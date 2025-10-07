Die besten Wetten der WM-Quali 2026 | Top Tipps, Prognosen & Wettquoten

SPORT1 Betting 07.10.2025 • 18:00 Uhr Die Buchmacher haben die Angebote für die kommende Länderspielpause erstellt | Bei uns findet ihr die besten Wetten zur WM-Quali 2026.

Es ist schon wieder Zeit für eine Länderspielpause - Zeit für WM-Qualifikationsspiele. Wir blicken auf die Woche und stellen euch unsere fünf besten Wett Tipps vor.

Estland vs. Italien: Italien Über 3,5 Tore

Seit Juni 2025 begleitet Gennaro Gattuso die italienische Nationalmannschaft als Cheftrainer. Während der 47-Jährige zu aktiven Zeiten die gegnerische Hälfte nur aus seltenen Ausflügen kannte, ist die Squadra Azzurra unter seiner Anleitung zu zehn Toren und zwei Siegen gestürmt. Auf einen 5:0-Sieg gegen Estland folgte ein 5:4-Erfolg gegen Israel. Nur drei Mannschaften haben in der bisherigen Qualifikation mehr erwartbare Gegentore als Estland (13,0 xGA) kassiert.

Unser Tipp lautet: Italien Über 3,5 Tore mit einer Quote von 2.78 bei Merkur Bets.

Tschechien vs. Kroatien: Beide Teams treffen

Vier Spiele hat die kroatische Auswahl in der Qualifikation bislang absolviert. Vier Spiele haben die Karierten bisher gewonnen. Insgesamt erzielten die Schützlinge von Zlatko Dalic 17 Treffer in diesen Partien, fünf davon beim 5:1-Erfolg gegen Tschechien. Die Reprezentace rangiert punktgleich auf dem zweiten Tabellenplatz, hat aber ein Spiel mehr absolviert. Kroatien (15,4 xG) und Tschechien (12,6 xG) zählen jeweils zu den vier besten erwartbaren Offensiven der europäischen WM-Quali.

Unser Tipp lautet: Beide Teams treffen mit einer Quote von 1.88 bei Merkur Bets.

Belarus vs. Dänemark: Sieg Dänemark (HC -2)

Brian Riemer führt mit Dänemark in Gruppe C (4 Punkte nach 2 Spielen). Seine Mannschaft hat weder gegen Schottland (0:0), noch beim Sieg gegen Griechenland (3:0) ein Gegentor zugelassen. Sogar zusammengerechnet hat Danish Dynamite weniger als ein erwartbares Gegentor auf dem Konto (0,8 xGA). Die Gastgeber haben in den beiden vorangegangenen Gruppenspielen jeweils mit mindestens zwei Toren Differenz verloren (1:5 vs. Griechenland, 0:2 vs. Schottland).

Unser Tipp lautet: Sieg Dänemark (HC -2) mit einer Quote von 2.17 bei Merkur Bets.

Serbien vs. Albanien: Doppelte Chance X2

Spannung steigt in Gruppe K. Dort führt England (15 Punkte aus 5 Spielen) das Tableau an. Dahinter kämpfen vor allem Albanien (8 Punkte) und Serbien (7 Punkte) um die Playoffs. Das erste Aufeinandertreffen zwischen den beiden Auswahlmannschaften endete mit einem torlosen Remis. Albanien hat ein Spiel mehr absolviert, aber fast zwei erwartbare Gegentore weniger auf dem Zettel bei nahezu identischen xG-Werten.

Unser Tipp lautet: Doppelte Chance X2 mit einer Quote von 2,05 bei Merkur Bets.

Island vs. Ukraine: Island Über 1,5 Tore

Anfang des Jahres wurde Arnar Gunnlaugsson die Verantwortung für die isländische Nationalmannschaft übertragen. Zwar gewann die Auswahl unter dem 52-Jährigen nur zwei von sechs Begegnungen (4N), erzielte aber in fünf von sechs Partien mindestens einen Treffer. Zum Auftakt in die Qualifikation feierte Island einen 5:0-Kantersieg gegen Aserbaidschan und verkaufte sich im Anschluss gegen Frankreich teuer (1:2). 3,4 erwartbare Tore aus den ersten zwei Partien sind ebenfalls deutlich besser als 2,1 xG der ukrainischen Nationalmannschaft.