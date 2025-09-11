Davis Cup: Japan - Deutschland Tipp, Prognose & Quoten | 12.-13.09.2025

SPORT1 Betting 11.09.2025 • 18:00 Uhr Japan – Deutschland Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Davis Cup Wette | Erreicht die DTB-Auswahl das Finalturnier?

Unser Japan – Deutschland Sportwetten Tipp zum Davis Cup Duell am 12.-13.09.2025 lautet: Das deutsche Davis-Cup-Team muss wieder mal ohne Alexander Zverev auskommen. Dafür macht aber im Wett Tipp heute die gute Form von Jan-Lennard Struff Hoffnung.

Kaum sind die US Open 2025 beendet, steht mit der zweiten Runde des Davis Cup 2025, offiziell auch “Davis Cup Qualifiers” genannt, das nächste Tennis-Highlight bevor. 14 Teams kämpfen am kommenden Wochenende in sieben Partien um ein Ticket für die Davis Cup Finals, die vom 18. bis 23. November in Bologna ausgetragen werden.

Auch Deutschland will sich für das Finalturnier im November qualifizieren und bekommt es am Freitag und am Samstag im ARIAKE Colosseum von Tokio auf Hartplatz mit Japan zu tun. Die Quoten der Japan Deutschland Prognose sehen die DTB-Auswahl klar vorne. Wir sehen das genauso und spielen mit einer Quote von 1,25 bei Bet325 den Japan Deutschland Wett Tipp heute “Sieg Deutschland”.

Darum tippen wir bei Japan vs Deutschland auf “Sieg Deutschland”:

Das deutsche Doppel Kevin Krawietz und Tim Pütz steht im Davis Cup bei 17-1

Jan-Lennard Struff erreichte bei den US Open 2025 das Achtelfinale

Japan muss ohne seinen Topspieler Kei Nishikori auskommen

Japan vs Deutschland Quoten Analyse:

Am Freitag und am Samstag stehen bei diesem Länderkampf insgesamt fünf Partien auf dem Programm: Vier Einzel und ein Doppel. Alle Duelle werden über zwei Gewinnsätze ausgetragen. Die Nation, die als Erstes drei Matches gewonnen hat, zieht in die Finals ein.

Schaut man auf das aktuelle Davis-Cup-Ranking, hat die DTB-Auswahl auf Rang 4 klar die Nase vorne. Die Asiaten werden in dieser Weltrangliste lediglich auf Platz 22 geführt. Natürlich spielt der Heimvorteil auch eine Rolle.

Das schlägt sich auch in den Japan vs Deutschland Quoten nieder. Trotz des Heimvorteils wird ein Weiterkommen der Asiaten bei Bet365 mit einer Quote von 3,50 belohnt. Auf der Gegenseite warten für einen Erfolg der Männer von Bundestrainer Michael Kohlmann etwas niedrige Japan gegen Deutschland Wettquoten von 1,25 auf euch.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Japan vs Deutschland Prognose: Können die Gastgeber den Ausfall von Nishikori kompensieren?

Japan nahm 1921 erstmals am Davis Cup teil und erzielte damals mit Platz 2 auch sein bis heute bestes Ergebnis. Das japanische Team war 1981 auch Gründungsmitglied der Weltgruppe, wo man sich bis 1985 halten konnte. 2011 kehrte die Mannschaft aus Fernost dann nach 26 Jahren in der Asien/Ozeanien-Gruppe in die höchste Davis-Cup-Liga zurück. Seitdem kam die japanische Tennisauswahl aber selten über die erste Runde hinaus. Zum Auftakt des diesjährigen Wettbewerbs setzte man sich mit 3:2 gegen Großbritannien durch. Die Briten waren mit Fearnley (ATP Nr. 232), Harris (ATP Nr. 429), Hussey (ATP Nr. 762), Salisbury (Doppel-Weltrangliste 11) und Skupski (Doppel-Weltrangliste 9) angetreten.

