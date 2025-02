Conference League Spiele aktuell – Tipps, Prognosen & Spielplan | 20.02.2025

SPORT1 Betting 18.02.2025 • 14:00 Uhr Für die Conference League Playoff Spiele hat Tipp-Experte Steffen seine fundierte Prognose erstellt. Hier geht es zu den Tipps sämtlicher Partien:

Unsere Conference League Playoff Spiele aktuell vom 20.02.2025: Heidenheim muss im Wett Tipp heute ein torreiches Aufeinandertreffen überstehen. Zudem favorisieren wir mehrfach die Heim-Teams.

Conference League Tipps aktuell - Vorhersagen Playoff Spiele:

Top-Spiel der Woche: Panathinaikos vs. Vikingur

Vollkommen überraschend hat sich Panathinaikos in eine schwierige Ausgangslage gebracht. Der griechische Klub verlor auf Island gegen Vikingur (1:2) und steht im Playoff-Rückspiel auf heimischem Boden gehörig unter Zugzwang. Das Gefühl kennen die Gastgeber bereits aus der Qualifikation.

In dieser unterlag Panathinaikos im Hinspiel RC Lens (1:2), konnte sich zu Hause aber fangen und dank eines 2:0-Erfolgs in die Liga-Phase einziehen. Apropos zu Null - die Athener gewannen vor der jüngsten Niederlage gegen Vikingur drei Conference-League-Paarungen in Serie ohne Gegentreffer, was unseren Panathinaikos gegen Vikingur Tipp bestärkt.

Für die Gäste sind die Playoffs ein K.o.-Runden-Debüt in einem europäischen Wettbewerb. Fernab ihrer eigenen Arena verpasste Vikingur in zwei von drei Auftritten einen eigenen Treffer. Insgesamt erzielte das isländische Team nur einen Auswärtstreffer und holte keinen Auswärtssieg.

Wir sehen die Griechen in der Panathinaikos vs. Vikingur Prognose in der Favoritenrolle und entscheiden uns für eine “Panathinaikos gewinnt ohne Gegentor”-Wette mit einer Quote von 1,71 bei Merkur Bets .

Thema der Woche: Dominieren die Heimteams in den Playoff-Rückspielen?

Obwohl Borac Banja Luka im eigenen Stadion knapp 40 Minuten in Überzahl gespielt hat, reichte es nur dank eines Last-Minute-Treffers in der 90. Spielminute zum 1:0-Heimsieg gegen Olimpija Ljubljana. “Unter 1,5 Tore” halten wir im Rückspiel für eine Value-Wette, an der beide Mannschaften im Olimpija Ljubljana vs. Banja Luka Tipp aktiv mitwirken.

Banja Luka erzielte insgesamt erst fünf Treffer, jubelte in der Ferne nur ein einziges Mal und erzielte in den drei vorangegangenen Conference-League-Begegnungen nicht mehr als einen Treffer. Die Mannschaft aus Ljubljana ist seit drei Spieltagen in internationalen Begegnungen sieglos und blieb zwei Partien in Folge torlos. In der Ljubljana vs Banja Luka Prognose packen wir bei LeoVegas bei einer Quote von 2,80 zu .

Die Anzahl der Treffer ist für unseren Pafos vs. Omonia Nikosia Tipp ebenfalls von Bedeutung. Beide Mannschaften tragen ihre Liga-Spiele in Zypern aus. Die Gastgeber führen das heimische Tableau recht komfortabel an und haben zehn Punkte Vorsprung auf Omonia. Auf der europäischen Bühne profitierte Pafos extrem von den Heimspielen.

Im eigenen Stadion erlaubte der erst 2014 gegründete Verein nur einen Gegentreffer. Darüber hinaus verpassten die Gäste aus Nikosia in allen drei Conference-League-Auswärtsspielen einen Torerfolg. Wir gehen in der Pafos Omonika Nikosia Prognose volles Risiko und spielen “Omonia Nikosia Unter 0,5 Tore” mit einer Quote von 2,37 bei Bet365 .

Weitere spannende Conference League Playoff Spiele mit Wettquoten:

Jagiellonia drehte im Hinspiel einen 0:1-Rückstand und verwandelte diesen noch in einen 3:1-Auswärtssieg. Der polnische Vertreter erspielte sich im Laufe der Partie 2,28 erwartbare Tore und ließ im Gegenzug nicht mehr als 0,25 xGA zu. Diese klaren Verhältnisse erwarten wir im Jagiellonia Bialystok vs Backa Topola Tipp ebenfalls für das Rückspiel.

Afimico Pululu führt nach seinem Treffer im Hinspiel die Torschützenliste an (6 Tore) und ist damit für fast die Hälfte der Tore seiner Truppe (13) verantwortlich. Wir erwarten erneut einen dominanten Auftritt der Polen in der Jagiellonia Bialystok gegen Backa Topola Prognose und spielen auf “Sieg Jagiellonia (HC -1)” zu einer Quote von 2,00 bei Tipwin .

Daten und Fakten zu den Conference League Playoffs:

Michael Noonan traf im Playoff-Hinspiel für die Shamrock Rovers (1:0 vs. Molde) und wurde dadurch zum jüngsten Torschützen der Conference-League-Geschichte.

Jagiellonia blieb in allen 3 Heimspielen der Liga-Phase ungeschlagen (2S, 1U).

Pafos kassierte nur ein Gegentor in den 3 Heimspielen der Liga-Phase.

Angeführt von Leihspieler Antony ist Betis Sevilla seit Kurzem extrem formstark und geht zuversichtlich in den Betis Sevilla vs Gent Tipp. “Los Verdiblancos” gewannen das Hinspiel mit 3:0 gegen Gent, ebenso wie das letzte Liga-Spiel gegen Real Sociedad (3:0).

Trainer Manuel Pellegrini ist abgeklärt genug, um seine Mannschaft erneut zum Sieg in der Betis Sevilla gegen Gent Prognose zu coachen. Wir setzen auf einen “Sieg Betis Sevilla & Über 1,5 Tore”. Dafür erhaltet ihr bei Betano eine Quote von 1,75 .

Aufmerksamkeit erregte am vergangenen Donnerstag Michael Noonan. Er erzielte als erst 16-Jähriger das goldene Tor zum 1:0-Erfolg gegen Molde. Gemeinsam mit seinen Teamkollegen gewann der junge Stürmer zuletzt zwei von drei Heimspielen in der Conference League und geht motiviert in den Shamrock Rovers vs Molde Tipp.

Gegen Molde bleiben die Iren laut Shamrock Rovers gegen Molde Prognose ungeschlagen. Winamax versorgt euch mit einer Quote von 1,72 für eine “Doppelte Chance 1X”.

Weitere Partien der Conference League Playoffs:

In der Bundesliga hofft Heidenheim den Abstieg vermeiden zu können - international hingegen läuft es blendend für den FCH. Zu Hause verteidigt die Truppe von Frank Schmidt einen 2:1-Vorsprung gegen Kopenhagen.

Die Dänen ließen im Hinspiel einige Chancen liegen. Das passiert im zweiten Aufeinandertreffen nicht. “Über 2,5 Tore” fallen erneut und bringen bei Bwin den 1,75-fachen Gewinn ein .

Mindestens zwei Treffer prognostizieren wir im Apoel Nikosia vs Celje Tipp für das zweite Aufeinandertreffen. Die Gäste erzielten bis jetzt 15 Treffer in sieben Partien.