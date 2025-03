Dänemark - Portugal Tipp, Prognose & Quoten | 20.03.2025

SPORT1 Betting 19.03.2025 • 12:00 Uhr Dänemark - Portugal Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Nations League Wette | Wer zieht ins Final-Four-Turnier ein?

Unser Dänemark - Portugal Sportwetten Tipp zum Nations League Spiel am 20.03.2025 lautet: Die Selecao träumt vom zweiten Titel in der Nations League. Auf diesem Weg dürfte das Hinspiel gegen die Dänen im Wett Tipp heute kein wirklicher Stolperstein werden.

Acht Nationen sind in der Nations-League-Saison 2024/25 noch im Rennen und kämpfen um den Titel. Dazu gehören auch Dänemark und Portugal, die in einem der vier Viertelfinal-Spiele direkt aufeinandertreffen. Das Hinspiel steigt am Donnerstag in Kopenhagen. Am Sonntag folgt dann das Rückspiel in Lissabon.

Die Quoten der Dänemark Portugal Prognose sehen die Männer um Cristiano Ronaldo schon im ersten Duell vorne. Wir kommen zu einem ähnlichen Ergebnis und spielen mit einer Quote von 1,80 bei NEO.bet den Dänemark Portugal Wett Tipp heute “Doppelte Chance X2 & Über 1,5 Tore”.

Darum tippen wir bei Dänemark vs Portugal auf “Doppelte Chance X2 & Über 1,5 Tore”:

Dänemark ist seit 4 Spielen ohne Sieg

Die Selecao hat nur 3 von 15 Duellen gegen die Dänen verloren

Portugal ist seit dem Viertelfinal-Aus bei der EM 2024 ungeschlagen

Dänemark vs Portugal Quoten Analyse:

Die portugiesische Selecao wird in der Weltrangliste auf Rang 6 geführt, während die Dänen nur auf Platz 21 zu finden sind. Das ist sicher der Hauptgrund, warum die Dänemark vs Portugal Quoten die Gäste als Favoriten auf den Rasen schicken.

Natürlich spielt auch der Heimvorteil der Rot-Weißen eine Rolle. So fällt der Unterschied nicht so deutlich aus. Für einen Sieg der Gäste bekommt ihr durchschnittliche Quoten von 2,22. Ein Erfolg der Hausherren wird bei den besten Buchmachern, unter denen sich auch Wettanbieter mit schneller Auszahlung befinden, mit Dänemark gegen Portugal Wettquoten zwischen 3,10 und 3,40 belohnt.

Dänemark vs Portugal Prognose: Der neue DBU-Teamchef konnte noch nicht viel bewirken

Dänemark hatte bei der EM 2024 zwar das Achtelfinale erreicht, war aber recht chancenlos gegen Gastgeber Deutschland ausgeschieden. Nationaltrainer Kasper Hjulmand war nach der Endrunde nach vier Jahren Amtszeit von seinem Posten zurückgetreten. Nach vier Spielen unter einem Interims-Trainerteam feierte dann der neue Coach Brian Riemer Mitte November sein Debüt. Dabei hatte die Mannschaft mit einem Heimspiel gegen den amtierenden Europameister Spanien aber eine schwere Nuss zu knacken.

So ging die Mannschaft am Ende wenig überraschend mit einer 1:2-Pleite vom Feld. Auch im zweiten Länderspiel unter Riemer mussten sich die Dänen mit einem 0:0 in Serbien begnügen. So ist “Danish Dynamite” seit vier Länderspielen ohne Sieg. Acht Punkte in der NL-Gruppe A4 reichten aber trotzdem für den zweiten Platz hinter Spanien, vor Serbien und der Schweiz. So dürfen die Rot-Weißen vom ersten Einzug ins Final-Four-Turnier der Nations League träumen.

Portugal-Coach Roberto Martinez setzt weiter auf Cristiano Ronaldo. Dabei ist der Stürmerstar von Al-Nassr schon 40 Jahre alt und war bei der EM 2024, mit Ausnahme von zwei Elfmeterschießen, ohne Treffer geblieben. CR7 kam aber in fünf der sechs Länderspiele seit dem Ende der Europameisterschaft zum Einsatz, erzielte dabei fünf Tore und lieferte einen Assist. Bei der EURO 2024 waren die Portugiesen nach dem Sieg in der Gruppe F und einem Weiterkommen gegen Slowenien im Penalty-Shootout im Viertelfinale nach Elfmeterschießen an Frankreich gescheitert.

