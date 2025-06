Deutschland - Frankreich Tipp, Prognose & Quoten | 08.06.2025

SPORT1 Betting 07.06.2025 • 19:00 Uhr Deutschland - Frankreich Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Nations League Wette | Wer sichert sich Platz 3?

Unser Deutschland - Frankreich Sportwetten Tipp zum Nations League Spiel am 08.06.2025 lautet: Im kleinen Finale der Nations League stellt sich die Frage, wer sich für diese Partie nochmal zusammenreißen kann? Am Ende geht der Wett Tipp heute von einer offenen und torreichen Partie aus.

Das Nations League Final-Four-Turnier im eigenen Land sollte das Europameisterschaftsgefühl aus dem vergangenen Jahr wieder nach Deutschland bringen. Zudem wollte die deutsche Nationalmannschaft auf dem Weg zur Weltmeisterschaft im kommenden Jahr mal wieder einen Titel holen. Doch am Mittwoch im Halbfinale gegen Portugal setzte es eine verdiente 1:2-Pleite.

So bestreitet die DFB-Auswahl im laufenden Wettbewerb am Sonntagnachmittag (15 Uhr) in Stuttgart nur das „kleine Finale“. Die Quoten der Deutschland Frankreich Prognose lassen auf ein spannendes Spiel auf Augenhöhe schließen. Uns geht es ähnlich. So spielen wir mit einer Quote von 1,57 bei Betano den Deutschland Frankreich Wett Tipp heute “Über 2,5 Tore”.

Darum tippen wir bei Deutschland vs Frankreich auf “Über 2,5 Tore”:

Im Nations-League-Halbfinale von Frankreich gegen Spanien fielen 9 Tore

Deutschland hat seit der EM 2024 in 9 Spielen 24 Tore erzielt und nur dreimal zu null gespielt (10 Gegentore)

Frankreich hat mit Spielern wie Dembelé, Doué, Barcola, Mbappé, Thuram, OIise und Kolo Muani eine Top-Offensive

Deutschland vs Frankreich Quoten Analyse:

In der FIFA-Weltrangliste sind die Franzosen die Nummer 3 und haben damit gegenüber der DFB-Elf auf Platz 10 klare Vorteile. Auch hat der Kader der Blauen mehr Qualität zu bieten und muss mit weniger Ausfällen klarkommen. Für die Buchmacher und ihre Deutschland vs Frankreich Wettquoten spielt aber der Heimvorteil eine große Rolle.

Denn in den besten Sportwetten Apps ist die Mannschaft von Bundestrainer Julian Nagelsmann mit Siegquoten zwischen 2,37 und 2,50 der leichte Favorit. Auf der Gegenseite wird ein Erfolg der Gäste mit Deutschland gegen Frankreich Quoten zwischen 2,55 und 2,75 belohnt.

Willst du eine größere Auswahl an Sportwetten Tipps aus aller Welt, dann bist du bei uns genau richtig.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Deutschland vs Frankreich Prognose: Wer gibt nochmal Vollgas?

Deutschland ging mit einer Serie von acht ungeschlagenen Spielen (5S, 3U) ins Nations-League-Halbfinale gegen Portugal. Doch am Ende setzte es die erste Niederlage seit dem 1:2 im EM-Viertelfinale von Stuttgart. Der Führungstreffer kurz nach dem Seitenwechsel durch Wirtz brachte der deutschen Mannschaft überhaupt keine Sicherheit. Stattdessen kam es sogar zu einem Bruch im deutschen Spiel. Auch brachten die deutschen Joker Serge Gnabry, Niclas Füllkrug und Robin Goosens keinerlei Impulse, während bei den Portugiesen vor allem Joker Francisco Conceicao das Spiel seiner Mannschaft belebte.

Der Gastgeber leistete sich insgesamt zu viele Fehler und ließ das Selbstverständnis sowie die Galligkeit der letzten Partien vermissen. So kam die Mannschaft nicht ins gewohnte Pressing der vergangenen Spiele. Damit hat die DFB-Auswahl ausgerechnet im NL-Halbfinale eines ihrer schwächsten Spiele seit anderthalb Jahren abgeliefert. Zudem gab es für Bundestrainer Julian Nagelsmann und die Fans die Erkenntnis, dass nach den zahlreichen Ausfällen die Qualität der deutschen Mannschaft gegen eine portugiesische Mannschaft in Bestbesetzung nicht ausreicht. Vor allem, wenn zudem auch noch die vor geraumer wiederbelebten Grundtugenden abhandenkommen.

Didier Deschamps hat seinen Rücktritt als französischer Nationaltrainer nach der WM 2026 angekündigt. Der Coach hatte mit “Les Bleus” die Weltmeisterschaft 2018 in Russland und die Nations League 2021 gewonnen. Zudem stand die “Equipe Tricolore” unter dem ehemaligen Profi im Finale der Heim-EM 2016 und im Endspiel der Weltmeisterschaft 2022. Nach der eher enttäuschenden EM 2024 mit dem Halbfinal-Aus gegen Spanien gerieten der Trainer und sein minimalistischer Spielstil immer mehr in die Kritik. Vor dem Ende seiner Amtszeit will Deschamps sein Land aber ins dritte WM-Finale in Folge führen

Und dabei natürlich den zweiten Weltmeistertitel gewinnen. Vor allem in der Offensive kann der Coach mit Profis wie Dembelé, Doué, Barcola, Mbappé, Thuram, OIise oder Kolo Muani auf ein Überangebot an Top-Stars zurückgreifen. Doch im zweiten NL-Halbfinale hatte Frankreich zunächst Probleme mit der Konsequenz sowie der Effizienz vor dem Tor und lag gegen Spanien zwischenzeitlich schon mit 1:5 hinten. Erst in der letzten halben Stunde zeigte das französische Angriffsspiel seine Klasse und konnte noch auf 4:5 verkürzen. Dieses Torfestival spricht natürlich für unseren Deutschland Frankreich Tipp.

