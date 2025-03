Deutschland - Italien Tipp, Prognose & Quoten | 23.3.2025

SPORT1 Betting 22.03.2025 • 11:00 Uhr Deutschland - Italien Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Nations League Viertelfinale Rückspiel Wette | Macht die DFB-Elf im Rückspiel den Deckel drauf?

Unser Deutschland - Italien Sportwetten Tipp zum Nations League Viertelfinale Rückspiel am 23.03.2025 lautet: Im Hinspiel trafen die Deutschen doppelt. Im Rückspiel auf heimischem Boden sprechen wir uns in unserem Wett Tipp heute ebenfalls für zwei Treffer der DFB-Elf aus.

Am Donnerstag hat die deutsche Nationalmannschaft das Tor zum Halbfinale der Nations League mit einem 2:1-Erfolg in Mailand bereits weit aufgestoßen. In unserer Deutschland Italien Prognose gehen wir davon aus, dass die Nagelsmann-Truppe nun auch durch dieses Tor hindurchgeht.

Bereits ein Remis würde den Deutschen zum Weiterkommen reichen. Wir gehen aber nicht davon aus, dass sich die DFB-Elf mit einem Unentschieden begnügt, sondern auch den Heimfans etwas bieten will.

Wir entscheiden uns daher für den Deutschland Italien Wett Tipp heute "Deutschland Über 1,5 Tore" mit einer Quote von 1,80.

Darum tippen wir bei Deutschland vs Italien auf “Deutschland Über 1,5 Tore”:

Deutschland hat keines der letzten 7 Duelle gegen Italien verloren.

Seit dem EM-Aus blieben die Deutschen in 7 aufeinanderfolgenden Pflichtspielen ungeschlagen (5S, 2U).

Die DFB-Elf gewann am Donnerstag das Hinspiel auswärts mit 2:1.

Deutschland vs Italien Quoten Analyse:

Mit Werten bis höchstens 1,78 wird die DFB-Elf in diesem Rückspiel als recht klarer Favorit gehandelt.

Ein italienischer Sieg ist dagegen mit Quoten bis 4,60 verbunden und selbst die Deutschland Italien Wettquoten für die "Doppelte Chance X2" knacken noch die Marke von 2,00. Die Quoten für "Über 2,5 Tore" und "Unter 2,5 Tore" sind bei den meisten Wettanbietern identisch und bewegen sich insgesamt zwischen Werten von 1,80 und 2,00.

Ein italienischer Sieg ist dagegen mit Quoten bis 4,60 verbunden und selbst die Deutschland Italien Wettquoten für die “Doppelte Chance X2” knacken noch die Marke von 2,00. Die Quoten für “Über 2,5 Tore” und “Unter 2,5 Tore” sind bei den meisten Wettanbietern identisch und bewegen sich insgesamt zwischen Werten von 1,80 und 2,00.

Deutschland vs Italien Prognose: DFB-Elf lässt nichts mehr anbrennen

Das erste Länderspiel des Jahres 2025 begann für Deutschland ziemlich suboptimal. Im Viertelfinal-Hinspiel der Nations League geriet der viermalige Weltmeister beim anderen viermaligen Weltmeister Italien bereits nach neun Minuten mit 0:1 in Rückstand, der auch bis zur Halbzeit Bestand haben sollte.

Kurz nach dem Seitenwechsel schlugen aber der zur Pause eingewechselte Tim Kleindienst und Rückkehrer Leon Goretzka jeweils per Kopf zu und drehten das Ergebnis in einen 2:1-Sieg, mit dem die Mannschaft von Trainer Julian Nagelsmann nun beste Chancen auf den Einzug ins Final Four hat.

Die DFB-Auswahl blieb mit dem Erfolg in Mailand nicht nur im siebten aufeinanderfolgenden Länderspiel nach dem bitteren EM-Aus gegen Spanien ungeschlagen (5S, 2U). Sie hat nunmehr auch keines der letzten sieben Aufeinandertreffen mit den Italienern verloren (3S, 4U).

In jedem der letzten 13 Länderspiele hat die Nagelsmann-Truppe mindestens ein Tor erzielt. In neun dieser letzten 13 Partien traf sie mindestens doppelt. Nicht zuletzt deswegen erwarten wir in unserem Deutschland Italien Tipp mindestens zwei Treffer der Gastgeber.

