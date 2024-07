Deutschland - Brasilien Tipp, Prognose & Quoten | 30.07.2024

von SPORT1 Betting 29.07.2024 • 16:00 Uhr Deutschland - Brasilien Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Champions League Quali Wette | Macht der Weltmeister das Viertelfinale klar?

Unser Deutschland - Brasilien Sportwetten Tipp zum Champions League Quali Spiel am 30.07.2024 lautet: Nach dem Pflichtsieg gegen Japan wartet das Duell gegen Brasilien auf die DBB-Auswahl. Im Wett Tipp heute sehen wir den amtierenden Weltmeister klar vorne.

Die deutsche Basketball-Nationalmannschaft ist optimal ins Olympische Turnier gestartet. Im ersten Vorrundenspiel gab es einen souveränen 97:77-Sieg gegen Japan. Am Dienstag (21 Uhr) wartet im zweiten Gruppenspiel dann mit Brasilien der erste richtige Test. Gewinnt der amtierende Weltmeister auch diese Partie, ist der Einzug ins Viertelfinale schon so gut wie sicher, egal was im abschließenden Gruppenspiel gegen Frankreich mit Wunderkind Victor Wembanyama passiert.

Wir entscheiden uns beim Deutschland Brasilien Tipp mit einer Quote von 1.52 bei Bet365 für die Wette „Sieg Deutschland HC-9,5″

Darum tippen wir bei Deutschland vs Brasilien auf „Sieg Deutschland HC-9,5″:

Deutschland ist der amtierende Weltmeister

Die DBB-Auswahl (Rang 3) hat in der Weltrangliste klar die Nase vorne

Die deutsche Nationalmannschaft hat bei den letzten beiden großen Turnieren jeweils eine Medaille geholt

Deutschland vs Brasilien Quoten Analyse:

Die Wettanbieter mit deutscher Lizenz haben nicht die geringsten Zweifel an der klaren Favoritenrolle der DBB-Auswahl. Bei der Deutschland Brasilien Prognose gibt es für einen Sieg des amtierenden Weltmeisters aktuell lediglich die Höchstquote von 1.14. Auf der Gegenseite klettern die Quoten für einen Erfolg der Südamerikaner bis auf einen Höchstwert von 7.60.

Deutschland vs Brasilien Prognose: Nächster Pflichtsieg?

Obwohl am Samstag um 13:30 Uhr das Auftaktspiel gegen Japan anstand, durfte die deutsche Basketball-Nationalmannschaft an der Eröffnungsfeier am Abend zuvor im zweieinhalb Autostunden entfernten Paris teilnehmen. So wirkte zu Beginn des Spiels der Gegner etwas frischer. Zudem hatte die Mannschaft zunächst Probleme, in der Verteidigung Zugriff zu bekommen. Doch am Ende setzte sich die Qualität der amtierenden Weltmeisters mit 97:77 durch.

Vor allem die zweite Fünf lieferte mal wieder einen Beweis, wie tief, ausgeglichen und vielseitig die deutsche Mannschaft besetzt ist. Auch machte sich das flexible und offensive Spielsystem von Coach Herbert erneut bezahlt. Beste Werfer waren Franz Wagner (22 Punkte) und Daniel Theis (18). Die Deutschen erzielten 46 Punkte in der Zone, Japan nur 20. So darf Deutschland nach Bronze bei der Heim-EM 2022 und Gold bei der WM im vergangenen Jahr bei Olympia auf die dritte Medaille in Serie hoffen.

Brasilien wird in der FIBA-Weltrangliste auf Platz 12 geführt. Die erfolgreichen Zeiten, in denen die Südamerikaner zweimal Weltmeister wurden (1959, 1963) und dreimal Gold bei Olympia holten (1948, 1960, 1964) sind schon lange her. Anfang Juli konnte die brasilianische Auswahl eines von vier Qualifikationsturnieren der FIBA gewinnen. Hier setzte sich die Mannschaft gegen Kamerun, Montenegro, die Philippinen und Lettland durch. Nach diesem Erfolg bestritt die Truppe von Coach Aleksandar Petrovic kein Länderspiel mehr. Man wollte das gute Gefühl des Turniersieges mit nach Paris nehmen.

Und zum Auftakt gegen den Gastgeber Frankreich legten die Brasilianer auch gut los. Zu Beginn des zweiten Viertels führten die Südamerikaner bereits mit zwölf Punkten. Doch dann drehten Victor Wembanyama und eine starke Defense der Franzosen auf. Im dritten Viertel kam die CBB-Auswahl nur auf drei Field Goals und musste am Ende eine 66:76-Niederlage hinnehmen. Für Brasilien war Leo Meindl (14) der beste Scorer. Mit Gui Santos, der bei den Golden State Warriors auch kein Stammspieler ist, befindet sich nur ein NBA-Akteur im Kader von Brasilien.

Deutschland - Brasilien Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Deutschland: 97:77 Japan (H), 88:92 USA (A), 104:83 Japan (H), 95:50 Niederlande (H), 70:65 Frankreich (A)

Letzte 5 Spiele Brasilien: 66:78 Frankreich (A), 94:69 Lettland (A), 71:60 Philippinen (H), 74:77 Kamerun (A), 81:72 Montenegro (H)

Letzte Spiele Deutschland vs Brasilien: 75:64 (H), 71:93 (A), 96:76 (H)

Beide Nationen standen sich erst dreimal gegenüber. Zwei der Duelle stammen von der WM 1994. In der Viertelfinalrunde setzte sich zunächst Deutschland mit 96:76 durch. Dann entschieden aber die Südamerikaner das Spiel um Platz 11 mit 93:71 für sich.

Dann kam es im Juli 2021 zum dritten und bisher letzten Vergleich. Die DBB-Auswahl gewann das Finale im Olympischen Qualifikationsturnier mit 75:64. Im ersten Spiel bei Olympia 2024 war Franz Wagner bester deutscher Scorer.

Unser Deutschland - Brasilien Tipp: Sieg Deutschland HC-9,5

Brasilien legt viel Wert auf die Defensive. Als Schlüsselspieler Bruno Caboclo wegen zu vieler Fouls etwas geschont werden musste, ging die Partie gegen Frankreich verloren. Auch gegen Deutschland bekommt die Abwehr der Südamerikaner viel zu tun.

Die brasilianische Auswahl hat sich zudem seit der Niederlage in der Quali für Olympia im Juli 2021 nicht groß verändert. Da die DBB-Auswahl aber seitdem einmal EM-Bronze und einmal WM-Gold geholt hat, spricht fast alles für die Männer von Coach Gordon Herbert.