Crystal Palace - Manchester United Tipp, Prognose, Quoten

Crystal Palace - Manchester United Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Premier League Wette | Man United weiter im Torrausch?

Neue Zeitrechnung bei den Red Devils? In den letzten beiden Partien erzielte der Rekordmeister satte zehn Tore. In unserer Crystal Palace Manchester United Prognose schauen wir uns an, ob die Gäste ihren Erfolgslauf auch im Londoner Selhurst Park fortsetzen können.

Mit den Eagles hat Man United jedenfalls noch eine Rechnung offen. Wir sehen gute Chancen, dass die Mannschaft von Erik ten Hag diese begleichen kann und entscheiden uns für den Crystal Palace Manchester United Wett Tipp heute „Manchester United Über 1,5 Tore“ mit einer Quote von 1,93 bei Betano.

Darum tippen wir bei Crystal Palace vs Manchester United auf „Manchester United Über 1,5 Tore“:

Crystal Palace kassierte an 3 der bisherigen 4 PL-Spieltagen 2 Gegentreffer.

Manchester United erzielte in den letzten beiden Pflichtspielen 10 Tore.

Die Eagles warten in dieser Premier-League-Saison noch immer auf den ersten Sieg.

Crystal Palace vs Manchester United Quoten Analyse:

Wenn es nach den Crystal Palace Manchester United Quoten geht, dann sind die Gäste in diesem Duell höchstens nur ein ganz leichter Favorit. Wer auf die Red Devils setzt, der darf aktuell mit Quoten um 2,40 rechnen. Die Wettquoten für einen Tipp auf die Eagles liegen im Schnitt bei 2,75 und sind nicht allzu weit entfernt.

Bei solchen Crystal Palace Manchester United Wettquoten und der aktuellen Verfassung der beiden Teams, ist ein Tipp auf den englischen Rekordmeister definitiv eine Überlegung wert. Besonders interessant ist es, wenn ihr eine solche Wette ganz ohne Risiko spielen könnt, was mit einem Freebet Code ohne Weiteres möglich ist.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Crystal Palace vs Manchester United Prognose: Red Devils wollen Revanche

Ungeschlagen und mit sechs Siegen aus den letzten sieben Partien (1U) hatte Crystal Palace die vergangene Saison in der Premier League beendet. An den ersten vier Spieltagen der neuen Saison gab es noch keinen einzigen Dreier. Mit nur zwei Remis bei zwei weiteren Niederlagen sowie 4:7 Toren stehen die Eagles aktuell auf dem 16. Platz.

Bisher war der Klub aus London nur im EFL Cup siegreich. Nach dem 4:0 in der zweiten Runde gegen Zweitligist Norwich konnte Palace unter der Woche auch das Sechzehntelfinal-Match bei den ebenfalls in der Championship beheimateten Queens Park Rangers mit 2:1 für sich entscheiden.

Es war nach den beiden Auftakt-Pleiten in der Premier League das vierte Pflichtspiel in Folge ohne Niederlage. Allerdings konnten die Eagles nur beim erwähnten Erfolg gegen die Canaries hinten die Null halten. In allen anderen fünf Pflichtspielen in dieser Saison gab es mindestens einen Gegentreffer.

Betrachtet man nur die bisherigen vier Partien der laufenden Premier-League-Saison, so haben die Gastgeber in drei dieser vier Spiele genau zwei Gegentore kassiert. Das ist ein Aspekt, der den von uns vorgeschlagenen Crystal Palace Manchester United Tipp zweifellos untermauert.

Crystal Palace - Manchester United Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Crystal Palace: 2:1 Queens Park Rangers (A), 2:2 Leicester City (H), 1:1 Chelsea (A), 4:0 Norwich City (H), 0:2 West Ham (H)

Letzte 5 Spiele Manchester United: 7:0 Barnsley (H), 3:0 Southampton (A), 0:3 Liverpool (H), 1:2 Brighton (A), 1:0 Fulham

Letzte 5 Spiele Crystal Palace vs Manchester United: 4:0 (H), 1:0 (A), 0:3 (A), 1:2 (A), 1:1 (H)

Hinzu kommt, dass sich die Gäste zuletzt selbst äußerst treffsicher zeigten. Unter der Woche feierten sie beim 7:0-Erfolg im Ligapokal gegen den Drittligisten Barnsley den bisher höchsten Pflichtspiel-Sieg unter Trainer Erik ten Hag. Marcus Rashford, Alejandro Garnacho und Christian Eriksen glänzten jeweils als Doppelpacker.