Für das Duell gegen den DTB muss Japan einen großen Rückschlag hinnehmen. Denn die Gastgeber müssen am Wochenende auf Topspieler Kei Nishikori (ATP Nr. 93) verzichten. So ist Shintaro Mochizuki (ATP Nr. 104) die neue Nummer 1 der Asiaten. Dahinter folgen Yosuke Watanuki (ATP Nr. 151), Yoshihito Nishioka (ATP Nr. 153) sowie Doppelspezialist Takero Yuzuki (Nummer 114 der Doppel-Weltrangliste). Für Nishikori wurde der 16 Jahre jüngere Rei Sakamoto (ATP Nr. 189) nachnominiert. Diese Schwächung spielt für unseren Japan Deutschland Tipp natürlich eine große Rolle.

Deutschland konnte den Davis Cup schon dreimal gewinnen (1988, 1989, 1993). Diese Zeiten sind schon lange her und kamen mit Profis wie Boris Becker sowie Michael Stich zustande. 2021 und 2024 stand die DTB-Auswahl immerhin nochmal im Halbfinale. Meistens muss das Team ohne seinen Topspieler Alexander Zverev auskommen. Der Hamburger stand letztmals im Februar 2023 im deutschen Davis-Cup-Team. Auch für das bevorstehende Duell gegen Japan steht “Sascha” nicht zur Verfügung. Daniel Altmaier (ATP Nr. 50), die deutsche Nummer zwei, sagte ebenfalls verletzungsbedingt ab.

Dafür darf Bundestrainer Michael Kohlmann auf einen Jan-Lennard Struff (ATP Nr. 98) in Topform hoffen. Der 35-jährige hatte sich zuletzt bei den US Open als Qualifikant bis ins Achtelfinale gespielt und auf diesem Weg auf Hardcourt namhafte Gegner wie Holger Rune (ATP Nr. 11) und Frances Tiafoe (ATP Nr. 29) besiegt. Zudem hat Deutschland mit Kevin Krawietz und Tim Pütz ein absolutes Weltklasse-Doppel zur Verfügung. Die beiden Doppelspezialisten können im Davis-Cup eine tolle Bilanz von 17-1 vorweisen. Zudem stehen Yannik Hanfmann (ATP Nr. 135) und Justin Engel (ATP Nr. 219) im deutschen Team.

Japan - Deutschland Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Japan: 3:2 Großbritannien, 3:1 Libanon, 3:1 Kolumbien, 4:0 Polen, 2:3 Israel

Letzte 5 Spiele Deutschland: 3:1 Israel, 0:2 Niederlande, 2:0 Kanada, 1:2 USA, 3:0 Chile

Letzte Spiele Japan vs Deutschland: 4:1

In den Annalen findet sich nur ein Davis-Cup-Duell zwischen Japan und Deutschland. Da es aus dem Jahr 1933 stammt, hat es auch keine Bedeutung für unsere Japan Deutschland Prognose. Damals setzte sich das Team aus Fernost mit 4:1 durch.

Jan-Lennard-Struff ist im ersten Spiel klarer Favorit gegen Yoshihito Nishioka.

Das zweite Einzel zwischen Yannik Hanfmann und Shintaro Mochizuki ist dagegen aus Sicht der Buchmacher völlig ausgeglichen.

Unser Japan - Deutschland Tipp: Sieg Deutschland

Der Ausfall von Nishikori ist ein großes Handicap für Japan. Als Nummer 104 der Weltrangliste muss sich Shintaro Mochizuki, die neue Nummer 1 für das Duell gegen Deutschland, aber sicher auch nicht verstecken.

Bundestrainer Kohlmann hofft natürlich auf sein Doppel und darauf, dass Jan-Lennard Struff an seine US-Open-Galaform anknüpfen kann. Der Warsteiner hat im Davis Cup eine positive Bilanz (15-10).