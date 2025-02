Darmstadt - Elversberg Tipp, Prognose, Quoten | 08.02.2025

Am 8. Februar 2025 um 13:00 Uhr treffen im Merck-Stadion am Böllenfalltor Darmstadt und Elversberg in der 2. Bundesliga aufeinander. Darmstadt, derzeit auf Platz 11 mit 25 Punkten, hat in den letzten fünf Spielen nur einmal gewonnen (1U, 3N). Elversberg, auf Platz 9 mit 29 Punkten, hat ebenfalls eine durchwachsene Form gezeigt (1S, 1U, 3N). Wichtige Spieler wie Isac Lidberg fehlen bei Darmstadt, während Elversberg in der Offensive mit Fisnik Asllani glänzen kann.