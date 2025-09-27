Die besten Neuzugänge der Bundesliga 2025/26

SPORT1 Betting 27.09.2025 • 18:00 Uhr Die Buchmacher haben ihre Quoten für den nächsten Spieltag festgelegt | Wir besprechen zuvor die besten Neuzugänge der Bundesligisten und deren Einfluss auf mögliche Wetten.

Die Kader der 18 Bundesliga-Vereine stehen fest und Neuverpflichtungen haben ihre ersten Auftritte hinter sich. Wir schauen auf die besten Neuzugänge der vergangenen Transferperiode und ihren Einfluss auf die Wettmärkte.

Eingekaufte Superstars bestimmen in den Transferperioden oft die ersten Schlagzeilen. Luis Diaz wechselte für circa 70 Millionen Euro zum FC Bayern und hat mit fünf Scorerpunkten (3.) einen guten Saisonstart hingelegt. Heute soll es vorrangig um die cleveren Investments gehen. Die Neuzugänge, deren Wechsel auch mal die Quoten von NEO.bet und Co. durcheinander bringen.

Kleines Geld - Großer Einfluss

Union Berlin gehört seit der Spielzeit 2019-20 ins deutsche Oberhaus. Immer wieder zaubern die Eisernen für ihre Sturmzentrale den idealen Spieler hervor. Das ist den Köpenickern scheinbar erneut gelungen.

Ilyas Ansah ist ein Komplettpaket, mit großer Abschlussqualität. Fünf Schüsse hat der 20-jährige Offensivspieler für seine vier Saisontore benötigt. Er passt optimal in das Konzept des FCU, kann als dribbelnder Ballschlepper fungieren und hat nur schlappe vier Millionen Euro Ablöse gekostet. Mit einem Wettgutschein solltet ihr den ein oder anderen Außenseitersieg der Köpenicker spielen können.

Für nur eine Millionen Euro ist Marius Bülter vor dieser Spielzeit zum 1. FC Köln gewechselt. Seine Bundesliga-Erfahrung hilft dem Team von Lukas Kwasniok extrem weiter. Zudem hat der 32-Jährige an den ersten beiden Spieltagen insgesamt 4 Scorerpunkte (2 Tore, 2 Torvorlagen) auf sein persönliches Konto gepackt und den Geißböcken damit sechs Punkte quasi im Alleingang geholt. Das Preis-Leistungs-Verhältnis ist schon jetzt enorm.

Jeden Cent wert

Frankfurt hat sich beim SC Freiburg bedient und mit Ritsu Doan einen fleißigen Arbeiter mit kreativen Lösungen für das letzte Drittel bekommen. 21 Millionen Euro sind für den 27-Jährigen geflossen. Seine bisherigen Leistungen rechtfertigen diesen Preis.

Der Japaner wird ständig von seinen neuen Teamkollegen gesucht - speziell im letzten Drittel. Schon jetzt hat Doan 121 Ballkontakte im Angriffsdrittel gesammelt - der dritthöchste Wert unter allen Bundesliga-Profis. In den meisten Fällen hat der umtriebige Flügelspieler eine zielführende Idee. Knapp 1,5 erwartbare Torvorlagen (4.) sind erst der Anfang.

Eine Leihe wird zum X-Faktor

Der HSV hat sich aus London einen Spieler geliehen, der ein absoluter Glücksgriff für die Hanseaten ist. Fabio Viera ist sofort zum Herzstück im Aufbauspiel der Norddeutschen geworden. Seine Passgenauigkeit liegt bei 91,7 Prozent und seine fantastische Übersicht spiegelt sich in 0,74 erwartbaren Torvorlagen nach nur zwei Spielen wider. Eigentlich nur eine Partie - die Pleite in München (0:5) darf getrost herausgerechnet werden.

Zum Nulltarif

Hoffenheim unterhält die Zuschauer nach allen Regeln der Kunst und spielt mutigen Offensivfußball. Tim Lemperle ist vom Aufsteiger aus Köln zur TSG gewechselt und harmoniert im Angriff hervorragend mit Leih-Rückkehrer Fisnik Asllani. Der 23-Jährige hat bereits drei Scorerpunkte gesammelt und kam ebenso wie Teamkollege Bernardo zum Nulltarif.