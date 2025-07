Deutschland - Spanien Tipp, Prognose & Quoten | 23.7.2025

SPORT1 Betting 22.07.2025 • 18:00 Uhr Deutschland - Spanien Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Frauen-EM Wette | Knacken die DFB-Frauen nun auch den Turnier-Favoriten?

Unser Deutschland - Spanien Sportwetten Tipp zum Frauen-EM Spiel am 23.07.2025 lautet: Noch nie haben die DFB-Frauen gegen die Furia Roja verloren. Wir können uns vorstellen, dass sich das im Halbfinale trotz mindestens eines eigenen Tores ändert.

Jetzt scheint alles möglich! Nach dem fantastischen Viertelfinal-Erfolg gegen Frankreich wollen die DFB-Frauen nun auch in das Endspiel der diesjährigen Europameisterschaft und selbstverständlich auch den Titel. In unserer Deutschland Spanien Prognose müssen wir diese Euphorie allerdings ein wenig bremsen.

Mit den Weltmeisterinnen von 2023 und Top-Favoritinnen bei dieser EM geht es im Halbfinale gegen einen ganz dicken Brocken. Wir trauen es den deutschen Frauen zu, den Ibererinnen alles abzuverlangen. Allerdings sind wir skeptisch, was einen Sieg angeht und entscheiden uns daher für den Deutschland Spanien Wett Tipp heute “Doppelte Chance X2 & Beide Teams treffen” mit einer Quote von 1,95 bei Betway.

Darum tippen wir bei Deutschland vs Spanien auf “Doppelte Chance X2 & Beide Teams treffen”:

Deutschland hat in jedem der letzten 15 Länderspiele getroffen.

Spanien schoss in jedem der letzten 9 Länderspiele mindestens zwei Tore.

Weltmeister Spanien hat die letzten 9 Länderspiele alle gewonnen.

Deutschland vs Spanien Quoten Analyse:

Die Buchmacher, von denen einige nach wie vor Sportwetten ohne Steuer anbieten, lassen sich von dem jüngsten Erfolg der DFB-Frauen nicht beeinflussen. Für sie sind die Deutschen der krasse Außenseiter in diesem Match. Das wird anhand von Quoten von bis zu 5,70 für Wetten auf einen Sieg der Mannschaft von Trainer Christian Wück mehr als deutlich.

Bei solch hohen Werten sind selbst Wetten auf die “Doppelte Chance 1X” immer noch lukrativ. Die Deutschland Spanien Wettquoten für diese Tipp-Alternative liegen in der Spitze bei 2,46 und sind damit immer noch um einiges höher als die Quoten für einen Tipp auf die Spanierinnen. Diese erreichen nämlich Höchstwerte bis 1,55.

Willst du eine größere Auswahl an Sportwetten Tipps aus aller Welt, dann bist du bei uns genau richtig.

Deutschland vs Spanien Prognose: Weltmeisterinnen eine Nummer zu groß

“Fußball ist ein einfaches Spiel. 22 Männer jagen 90 Minuten lang einem Ball nach und am Ende gewinnen immer die Deutschen.” Diesen Spruch prägte Gary Lineker, nachdem England im Elfmeterschießen gegen Deutschland bei der WM 1990 verloren hatte. Man könnte diese Aussage aktuell auch auf die deutschen Frauen übertragen.

Im Viertelfinale der EM 2025 bekamen sie es mit Frankreich zu tun, kassierten bereits in der 13. Minute einen Platzverweis inklusive Gegentreffer nach anschließendem Elfmeter, schafften in Unterzahl den Ausgleich und retteten sich schließlich dank einer beherzten und couragierten Leistung sowie einer bärenstarken Keeperin Ann-Katrin Berger ins Elfmeterschießen.

Dort avancierte Berger, die bereits in der Verlängerung mit der “Parade des Turniers” glänzte, mit zwei gehaltenen und einem selbst verwandelten Elfer endgültig zur Heldin. Nach der klaren 1:4-Schlappe zum Abschluss der Gruppenphase gegen Schweden war der Erfolg gegen die Französinnen einer mit Signalwirkung.

Dennoch und auch wenn die Pleite gegen die Schwedinnen die einzige in den letzten zehn Länderspielen war (7S, 2U), würden wir vom Deutschland Spanien Tipp auf einen Sieg der DFB-Frauen abraten. Wer dies angesichts der hohen Quote dennoch tun will, dem raten wir dazu, hierfür eine Gratiswette ohne Einzahlung zu nutzen.

Deutschland - Spanien Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Deutschland: 1:1, 1:1 n.V., 6:5 i.E. Frankreich (N), 1:4 Schweden (N), 2:1 Dänemark (N), 2:0 Polen (N), 6:0 Österreich (A)

Letzte 5 Spiele Spanien: 2:0 Schweiz (N), 3:1 Italien (N), 6:2 Belgien (N), 5:0 Portugal (N), 3:1 Japan (H)

Letzte 5 Spiele Deutschland vs. Spanien: 1:0 (N), 2:0 (N), 1:1 (N), 1:0 (N), 0:0 (H)

Denn La Furia Roja hatte im bisherigen Turnierverlauf keinerlei Probleme. Alle bisherigen vier Partien bei der EM konnten die Spanierinnen bei einem Torverhältnis von insgesamt 16:3 gewinnen. Im Viertelfinale bezwangen sie Gastgeber Schweiz mit 2:0 und vergaben dabei noch zwei Elfmeter.

