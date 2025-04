Conference League Spiele aktuell – Tipps, Prognosen & Spielplan | 17.04.2025

SPORT1 Betting 15.04.2025 • 14:00 Uhr Für die vier Conference League Spiele im Viertelfinale hat Tipp-Experte Steffen seine fundierte Prognose erstellt. Hier geht es zu den Tipps sämtlicher Partien:

Unsere Conference League Spiele aktuell zum Viertelfinale am 17.04.2025: Chelsea und Betis Sevilla lassen im Wett Tipp heute nicht mehr viel anbrennen.

Conference League Tipps aktuell - Vorhersagen Viertelfinale:

Top-Spiel der Woche: Rapid Wien vs. Djurgarden

Große Emotionen haben in der letzten Woche die Auftritte von Rapid Wien begleitet. Erst feierte Guido Burgstaller sein emotionales Comeback im Hinspiel gegen Djurgarden (1:0), dann sicherten sich die Grün-Weißen auf nationaler Ebene einen 2:0-Erfolg im 345. Wiener Derby.

Auf dieser Erfolgswelle soll es bestenfalls am kommenden Donnerstag in der Conference League weitergehen. Wie schon der erste Vergleich in Schweden offenbart hat, sollte das Publikum sich eher auf eine torarme Paarung einstellen. Bereits die fünf vorangegangenen Pflichtspiele der Rapidler haben weniger als drei Treffer enthalten.

Durchschnittlich haben nur Chelsea und Betis Sevilla (je 0,7) weniger Gegentreffer pro Conference-League-Spiel kassiert als der Vertreter aus Österreich (0,8). Zusätzlich müssen wir aber die Vielzahl vergebener Großchancen der Gastgeber berücksichtigen (22, nur Chelsea hat mehr vergeben (24)).

Wir sehen Rapid Wien in der leichten Favoritenrolle, entscheiden uns aber für eine “Unter 2,5 Tore” Wette mit einer Quote von 1,82 bei Bet365.

Thema der Woche: Wer wird der beste Torschütze?

Zwei der drei besten Torjäger dieser Conference-League-Saison stehen bei Mannschaften unter Vertrag, denen das Viertelfinal-Aus droht. Afimico Pululu hat im laufenden Wettbewerb die meisten Treffer erzielt (8). Will er mit Jagiellonia Bialystok weiter um den Titel kämpfen, braucht das Team am besten mehrere Treffer von seinem Top-Torjäger.

Im ersten Aufeinandertreffen mit Betis Sevilla hat der polnische Vertreter den Kürzeren gezogen (0:2). Aus Sicht von Pululu hat ausgerechnet Cedrick Bakambu einen der zwei Treffer erzielt. Der Angreifer der Verdiblancos ist damit zum ersten Verfolger im Kampf um die Torjägerkanone geworden.

Die Gäste aus Spanien haben ihre beiden vorangegangenen Auftritte in der Conference League jeweils ohne Gegentreffer gewonnen (4:0, 2:0) und in ihren letzten drei Conference-League-Partien mindestens zwei Treffer erzielt (insgesamt 8). Unsere Entscheidung fällt nicht nur deswegen bei ODDSET auf eine Quote von 1,77 für “Sieg Betis Sevilla”.

Weitere spannende Conference League Spiele mit Wettquoten:

Auf eine unterhaltsame Paarung hoffen wir in Italien, auch wenn der NK Celje auf seinen besten Angreifer verzichten muss. Armandas Kucys hat in dieser Conference-League-Saison sechs Treffer erzielt, laboriert aber an einem Kreuzbandriss und wird in dieser Spielzeit nicht mehr zum Einsatz kommen.

Daten und Fakten zum Conference League Viertelfinale:

Rapid Wien hatte bis jetzt die meisten Ballberührungen im gegnerischen Strafraum (343).

Von allen Viertelfinalisten hat der NK Celje die meisten erwartbaren Gegentore erlaubt (17,3 xGA).

Djurgarden hat unter Jani Honkavaara 4 der letzten 6 Pflichtspiele ohne eigenen Torerfolg verloren.

Dennoch trauen wir dem amtierenden slowenischen Meister gegen die Fiorentina mindestens einen Treffer zu. Bis auf den großen Favoriten aus London (Chelsea: 23,1 xG) hat kein anderes Team in dieser Spielzeit mehr erwartbare Treffer als die Gäste erzielt (20,7 xG).

Direkt dahinter rangiert die Fiorentina mit 20,3 erwartbaren Toren. Durchschnittlich haben die Violetten die drittmeisten Torschüsse pro Spieltag abgegeben (6,9) und sind mit dem Heimspiel im Rücken der Favorit auf den Einzug ins Halbfinale. Dennoch spielen wir unseren Fiorentina vs. NK Celje Tipp bei Betano auf eine Quote von 1,75 für “Beide Teams treffen”. Zusätzlich könnt ihr euch beim Top-Buchmacher einen Betano Promo Code sichern, der euch bei einer Kontoverifizierung eine 20€ Freiwette bringt.

Weitere Partien im Conference League Viertelfinale:

Die beste Ausgangslage hat sich der Titelfavorit im ersten Vergleich erspielt. Chelsea darf nach einem 3:0-Auswärtssieg im eigenen Stadion ran und sollte keine Probleme gegen Legia Warschau bekommen. Bis jetzt haben die Blues jede Paarung in der Conference League gewonnen (9S) und ihren Status als beste Mannschaft in diesem Wettbewerb untermauert.