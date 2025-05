Darmstadt - HSV Tipp, Prognose & Quoten | 03.05.2025

SPORT1 Betting 01.05.2025 • 23:00 Uhr Darmstadt - HSV Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine 2. Bundesliga Wette | Geht das Nervenflattern bei den Rothosen weiter?

Unser Darmstadt - HSV Sportwetten Tipp zum 2. Bundesliga Spiel am 03.05.2025 lautet: Zu Gast bei den Lilien fühlen sich die Hanseaten grundsätzlich wohl. So winkt den Hamburgern im Wett Tipp heute auch etwas Zählbares.

Immer im Frühling bekommt der HSV im Aufstiegsrennen das große Nervenflattern. Auch in diesem Jahr straucheln die Hamburger mit nur einem Punkt aus den letzten drei Spielen auf der Zielgeraden. Bei unserer Darmstadt HSV Prognose gibt es gar keinen Grund zur Panik, denn die Rothosen standen nur 2019/20 nach 31 Spieltagen auf einem direkten Aufstiegsplatz.

Damals hatte man aber gerade mal einen Punkt Polster auf Rang 3. So spielen wir mit einer Quote von 1,91 bei VBET den Darmstadt HSV Wett Tipp heute “Doppelte Chance X2 & Beide Teams treffen”.

Darum tippen wir bei Darmstadt vs HSV auf “Doppelte Chance X2 & Beide Teams treffen”:

Der HSV ist das beste Team der Rückrunde

Die Rothosen sind zu Gast bei den Lilien noch ohne Niederlage

Nur Münster und Regensburg haben in der zweiten Saisonhälfte weniger Punkte gesammelt als Darmstadt

Darmstadt vs HSV Quoten Analyse:

Die Hamburger gehen auf Rang 2 in den 32. Spieltag und haben damit zehn Plätze und 14 Punkte Vorsprung auf die Lilien. So gehen die Gäste anhand der Darmstadt vs HSV Quoten auch wenig überraschend als Favoriten auf den Rasen.

Das “Nervenflattern” der Rothosen scheint dabei für die Buchmacher, die euch auch Sportwetten mit PayPal ermöglichen, keine große Rolle zu spielen. Für einen Dreier der Gäste gibt es durchschnittliche Quoten von 2,20.

Auf der Gegenseite wird ein Erfolg der Hausherren mit Darmstadt gegen HSV Wettquoten um 2,90 bezahlt. Willst du eine größere Auswahl an Sportwetten Tipps aus aller Welt, dann bist du bei uns genau richtig.

Darmstadt vs HSV Prognose: Können die Lilien nun befreit aufspielen?

Am 31. Spieltag war es endlich soweit: Darmstadt sicherte sich in einem zähen Spiel ein 1:1 zu Gast in Münster. Damit haben die Lilien nach einer ziemlich schwachen Saison auch rein rechnerisch den Klassenerhalt unter Dach und Fach gebracht. Wieder einmal konnten die Hessen aber einen Gegner aus dem Tabellenkeller nicht besiegen. Zudem hätte man mit etwas Pech am Ende auch als Verlierer vom Platz gehen können. Nun richtet sich der Blick nach vorne. Bekommt Florian Kohfeldt auch für die kommende Spielzeit das Vertrauen ausgesprochen? Der neue Mann hatte beim SVD mit einer Serie von neun Liga-Spielen ohne Niederlage gut losgelegt, doch dann schlitterte die Mannschaft durch enormes Verletzungspech und dumme Gegentore in eine erste Krise.

Aus sechs Spielen holte Darmstadt nur noch einen Punkt. In engen Spielen, in denen mehr drin gewesen wäre, ließ die Mannschaft die vom Trainer immer wieder propagierte Stabilität vermissen. Inzwischen zeigt die Tendenz mit vier Partien ohne Niederlage (2S, 2U) wieder nach oben. Vor allem die Bilanz der letzten vier Heimspiele kann sich mit vier Siegen und nur einem Gegentor sehen lassen. 25 der 39 Punkte holte man daheim, doch in der Rückrunde reichen 15 Zähler nur für Rang 15.

Die ersten 14 Heimspiele der laufenden Saison hatte der HSV noch ohne Niederlage überstanden. Nun setzte es mit dem 2:4 gegen Braunschweig und dem 1:2 gegen den KSC gleich zwei Heimpleiten in Serie. Hinzu kommt das 2:2 auf Schalke. Vor allem am Wochenende gegen Karlsruhe war zu sehen, dass die beiden sieglosen Partien zuvor Wirkung hinterlassen haben. Nach dem 1:2 kurz vor der Pause konnten die Hausherren nicht mehr zurückschlagen. So geht die Truppe von Coach Merlin Polzin nervlich schwer angeschlagen in die letzten drei Partien.

