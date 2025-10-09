Deutschland - Luxemburg Tipp, Prognose & Quoten | 10.10.2025

SPORT1 Betting 09.10.2025 • 18:00 Uhr Deutschland - Luxemburg Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine WM-Quali Wette | Kommt die DFB-Elf langsam in WM-Form?

Unser Deutschland - Luxemburg Sportwetten Tipp zum WM Quali Spiel am 10.10.2025 lautet: In der WM-Qualifikation darf sich die Mannschaft von Bundestrainer Julian Nagelsmann keine Patzer mehr erlauben. Im Wett Tipp heute wird Luxemburg aber sicher auch kein Stolperstein.

Acht Monate vor dem Beginn der WM 2026 ist in Deutschland von Vorfreude noch überhaupt nichts zu spüren. Die 0:2-Pleite zum Auftakt der Quali zu Gast in der Slowakei war ein echter Stimmungskiller. Auch das 3:1 daheim gegen Nordirland taugte noch nicht zum Umschwung. Die DFB-Elf ist in der Gruppe A aktuell lediglich der Verfolger.

Drei Punkte beträgt der Rückstand auf die Slowaken. Die deutsche Mannschaft steht in den beiden kommenden WM-Qualifikationsspielen unter Zugzwang. Die Quoten der Deutschland Luxemburg Prognose gehen von einer klaren Angelegenheit aus. Wir spielen mit einer Quote von 1,63 bei Bet-at-home den Deutschland Luxemburg Wett Tipp heute “Sieg Deutschland HC -2”.

Darum tippen wir bei Deutschland vs Luxemburg auf “Sieg Deutschland HC -2”:

Qualität und Heimvorteil sprechen klar für die DFB-Elf

Die “Roten Löwen” haben sich noch nie für ein großes Turnier qualifiziert

In 13 Länderspielen gegen Luxemburg hat Deutschland 60 Tore erzielt

Deutschland vs Luxemburg Quoten Analyse:

Die Nummer 96 der Weltrangliste ist zu Gast bei der Nummer 12. Schon aus dieser Konstellation leiten sich deutliche Deutschland vs Luxemburg Quoten ab. Die Buchmacher haben keine wirklichen Zweifel am Erfolg der DFB-Auswahl.

Im besten Fall bekommt ihr in den besten Sportwetten Apps für einen Sieg des Gastgebers eine Quote von 1,07. Auf der Gegenseite warten für einen Erfolg der Gäste Deutschland gegen Luxemburg Wettquoten bis zu 70,0 auf euch.

Willst du eine größere Auswahl an Sportwetten Tipps aus aller Welt, dann bist du bei uns genau richtig.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Deutschland vs Luxemburg Prognose: Kriegt die DFB-Elf ein paar Probleme in den Griff?

Der aktuelle Abwärtstrend der deutschen Nationalmannschaft hatte schon in den Nations-League-Ko.-Spielen ihren Ursprung. Nach einer 3:0-Pausenführung im Viertelfinale gegen Italien reichte es am Ende doch nur zum 3:3. Dann folgten Pleiten gegen Portugal (1:2) und Frankreich (0:2). Ein Problem ist und bleibt die Abwehr. In 25 Spielen unter Julian Nagelsmann gab es gerade einmal sieben Weiße Westen. Sicher musste der Bundestrainer in der jüngsten Vergangenheit auf zahlreiche Leistungsträger verzichten. Dadurch geht auch viel Erfahrung verloren.

Von den 25 Profis im aktuellen Kader haben 16 weniger als zehn Länderspiele absolviert. Doch manche Baustellen sind auch handgemacht. So ließ Nagelsmann die Nationalmannschaft in den 15 Länderspielen 2024 immer mit einer Viererkette auflaufen. In den sechs Partien des laufenden Jahres (2S, 3N) entschied sich der Bundestrainer dreimal für eine Dreierkette. Auch links und rechts auf der Außenverteidigerposition ist der Coach, nachdem Kimmich wieder ins Mittelfeld versetzt wurde, auf der Suche nach der Ideallösung. Die Sturmhoffnungen ruhen auf Woltemade, der zuletzt binnen acht Tagen dreimal für Newcastle United getroffen hatte.

Die Nationalmannschaft von Luxemburg hat sich wenig überraschend noch nie für ein großes Turnier qualifiziert. So muss sich die Auswahl mit Achtungserfolgen über Wasser halten. 2024 gab es Unentschieden gegen Weißrussland, Irland, Belgien und Nordirland sowie einen 1:0-Sieg gegen Schweden. Im August 2025 musste der Verband nach 15 Jahren seinen Nationaltrainer Luc Holtz zum deutschen Drittligisten Waldhof Mannheim ziehen lassen. Als Nachfolger wurde Jeff Strasser, ein ehemaliger Profi des 1. FC Kaiserslautern und von Borussia Mönchengladbach verpflichtet.

