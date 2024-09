Cowboys - Ravens Tipp, Prognose & Quoten | 22.09.2024

SPORT1 Betting 21.09.2024 • 13:00 Uhr Cowboys - Ravens Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine NFL Wette | Muss Baltimore einen 0-3-Start hinnehmen?

Unser Cowboys - Ravens Sportwetten Tipp zum NFL Spiel am 22.09.2024 lautet: Die Cowboys haben lange Zeit nicht im heimischen AT&T Stadium verloren. Im Wett Tipp heute droht aber die zweite Heimpleite in Serie.

Am Ende der vergangenen Regular Season der NFL waren die Ravens mit einer Bilanz von 13-4 das beste Team. Mit im Schnitt 16,5 zugelassenen Punkten stellte das Franchise aus Maryland auch die beste Defense. Zudem wurde Baltimore-Quarterback Lamar Jackson kurz darauf zum MVP gekürt. Acht Monate später haben die Männer von Head Coach John Harbaugh als eines von neun Teams einen 0-2-Start hingelegt.

Die Niederlage in Week 2 gegen die Raiders bei einem Spread von minus 8,5 Punkten war die drittgrößte Überraschung in der Geschichte der Ravens. Am kommenden Sonntag droht zu Gast bei den Cowboys eine weitere Pleite. Immerhin schlagen sich die Quoten bei der Cowboys Ravens Prognose leicht auf die Seite der Gäste.

Wir spielen mit einer Quote von 1,87 bei ODDSET den Wett Tipp heute „Sieg Ravens“.

Darum tippen wir bei Cowboys vs Ravens auf „Sieg Ravens“:

Nach den ersten beiden Weeks steht kein Interior Defensive Lineman von Dallas unter den Top 90 der Liga

Die Ravens hatten 2023 die beste Rushing Offense der NFL

Die Cowboys haben 5 von 6 Vergleichen mit Baltimore verloren

Cowboys vs Ravens Quoten Analyse:

Die Buchmacher mit deutscher Lizenz rechnen im AT&T Stadium mit einer engen Kiste. Die Gäste gehen mit einem leichten Spread von minus 2,5 Punkten ins Rennen. Das Punkte-„Über/Unter“ liegt bei 48,5 Zählern. So bekommt ihr für einen Sieg von Baltimore Cowboys Ravens Quoten im Schnitt von 1,87.

Auf der Gegenseite belohnen die Bookies einen Erfolg der Gastgeber mit Cowboys Ravens Wettquoten um 1,95.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Cowboys vs Ravens Prognose: Welches Gesicht zeigt die Dallas-Defense?

Mit dem 19:44 gegen die Saints ging für die Cowboys eine Serie von 16 Heimspielen der Regular Season ohne Niederlage zu Ende. Größte Schwachstelle dabei war die Defense von Dallas. Beim 33:17-Erfolg in Week 1 gegen die Browns war die Abwehrreihe von „Big D“ noch auf 17 QB Hits und sechs Sacks gekommen. Doch New-Orleans-QB Derek Carr konnte die Secondary der Hausherren ohne Druck auseinander pflücken. Zudem bekam man das Run Game des Gegners nicht in den Griff.

Alleine Running Back Alvin Kamara lief für 115 Yards und drei Touchdowns. In den ersten drei Vierteln kam der Gegner auf 9,7 Yards per Play. Schon in der ersten Hälfte hatten die Männer von HC Mike McCarthy 35 Punkte zugelassen. Defense Coordinator Mike Zimmer, der das Team erst im Februar übernommen hatte, übernahm selbst die Verantwortung für die sechs kassierten Touchdowns. Auch die Offense konnte das Spiel nicht retten. Dak Prescott leistete sich zwei Interceptions bei einem Touchdown. Das eigene Run Game verbuchte gerade mal 68 Net Yards.

Die knappe Auftaktniederlage gegen die Chiefs in Week 1 konnten die Ravens ja noch irgendwie verkraften. Vor allem, weil man gegen den amtierenden Super-Bowl-Champion kurz vor Schluss nur um wenige Millimeter den Touchdown zum Ausgleich verpasste. Doch das 23:26 am Sonntag daheim gegen die Raiders wirft vor dem Cowboys Ravens Tipp zahlreiche Fragen auf. Wieder einmal konnte Baltimore einen zweistelligen Vorsprung im letzten Quarter nicht ins Ziel bringen. Das ist dem Team seit 2022 nun schon zum vierten Mal passiert. Dieses Mal führte man gegen Las Vegas mit 23:13.

In den ersten beiden Partien wurden die Probleme der neuen O-Line deutlich. Dann kamen gegen Las Vegas noch viele Penalties sowie ein verfehltes Field Goal aus 56 Yards hinzu. Auch Königstransfer Derrick Henry konnte noch nicht gewinnbringend in die Mannschaft integriert werden. Die Defense, die in der Vorsaison zu den besten der NFL gehörte, hat bisher die meisten Passing Yards (514) zugelassen. In 16 Spielzeiten unter John Harbaugh war Baltimore nur einmal mit 0-2 gestartet: 2015 stand am Ende dann mit einem Record von 5-11 das schlechteste Abschneiden unter dem aktuellen Head Coach zu Buche.

Cowboys - Ravens Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Cowboys: 19:44 Saints (H), 33:17 Browns (A), 19:26 Chargers (H), 27:12 Raiders (A), 12:13 Rams (A)

Letzte 5 Spiele Ravens: 23:26 Raiders (H), 20:27 Chiefs (A), 7:30 Packers (A), 13:12 Falcons (H), 13:16 Eagles (H)

Letzte 5 Spiele Cowboys vs Ravens: 17:34 (A), 27:17 (H), 29:31 (A), 24:33 (H), 10:30 (A)

Diese Paarung gab es in der NFL bisher erst sechsmal. In der Saison 2016 konnten die Cowboys mit einem 27:17 in Dallas den einzigen Sieg gegen die Ravens feiern. Die anderen fünf Vergleiche in der Cowboys Ravens Prognose wurden verloren.

Das bisher letzte Duell stieg in der Spielzeit 2020. Damals kassierte „America‘s Team“ ein 17:34 in Baltimore. Mit drei Touchdowns, einem auf dem Boden und zwei über die Luft, war damals Lamar Jackson der X-Faktor bei den Hausherren.

Kommt der QB der Ravens wieder mindestens auf zwei TDs, wird das von Bet365 mit einer Quote von 2,20 belohnt. In Verbindung mit dem aktuellen Bet365 Code spielt sich dieser Cowboys Saints Tipp völlig risikofrei.

Unser Cowboys - Ravens Tipp: Sieg Ravens

Bei diesem Kracher steht viel auf dem Spiel. Die Cowboys wollen Wiedergutmachung für die Blamage gegen die Saints. Die Ravens wollen den 0-3-Start verhindern. Am Ende geht es uns wie den Bookies: Wir sehen die Gäste knapp vorne.

Baltimore hat zwei Niederlagen mit je einem Score kassiert. Mit etwas mehr Glück würde man nun nicht bei 0:2 stehen. Was die Effizienz angeht (0,014 EPA/Play) ist man aber im Plus. Zudem belegt das Team aus Maryland Platz 9 mit 14,2 Prozent Total DVOA.

Nun trifft man auf Cowboys, die immer wieder gegen den Lauf große Probleme haben. Nach den ersten zwei Wochen schaffte es kein Interior Defensive Lineman von Dallas unter die Top 90 der Liga.