Tipp, Prognose & Quoten | 24.11.2024

SPORT1 Betting 23.11.2024 • 10:00 Uhr Colts - Lions Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine NFL Wette | Fegt Detroit den nächsten Gegner aus dem Stadion?

Unser Colts - Lions Sportwetten Tipp zum NFL Spiel am 24.11.2024 lautet: Das heißeste Team der Liga ist aktuell in Detroit zu Hause. So ist ein klarer Sieg der Lions in Indianapolis im Wett Tipp heute ebenfalls fest eingeplant.

Erleben wir aktuell die besten Lions aller Zeiten? Die Zahlen der NFL-Saison 2024 legen dies nahe. Detroit ist mit einer Bilanz von 9-1 die Nummer 1 der NFC und mit acht Siegen in Folge das heißeste Team der Liga. Zudem hat man am vergangenen Spieltag schon zum zweiten Mal in dieser Spielzeit einem Gegner über 50 Punkte eingeschenkt.

Nur fünf Teams in der Geschichte der Liga kamen in einer Saison auf drei 50-Punkte-Partien. In unserer Colts Lions Prognose gehen wir in Week 12 nicht von einem erneuten “50 Burger” der Löwen aus. Zu Gast in Indianapolis spricht aber fast alles für das Franchise aus Michigan.

Auch wir spielen mit einer Quote von 1,54 bei AdmiralBet den Wett Tipp heute “Sieg Lions HC -4,5”.

Darum tippen wir bei Colts vs Lions auf “Sieg Lions HC -4,5”:

Die Lions stehen bei 9-1, die Colts nur bei 5-6

Detroit hat nach Points per Game die beste Offense der NFL

Die Colts liegen bei der Rushing Defense auf Platz 28 und bei der Passing Defense auf Rang 26

Colts vs Lions Quoten Analyse:

Da Indy aktuell nur bei einer Bilanz von 5-6 steht, werden die Gastgeber trotz des Heimvorteils mit einem Spread von plus 7,5 Punkten als klarer Außenseiter ins Rennen geschickt. Das Über/Unter liegt bei 49,5 Zählern. So bekommt ihr für einen Heimsieg immerhin Colts vs Lions Quoten zwischen 3,95 und 4,10.

Für einen Erfolg der Gäste müsst ihr euch bei den Buchmachern, die auch Wetten ohne Einzahlung ermöglichen, mit Colts gegen Lions Wettquoten von maximal 1,27 begnügen.

Colts vs Lions Prognose: Kann Richardson weiter aufdrehen?

Bei den Colts dreht sich seit Wochen fast alles um die Quarterback-Frage. Anthony Richardson, der Nummer-4-Pick des Drafts 2023, wurde nach dem Woche-8-Spiel gegen Houston auf die Bank gesetzt. Routinier Joe Flacco sollte Indy wieder nach vorne bringen. Doch der erfahrene Spielmacher leistete sich in zwei Spielen sechs Turnover und ging am Ende zweimal als Verlierer vom Feld. So entschied sich Coach Shane Steichen in Week 11 wieder für Richardson. Zudem hatte der Head Coach sein Scheme etwas besser auf die Fähigkeiten des jungen QBs umgestellt.

So feierte Indianapolis am vergangenen Sonntag einen knappen 28:27-Sieg gegen die Jets. Richardson kam dabei auf das zweitbeste QBR (75,4) seiner Karriere. In der Luft brachte er 20 von 30 Pässen für 272 Yards und einen TD an. Zudem erlief der Quarterback 32 Yards und zwei Scores auf dem Boden. Mit der Bilanz von 5-6 haben die Colts die führenden Texans in der AFC South (7-4) noch nicht ganz aus dem Blickwinkel verloren. Mit 21,5 Points per Game und 22,7 erlaubten Punkten pro Partie ist das Franchise aus Indiana auf beiden Seiten des Balls Liga-Durchschnitt und will im Colts Lions Tipp wieder jubeln.

Natürlich war es keine Überraschung, dass sich die Lions am vergangenen Spieltag gegen die Jaguars, die mit Nummer-2-QB Mac Jones antraten und bei 2-8 standen, durchsetzten. Doch der 52-6-Erfolg war am Ende trotzdem beeindruckend. Das Franchise stellte dabei neue eigene Bestmarken für den größten Punktevorsprung (46), die Total Yards (645) und First Downs (38) auf. In jedem der ersten sieben Drives konnte Detroit einen Touchdown erzielen. So glückten dem Team aus Michigan schon zum zweiten Mal in dieser Saison mindestens 50 Punkte. Diese Marke hatte Detroit in seiner Geschichte in 103 Jahren bisher nur dreimal erreicht bzw übertroffen und gilt als Warnung in der Colts Lions Prognose.

Der Deutsch-Amerikaner Amon-Ra St. Brown stellte mit 161 Receiving Yards, bei zwei Touchdowns, einen neuen Karriere-Bestwert auf und steht nun bei acht Spielen in Folge mit mindestens einem Score. Vor allem daheim sind die Lions bei einem Gesamt-Punktestand von 188-89 brutal stark. Auch Jared Goff ist so gut wie nie und wurde zum ersten Quarterback in der NFL-Geschichte, der auf mehrere Spiele mit einem perfekten Passer Rating (158,3) und auf 400 Passing Yards kommt. Das Franchise führt die NFL mit 33,6 Punkten pro Spiel an. In den letzten sieben Partien konnte der Schnitt sogar auf 39,1 Points per Game gesteigert werden.

Colts - Lions Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Colts: 28:27 Jets (A), 20:30 Bills (H), 13:21 Vikings (A), 20:23 Texans (A), 16:10 Dolphins (H)

Letzte 5 Spiele Lions: 52:6 Jaguars (H), 26:23 Texans (A), 24:14 Packers (A), 52:14 Titans (H), 31:29 Vikings (A)

Letzte 5 Spiele Colts vs Lions: 41:21 (A), 35:39 (H), 35:33 (A), 31:21 (H), 41:9 (A)

Dieses Duell wurde schon 44 Mal ausgetragen. Die Colts liegen im direkten Vergleich knapp mit 41:21 vorne. Von den letzten sechs Duellen gegen Detroit konnte Indianapolis fünf für sich entscheiden. Allerdings stammt der letzte Vergleich schon von der Saison 2020.

Damals siegte Indy mit 41:21 im Ford Field. Lions-Wide-Receiver Amon-Ra St. Brown ist mit neun Touchdowns die Nummer zwei der NFL. Diese Topform des Deutsch-Amerikaners bringt uns zu einem weiteren Colts vs. Lions Tipp.

Erzielt der Wide Receiver in Indianapolis auch mindestens einen Touchdown, bekommt ihr dafür bei Bet365 eine Quote von 1,87.

Unser Colts - Lions Tipp: Sieg Lions HC -4,5

Beim Sieg gegen die Jets sahen die Colts und Quarterback Richardson deutlich verbessert aus. Doch nun wartet in der Colts gegen Lions Prognose ein ganz anderes Kaliber auf Indy. Indianapolis steht bei der Rushing Defense auf Platz 28 und bei der Passing Defense auf Rang 26.

Mit QB Jared Goff, der hinter einer tollen O-Line das beste Jahr seiner Karriere spielt, und Targets wie WR Amon-Ra St. Brown sowie den HBs Jahmyr Gibbs und David Montgomery kommt auf die Hausherren extrem viel Arbeit zu.

Richardson kann mit seinen Scrambles sicher etwas Schaden anrichten. Das wird aber nicht reichen gegen das womöglich aktuell beste Team der NFL. So spricht alles für einen deutlichen Erfolg der Gäste.