Mit Torhüter Tiago Pereira (Gladbach), Eldin Dzogovic (Magdeburg), Mathias Olesen (Fürth), Aiman Dardari (Augsburg) und Danel Sinani (FC St. Pauli) stehen einige Spieler aus den höchsten beiden deutschen Spielklassen im Aufgebot. Angeführt wird der Kader von Topspieler Leandro Barreiro, der bei Benfica Lissabon unter Vertrag steht. Luxemburg ist in der Gruppe A mit zwei Heimniederlagen, einem 1:3 gegen Nordirland und einem 0:1 gegen die Slowakei, in die WM-Qualifikation gestartet. So liegt Luxemburg ohne Zähler auf dem letzten Platz. Daran dürfte sich beim Deutschland Luxemburg Tipp nicht viel ändern.

Deutschland - Luxemburg Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Deutschland: 3:1 Nordirland (H), 0:2 Slowakei (A), 0:2 Frankreich (H), 1:2 Portugal (H), 3:3 Italien (H)

Letzte 5 Spiele Luxemburg: 0:1 Slowakei (H), 1:3 Nordirland (H), 0:0 Irland (H), 0:1 Slowenien (H), 1:3 Schweiz (A)

Letzte 5 Spiele Deutschland vs Luxemburg: 7:0 (H), 7:0 (H), 4:0 (H), 3:2 (A), 3:0 (A)

Diese Paarung gab es schon 13-mal. Ein Großteil der Duelle (9) wurde zwischen 1933 und 1952 und spielt somit für die Deutschland Luxemburg Prognose keine große Rolle. In dieser Zeit setzte es auch die einzige Niederlage für die DFB-Elf gegen die “Roten Löwen” (1939 auswärts mit 1:2).

Die anderen 12 Vergleiche gingen an die deutsche Nationalmannschaft. Auch das Torverhältnis spricht mit 60:11 klar für die Deutschen. Das jüngste Aufeinandertreffen war ein Testspiel im Mai 2006. In Freiburg siegten die Gastgeber unter Bundestrainer Jürgen Klinsmann klar mit 7:0.

Tut sich die DFB-Elf auch gegen die “Roten Löwen” schwer? Dann macht sicher der Deutschland Luxemburg Tipp “Sieg Luxemburg HC +4” Sinn. Dafür bekommt ihr bei Bet-at-home eine Quote von 1,60.

Ihr habt noch kein Konto bei dem Anbieter? Dann sichert euch den Bet-at-home Bonus Code! Für Neu- und Bestandskunden hat der Buchmacher aktuell auch einen Bet-at-home Gutschein im Angebot!

So seht ihr Deutschland - Luxemburg im TV oder Stream:

10. Oktober 2025, 20:45 Uhr, PreZero Arena, Sinsheim

Übertragung TV: ARD

Übertragung Stream: ARD.de, Sportschau.de

Die Spiele der deutschen Nationalmannschaft in der WM-Quali 2026 sind in Deutschland im Free-TV zu sehen. Für die Partie gegen Luxemburg ist dieses Mal die ARD an der Reihe. Alle anderen Partien der Qualifiers werden bei DAZN gezeigt.

Deutschland vs Luxemburg: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Deutschland: Baumann - Baku, Tah, Schlotterbeck, Raum - Kimmich, Pavlovic - Goretzka, Wirtz, Gnabry - Woltemade

Ersatzbank Deutschland: Nübel, Dahmen, Atubolu - Andrich, Koch, Anton, Brown, Adeyemi, Amiri, Stiller, Nmecha, Schade, Leweling, Beier, Burkardt

Startelf Luxemburg: Moris - Korac, Dzogovic, Jans, Carlson - Moreira, Olesen, Barreiro, Bohnert, C. Martins - Sinani

Ersatzbank Luxemburg: Cardoso, Fox - Mahmutovic, Veiga, Selimovic, M. Martins, O. Thill, S. Thill, Curci, Sanches, Dardari, Muratovic, Avdusinovic

Der Personallage spielt vor allem aus DFB-Sicht bei der Deutschland Luxemburg Prognose immer noch eine große Rolle. Schließlich muss der Bundestrainer weiterhin auf wichtige Säulen wie Marc-André ter Stegen, Jamal Musiala, Antonio Rüdiger, Kai Havertz und Tim Kleindienst verzichten.

Unser Deutschland - Luxemburg Tipp: Sieg Deutschland HC -2

Deutschland will den Außenseiter Luxemburg in der WM-Qualifikation keinesfalls auf die leichte Schulter nehmen. Der Bundestrainer hat neben den zahlreichen Ausfällen aber mit vielen Baustellen zu kämpfen.

So ist Florian Wirtz zum Beispiel bei seinem neuen Verein Liverpool noch völlig außer Form. Doch am Ende ist selbst eine deutsche Elf ohne viele Stammspieler und mit einigen Profis außer Form daheim den “Roten Löwen” deutlich überlegen.