In der Tabelle ist nicht allzu viel passiert. Ausgangsposition und Restprogramm sprechen immer noch für die Rothosen, doch Selbstverständnis und Leichtigkeit sind der Mannschaft abhandengekommen. Ohne Linksverteidiger Miro Muheim kann Flügelstürmer Jean-Luc Dompe nicht wie gewohnt ins Spiel gebracht werden. Auch die Abwehr ist aktuell mit einfachen Mitteln zu knacken. Nachdem der HSV in den ersten elf Rückrunden-Spielen insgesamt nur neun Gegentore kassiert hatte, waren es nun acht in drei Partien. Da die Probleme aber nur im Kopf liegen, halten wir trotzdem an unserem Darmstadt HSV Tipp fest.

Darmstadt - HSV Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Darmstadt: 1:1 Preußen Münster (A), 3:1 Hannover (H), 1:1 Hertha BSC (A), 1:0 Greuther Fürth (H), 1:2 Ulm (A)

Letzte 5 Spiele HSV: 1:2 Karlsruher SC (H), 2:2 Schalke (A), 2:4 Braunschweig (H), 3:0 Nürnberg (A), 0:0 Elversberg (H)

Letzte 5 Spiele Darmstadt vs HSV: 2:2 (A), 1:1 (H), 2:1 (A), 0:5 (H), 2:2 (A)

In den Datenbanken finden sich 21 Pflichtspiele zwischen beiden Vereinen. Acht davon wurden in der Bundesliga ausgetragen und zwei im DFB-Pokal. Wirkliche Bedeutung für unsere Darmstadt vs HSV Prognose haben vor allem die elf Kräftemessen im Unterhaus.

Hier ist die Bilanz mit jeweils drei Siegen und fünf Remis komplett ausgeglichen. Der HSV konnte allerdings lediglich eines der jüngsten sechs Aufeinandertreffen für sich entscheiden. Im Februar 2022 gewannen die Rothosen mit 5:0 bei den Lilien.

In diesem Zeitraum feierte Darmstadt zwei Siege gegen die Hamburger, beide auswärts. Hinzu kommen drei Unentschieden. Auch die letzten beiden Vergleiche endeten ohne einen Sieger. Allerdings sind die Hessen nach zehn Versuchen noch ohne Heimsieg gegen die Hanseaten (4U, 6N).

Der HSV ging bei den letzten sieben Gastspielen in Darmstadt immer in Führung. Auch am Samstag trauen wir den Gästen den ersten Treffer der Partie zu. Für den Darmstadt vs. HSV Tipp “1. Tor HSV” bekommen wir bei AdmiralBet eine Quote von 1,75.

Ihr habt noch kein Konto bei diesem Bookie? Dann nichts wie los! Nach der Anmeldung könnt ihr auf den AdmiralBet Bonus zugreifen! Hier warten ein Cashback bis 90€ sowie eine 10€-Freebet auf euch.

So seht ihr Darmstadt - HSV im TV oder Stream:

03. Mai 2025, 13 Uhr, Stadion am Böllenfalltor, Darmstadt

Übertragung TV: Sky

Übertragung Stream: Sky Go

Die Fans der 2. Bundesliga werden nur bei Sky so richtig verwöhnt, denn Sky zeigt alle 306 Spiele der 2. Bundesliga in der Saison 2024/25 live, entweder als Einzelspiel oder in der Konferenz.

Dazu gehört auch das Duell zwischen Darmstadt und dem HSV, welches am Samstag um 13 Uhr im Stadion am Böllenfalltor angepfiffen wird.

Darmstadt vs HSV: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Darmstadt: Schuhen - Lopez, Riedel, Vukotic, Guille Bueno - A. Müller, Nürnberger, Marseiler, Corredor - Lidberg, Hornby

Ersatzbank Darmstadt: Kroll (Tor), Kempe, Vilhelmsson, Förster, Klefisch, Thiede, Boetius, Lakenmacher, Papela

Startelf HSV: Heuer Fernandes - S. Hefti, Hadzikadunic, Elfadli, Mikelbrencis - Meffert, Karabec, Reis - Sahiti, Selke, Dompé

Ersatzbank HSV: Raab (Tor), Oliveira, Schonlau, Richter, Pherai, Königsdörffer, Glatzel, Baldé, Stange

Bei der Darmstadt gegen HSV Prognose werfen wir natürlich auch einen Blick auf die möglichen Aufstellungen. Bei den Hausherren fehlen Bader, Will, Holland, Zimmermann und El Idrissi.

Papela steht nach seiner Gelbsperre wieder zur Verfügung. Die Hausherren müssen ohne Katterbach, Muheim, Soumahoro und Jatta auskommen.

Unser Darmstadt - HSV Tipp: Doppelte Chance X2 & Beide Teams treffen

Zugegeben, es fällt aktuell nicht leicht, auf den HSV zu setzen, denn es ist nicht klar, wann die Rothosen ihre Nerven wieder in den Griff bekommen. Eigentlich sprechen bei dieser Paarung am Samstag aber fast alle Fakten für die Hamburger.

In der Rückrunden-Tabelle sind die Norddeutschen immer noch die Nummer 1. Zudem gehört Darmstadt vor allem in der Fremde zu den Lieblingsgegnern der Hanseaten. Die Lilien spielen keine gute zweite Saisonhälfte. Außerdem dürfte, nachdem der Klassenerhalt nun endgültig unter Dach und Fach ist, die Luft beim SVD aus dieser Saison so langsam raus sein.