Danach spielte die Selecao aber mit vier Siegen und zwei Remis eine gute Nations-League-Saison. Darunter befanden sich auch Heimsiege gegen Kroatien (2:1) und Polen (5:1). Das reichte für den souveränen Sieg in der NL-Gruppe A1. In der Nations League können die Iberer mit 15 Siegen, sechs Remis und nur drei Niederlagen sowieso eine gute Bilanz vorweisen. Die erste Ausgabe des Wettbewerbs 2019 hatten die “Lusos” sogar gewinnen können. So scheinen wir mit unserem Dänemark Portugal Tipp auf dem richtigen Weg zu sein.

Dänemark - Portugal Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Dänemark: 0:0 Serbien (A), 1:2 Spanien (H), 2:2 Schweiz (A), 0:1 Spanien (A), 2:0 Serbien (H)

Letzte 5 Spiele Portugal: 1:1 Kroatien (A), 5:1 Polen (H), 0:0 Schottland (A), 3:1 Polen (A), 2:1 Schottland (H)

Letzte 5 Spiele Dänemark vs Portugal: 0:1 (A), 0:1 (H), 2:3 (H), 2:1 (H), 1:3 (A)

Die Selecao gehört nicht zu den Lieblingsgegnern von “Danish Dynamite”. In 15 Duellen konnten die Dänen gerade mal drei Siege feiern. Lediglich einer dieser Erfolge kam daheim in einem Pflichtspiel zustande.

Demgegenüber stehen zwei Remis und zehn Niederlagen. Seit Oktober 2015 sind beide Nationen aber nicht mehr aufeinandergetroffen. Bei unserer Dänemark vs Portugal Prognose spielt auch eine Rolle, dass die Iberer die letzten drei Vergleiche gewonnen haben.

Die Portugiesen hatten mit 13 Toren in sechs Spielen die zweitbeste Offensive in der Liga A der Nations League. Auch dieses Mal muss man die Angriffsreihe der Gäste wieder auf dem Zettel haben.

Für den Dänemark Portugal Tipp "Portugal Über 1,5 Tore" gibt es bei Winamax eine Quote von 2,25.

So seht ihr Dänemark - Portugal im TV oder Stream:

20. März 2025, 20:45 Uhr, Parken Stadion, Kopenhagen

Übertragung TV: DAZN

Übertragung Stream: DAZN

DAZN besitzt die Hauptrechte für die Übertragung der Nations League. Lediglich eine Ausnahme gibt es: Die Partien der lokalen Nationalmannschaften wie Deutschland, Österreich und der Schweiz sind nicht im selben Land zu sehen. So darf der Streaming-Anbieter das Duell zwischen Dänemark und Portugal zeigen.

Der Anpfiff im Parken Stadion von Kopenhagen erfolgt am Donnerstag um 20:45 Uhr.

Dänemark vs Portugal: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Dänemark: Schmeichel - Kristensen, Dorgu, Andersen, Maehle - Damsgaard, Hjulmand, Lindström, Nörgaard, Eriksen - Höjlund

Ersatzbank Dänemark: Hermansen, Jörgensen (Tor), Vestergaard, Roerslev, Högsberg, Frendrup, Froholdt, Skov Olsen, Wind, Isaksen, Biereth, Harder

Startelf Portugal: Costa - Dias, Mendes, Dalot, Semedo - Vitinha, Silva, Fernandes - Leao, Ronaldo, Jota

Ersatzbank Portugal: Sa, Rui Silva (Tor), A. Silva, Inacio, Tavares, R. Neves, J. Neves, Palhinha, Felix, Ramos, Neto, Trincao, Quenda

Der portugiesische Coach kann wieder auf Ramos (PSG) zurückgreifen, der die ganze NL-Gruppenphase verletzt verpasst hatte. Dagegen fallen Spieler wie Cancelo (Al-Hilal), Nunes (Man City), Conceicao und Veiga (beide Juve) aus.

Die Hausherren müssen auf Dolberg (Anderlecht), Höjberg (Marseille), Christensen (Barcelona) und Bah (Benfica) verzichten. In unserer Dänemark Portugal Prognose können die Gäste die Ausfälle mit ihrer Qualität besser kompensieren.

Unser Dänemark - Portugal Tipp: Doppelte Chance X2 & Über 1,5 Tore

Dänemark war eigentlich immer ein defensiv- und kampfstarker Gegner, der schwer zu schlagen ist. Von den letzten zehn Länderspielen konnte man aber lediglich zwei für sich entscheiden (5U, 3N).

Nun trifft man auch noch auf eine formstarke portugiesische Mannschaft, die sich im Nations-League-Wettbewerb recht wohlfühlt. Zudem macht der direkte Vergleich den Hausherren ebenfalls nicht viel Hoffnung. So trauen wir den Gastgebern nicht mehr als ein Remis zu.