Schon drei Tage zuvor hatten die Red Devils in der Premier League bei Southampton mit 3:0 gewonnen und damit eine Reaktion auf die 0:3-Heimschlappe gegen Liverpool in der Woche zuvor gezeigt. Zwei Siege mit insgesamt 10:0 Toren, auch diesen Umstand darf man in der Crystal Palace Manchester United Prognose keinesfalls unter den Tisch fallen lassen.

So könnte sich zum Beispiel auch eine Kombination aus „Doppelte Chance X2 & Über 1,5 Tore“ anbieten. Dieser kombinierte Crystal Palace Manchester United Tipp bringt bei einer Platzierung über die verschiedenen Sportwetten Apps eine Quote um 1,70. In acht der saisonübergreifend letzten neun Pflichtspiele der Red Devils gab es mindestens zwei Tore.

Dabei darf nicht unberücksichtigt bleiben, dass der Rekordmeister in drei der letzten fünf PL-Partien zu Null spielen konnte. Zuvor hatte er 24 Liga-Spiele für drei Weiße Westen benötigt. In der Hauptstadt hat Man United zudem nur zwei der letzten 16 Duelle mit Klubs aus London gewonnen (4U, 10N).

So seht ihr Crystal Palace - Manchester United im TV oder Stream:

21. September 2024, 18:30 Uhr, Selhurst Park, London

Übertragung TV: Sky Sport

Übertragung Stream: Sky Go, WOW

Die Premier League ist auch in dieser Saison bei Sky zu Hause. Wer die Partien aus Englands Eliteklasse live mitverfolgen will, der kommt an einem entsprechenden Abo nicht vorbei. Auch bei WOW, allerdings auch kostenpflichtig, lassen sich die Begegnungen aus der PL streamen.

In der Vorsaison gewannen die Eagles beide Duelle zu Null. Es war das erste Mal, dass sie zwei aufeinanderfolgende Liga-Spiele gegen den Rekordmeister gewinnen konnten. Keines der letzten drei Gastspiele im Selhurst Park konnte United für sich entscheiden, nachdem die Red Devils dort zuvor keines der letzten 13 Auswärtsspiele verloren hatten (9S, 4U).

Crystal Palace vs Manchester United: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Crystal Palace: Henderson; Clyne, Guehi, Lacroix; Munoz, Wharton, Doucoure, Mitchell, Eze; Nketiah, Mateta

Ersatzbank Crystal Palace: Turner, Hughes, Lerma, Sarr, Umeh, Kamada, Richards, Schlupp, Ward

Startelf Manchester United: Onana; Mazraoui, De Ligt, Martinez, Dalot; Ugarte, Mainoo, Garnacho, Fernandes, Rashford; Zirkzee

Ersatzbank Manchester United: Bayindir, Collyer, Evans, Maguire, Wheatley, Antony, Casemiro, Amad, Eriksen, Mount, Hojlund

20 Premier-League-Duelle mit Man United konnte Palace in Folge nicht gewinnen (4U, 16N). Zuletzt gewannen die Eagles aber fünf der letzten zehn direkten Aufeinandertreffen und damit genau die Hälfte (2U, 3N).

Am Samstag ruhen die Hoffnungen auf Jean-Philippe Mateta. Seitdem Ex-Frankfurt-Coach Oliver Glasner am Selhurst Park übernahm, hat nur Erling Haaland (19) mehr Tore geschossen als der Angreifer der Eagles (15 Treffer in 17 Partien). Bei United dürften Mason Mount und Rasmus Höjlund nach Verletzungen zumindest in den Kader zurückkehren.

Unser Crystal Palace - Manchester United Tipp: „Manchester United Über 1,5 Tore“

Mit Garnacho und Rashford dürften am Samstag zwei der drei Doppelpacker Uniteds aus dem Ligapokal starten. Können die Red Devils an die letzten Leistungen anknüpfen, dann ist auch bei den Eagles mehr als nur ein Treffer wahrscheinlich, zumal die Gastgeber in nur einem der sechs Pflichtspiele in dieser Saison hinten die Null halten konnten und dies gegen einen unterklassigen Klub.