Deutschland - Frankreich Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Deutschland: 1:2 Portugal (H), 3:3 Italien (H), 2:1 Italien (A), 1:1 Ungarn (A), 7:0 Bosnien (H)

Letzte 5 Spiele Frankreich: 4:5 Spanien (A), 5:4 n.E. Kroatien (H), 0:2 Kroatien (A), 3:1 Italien (A), 0:0 Israel (H)

Letzte 5 Spiele Deutschland vs Frankreich: 2:0 (A), 2:1 (H), 0:1 (A), 1:2 (A), 0:0 (H)

Dieses Nachbarschaftsduell wurde schon 34-mal ausgetragen. Die Franzosen führen die Bilanz mit 15 Siegen zu elf Niederlagen an (8U). Auf deutschem Boden hat die DFB-Elf mit sechs Erfolgen und vier Remis, bei vier Pleiten, die Nase knapp vorne.

Für die Deutschland Frankreich Prognose schauen wir vor allem auf die letzten Vergleiche. Die jüngsten beiden Partien gingen an die deutsche Nationalmannschaft. So gab es im September 2023 in Dortmund einen 2:1-Heimsieg und im März einen 2:0-Auswärtserfolg.

Davor waren die Deutschen sechs Spiele in Serie ohne Erfolg gegen die Franzosen gewesen. Den letzten Sieg auf deutschem Boden feierten “Les Bleus” in einem Gruppenspiel bei der EM 2021 mit einem 1:0 in München.

Schaut man vor allem auf die Ausfälle der deutschen Mannschaft und die Qualität der Franzosen, kommt man zu einem anderen Ergebnis als die Buchmacher. Dann haben eigentlich “Les Bleus” knapp die Nase vorne.

Ihr seid der gleichen Meinung? Dann bekommt ihr für den Deutschland Frankreich Tipp “Doppelte Chance x/2” bei Interwetten eine Quote von 1,53. Neukunden des Buchmachers sollten sich zuerst noch den Interwetten Bonus sichern!

So seht ihr Deutschland - Frankreich im TV oder Stream:

08. Juni 2025, 15 Uhr, MHP Arena, Stuttgart

Übertragung TV: DAZN, RTL

Übertragung Stream: DAZN, RTL+

Eigentlich besitzt DAZN die Exklusivrechte an der UEFA Nations League. Doch die Spiele der deutschen Nationalmannschaft sind auch immer im deutschen Free-TV zu sehen. So können Fußballfans das Spiel um den dritten Platz, welches am Sonntag um 15 Uhr in der MHP Arena von Stuttgart angepfiffen wird, sowohl bei dem Streaminganbieter als auch bei RTL verfolgen.

Deutschland vs Frankreich: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Deutschland: ter Stegen - Tah, R. Koch, Anton - Pavlovic, Kimmich, Mittelstädt, Goretzka, L. Sané, Wirtz - Woltemade

Ersatzbank Deutschland: Baumann, Nübel (Tor), Kehrer, Raum, Andrich, Bischof, P. Groß, Undav, Gnabry, Gosens, Füllkrug, Nmecha, Adeyemi

Startelf Frankreich: Maignan - Kalulu, Konaté, Lenglet, Theo - Koné, Rabiot, Dembelé, Olise, D. Doué - Mbappé

Ersatzbank Frankreich: Chevalier, Samba (Tor), Badé, Digne, Pavard, Guendouzi, Tchouameni, Zaire-Emery, Thuram, Barcola, Gusto, Cherki, Hernandez, Kolo Muani

Die DFB-Auswahl muss bei der Deutschland Frankreich Prognose erneut mit einem großen Handicap klarkommen. Verletzt fehlen aktuell wichtige Spieler wie Schlotterbeck, Rüdiger, Stiller, Musiala, Kleindienst und Havertz.

Frankreich-Coach Deschamps leistete sich dagegen den Luxus, Profis wie Koundé (Barca), Upamecano (Bayern), Saliba (Arsenal) oder Camavinga (Real Madrid) nicht zu berufen. Verletzungsbedingt fehlen nur Fofana (Chelsea) und Mendy (Real Madrid).

Unser Deutschland - Frankreich Tipp: Über 2,5 Tore

Der deutschen Mannschaft und Julian Nagelsmann muss man zugute halten, dass nach der Niederlage gegen Portugal weder Ausreden hinsichtlich der personellen Engpässe noch wegen der Systemumstellung auf Dreierkette gesucht wurden.

Am Sonntag hofft der Bundestrainer trotzdem auf eine Leistungssteigerung. Auch die Franzosen haben nach dem 4:5 gegen Spanien etwas gutzumachen. Wir nehmen bei dieser Partie von einem 1x2-Tipp oder ähnlichem Abstand.

Hier spricht vieles für ein enges Duell auf Augenhöhe. Zudem ist unklar, ob die beiden Coaches doch ein paar ihrer Stammspieler schonen. Am Ende ist ein befreites, offenes Spiel mit einigen Treffern am wahrscheinlichsten.