Mit 23:4 Schüssen und Expected Goals von 3,71:0,12 unterstrichen sie abermals ihre Stellung bei diesem Turnier, in dem die Spanierinnen als Top-Favoritinnen gehandelt werden. Der Erfolg gegen die Schweizerinnen war der neunte Sieg in Serie. Überhaupt haben die spanischen Frauen nur eines der letzten 15 Länderspiele verloren (12S, 2U).

In zwölf ihrer letzten 13 Partien, welche die Spanierinnen allesamt gewinnen konnten, trafen sie mindestens doppelt. Auf der anderen Seite blieben sie in nur zwei ihrer letzten 18 Länderspiele selbst ohne Gegentreffer. Beide Weißen Westen gelangen ihnen bei der laufenden Europameisterschaft.

In unserer Deutschland Spanien Prognose gehen wir allerdings davon aus, dass die Ibererinnen dieses Mal nicht wieder zu Null spielen werden. Die DFB-Frauen sind dabei sogar eine Art Angstgegner der Furia Roja, gegen die sie in den bisherigen Duellen in der Regel nichts holen konnte.

So seht ihr Deutschland - Spanien im TV oder Stream:

23. Juli 2025, 21 Uhr, Letzigrund Stadion, Zürich

Übertragung TV: ARD, DAZN1

Übertragung Stream: ARD Mediathek, sportschau.de, DAZN, MagentaTV

Den Kampf ums EM-Finale könnt ihr auf diversen Kanälen verfolgen. So läuft die Partie unter anderem bei ARD und auch online in der ARD-Mediathek bzw. auf sportschau.de. Auch DAZN und MagentaTV übertragen den Halbfinal-Kracher.

Der direkte Vergleich spricht in der Deutschland Spanien Prognose eigentlich klar für die DFB-Frauen. Denn die haben tatsächlich noch nie gegen die Furia Roja verloren. In bisher acht direkten Duellen gab es fünf Siege und drei Remis bei einem Torverhältnis von insgesamt 18:3.

Deutschland vs Spanien: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Deutschland: Berger - Kleinherne, Minge, Knaak, Kett; Brand, Dallmann, Senß, Nüsken, Bühl; Hoffmann

Ersatzbank Deutschland: Johannes, Mahmutovic, Däbritz, Freigang, Gwinn, Lohmann, Cerci, Schüller, Zicai

Startelf Spanien: Coll - Batlle, Paredes, Alexandri Lopez, Carmona; Bonmati, Guijarro, Putellas; Caldentey, Gonzalez, Pina

Ersatzbank Spanien: Romero, Sullastres, Fernandez, del Castillo, V. Lopez, Garcia, Mendez, Ouahabi, Martin-Prieto Gutierrez, Redondo, Zubieta, Paralluelo

Das bislang letzte Aufeinandertreffen konnten die Deutschen bei den Olympischen Spielen im vergangenen Jahr mit 1:0 gewinnen. Im damaligen Spiel um Platz 3 war die jetzige Kapitänin Giulia Gwinn mit ihrem Siegtor vom Elfmeterpunkt “Woman of the match”, während auf der anderen Seite die zweimalige Weltfußballerin Alexia Putellas einen Strafstoß in der Nachspielzeit vergab.

Im laufenden Turnier knipste Putellas schon dreimal, während Gwinn aufgrund ihrer Verletzung im Auftaktspiel gegen Polen weiterhin nur Zuschauerin sein wird. Zumindest sie wird also kein Tor zu unserem Deutschland Spanien Tipp beisteuern können. Allerdings verfügen die deutschen Frauen über genug Offensivpower, um auch den Ibererinnen einen einzuschenken.

Unser Deutschland - Spanien Tipp: “Doppelte Chance X2 & Beide Teams treffen”

Die DFB-Frauen haben im Spiel gegen Frankreich ihr Herz auf dem Platz gelassen und sich am Ende mit dem Weiterkommen belohnt, auch wenn sie letztlich nicht die bessere Mannschaft waren. Natürlich setzt so ein Sieg, bei dem man insgesamt über 100 Minuten in Unterzahl agierte einiges an Selbstbewusstsein und Selbstvertrauen frei. Allerdings heißt der Gegner nun mal Spanien und gilt aktuell als beste Frauen-Nationalmannschaft der Welt.

Einen Treffer trauen wir den deutschen Frauen ohne Weiteres zu. Allerdings gehen wir nicht davon aus, dass sie diese Partie gewinnen werden - zumindest nicht in der regulären Spielzeit. Dafür sind die Ibererinnen aktuell zu stark und wollen auch unbedingt die Horrorserie von acht direkten Duellen ohne Sieg beenden.