Deutschland - Italien Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Deutschland: 2:1 Italien (A), 1:1 Ungarn (A), 7:0 Bosnien (H), 1:0 Niederlande (H), 2:1 Bosnien (A)

Letzte 5 Spiele Italien: 1:2 Deutschland (H), 1:3 Frankreich (H), 1:0 Belgien (A), 4:1 Israel (H), 2:2 Belgien (H)

Letzte 5 Spiele Deutschland vs. Italien: 2:1 (A), 5:2 (H), 1:1 (A), 0:0 (A), 1:1, 1:1 n.V., 6:5 i.E. (N)

Die Gäste auf der anderen Seite kamen in jedem ihrer letzten sieben Spiele zum Torerfolg, sodass wir im Rahmen unserer Deutschland vs Italien Prognose auch den Tipp “Beide Teams treffen & Über 2,5 Tore” durchaus anvisieren würden. Für diese Kombi kann man bei den verschiedenen Bookies Wettquoten bis 2,28 erhalten.

Für die Squadra Azzurra begann das Fußballjahr 2025 genau so, wie das Jahr 2024 für sie geendet hatte, nämlich mit einer Heim-Niederlage. Auch die letzte Partie des vergangenen Kalenderjahres hatten die Italiener an heimischer Wirkungsstätte verloren. Frankreich unterlagen sie mit 1:3.

Zwei Länderspiel-Pleiten in Folge hatte es für den viermaligen Weltmeister zuletzt ebenfalls um den Jahreswechsel herum gegeben, allerdings zwischen den Jahren 2022 und 2023. Vor den letzten beiden Niederlagen gegen die Franzosen und Deutschen waren die Italiener noch fünfmal in Folge ungeschlagen geblieben und konnten vier der fünf Partien gewinnen (1U).

Die für ihren Catenaccio berühmten Italiener ließen dabei zuletzt verhältnismäßig viele Gegentreffer zu. In nur einem der letzten elf Länderspiele konnte die Squadra Azzurra ihren Kasten sauber halten. Bei den Niederlagen gegen Frankreich und Deutschland gab es so viele Gegentore (5) wie in den fünf Partien zuvor zusammen.

So seht ihr Deutschland - Italien im TV oder Stream:

23. März 2025, 20:45 Uhr, Signal Iduna Park, Dortmund

Übertragung TV: RTL

Übertragung Stream: RTL+

Wenn ihr nicht nur bei eurem Deutschland vs. Italien Tipp, sondern auch überhaupt mit der DFB-Elf mitfiebern wollt, dann könnt ihr das bei RTL tun. Der Sender überträgt die Begegnung im Free-TV sowie in seinem kostenpflichtigen Stream über RTL+.

An das letzte Heim-Duell mit der Squadra Azzurra hat die DFB-Elf beste Erinnerungen. Am vierten Spieltag der Nations-League-Gruppenphase 2022/23 schlugen die Deutschen die Gäste in Mönchengladbach klar mit 5:2. Nach einer zwischenzeitlichen 5:0-Führung betrieben die Italiener nur noch Ergebniskosmetik.

Deutschland vs Italien: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Deutschland: Baumann - Kimmich, Tah, Rüdiger, Schlotterbeck; Sane, Andrich, Musiala, Goretzka, Leweling; Kleindienst

Ersatzbank Deutschland: Nübel, Ortega, Bisseck, Koch, Raum, Mittelstädt, Stiller, Groß, Adeyemi, Amiri, Undav, Burkardt

Startelf Italien: Donnarumma - Di Lorenzo, Bastoni, Calafiori; Bellanova, Barella, Frattesi, Tonali, Udogie; Kean, Raspadori

Ersatzbank Italien: Vicario, Meret, Politano, Rovella, Buongiorno, Casadei, Gatti, Ricci, Maldini, Lucca, Zaccagni, Ruggeri

Auch das letzte Gastspiel auf deutschem Boden davor wurde für die Italiener zum Desaster, als sie im März 2016 in München klar mit 1:4 verloren. Ein solch klares Ergebnis erwarten wir in unserer Deutschland gegen Italien Prognose für das kommende Duell zwar nicht, allerdings können wir uns schon vorstellen, dass die Nagelsmann-Elf auch das Rückspiel mit 2:1 für sich entscheidet.

Für die Bookies ist dagegen ein 1:1 das wahrscheinlichste Ergebnis, gefolgt von einem 1:0-Sieg der Deutschen.

Unser Deutschland - Italien Tipp: “Deutschland Über 1,5 Tore”

Der Sieger dieses Duells wird Gastgeber der Endrunde. Das dürfte für beide Mannschaften noch einmal ein zusätzlicher Anreiz sein, diese Paarung für sich zu entscheiden. Die besseren Karten nach dem Hinspiel-Sieg haben die Deutschen. Diese haben seit knapp 13 Jahren keine Begegnung mit den Italienern verloren und auch das letzte Heim-Duell mit dem kommenden Gegner klar für sich entschieden (5:2). Die sonst so defensivstarken Italiener konnten in nur einem der letzten elf Spiele eine Weiße Weste wahren und werden nach zwei Gegentreffern im Hinspiel wohl auch in Dortmund nicht zu Null spielen.