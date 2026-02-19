SPORT1 Betting 19.02.2026 • 18:00 Uhr Bundesliga Tipps mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Bundesliga Wette | Setzt der BVB seine Erfolgsserie fort?

Unsere besten Sportwetten zum 23. Bundesliga-Spieltag berücksichtigen sowohl den Abstiegskampf als auch das Topspiel am Samstagabend zwischen zwei Champions-League-Kandidaten.

Aus den Top-5 tauchen alle Mannschaften in unseren Wett Tipps heute auf. Ebenso blicken wir in den Tabellenkeller, wo ein Norddeutsches Duell am Millerntor Kampf, aber wenig Treffer verspricht.

Aus den Top-5 tauchen alle Mannschaften in unseren Wett Tipps heute auf. Ebenso blicken wir in den Tabellenkeller, wo ein Norddeutsches Duell am Millerntor Kampf, aber wenig Treffer verspricht. Ausgewählt haben wir Wetten in einer Spanne von Quoten zwischen 1.80 und 2.60.

Die besten Wetten zum 23. Bundesliga-Spieltag 2025/2026

RB Leipzig - Dortmund: Sieg Dortmund (DNB)

Gegensätzliche Formkurven treffen am Samstagabend im Bundesliga-Topspiel aufeinander. Fangen wir mit den Gastgebern an. Ole Werner und sein Team gewannen seit Jahresbeginn nur drei der sieben Bundesliga-Begegnungen. Zu wenig für die Sachsen, deren Wunsch die Rückkehr in die Königsklasse ist. Punkte wurden nicht nur gegen Top-Teams liegen gelassen (1:5 vs. Bayern), sondern ebenso in Duellen mit vermeintlich machbaren Aufgaben.

Angefangen hatte das Kalenderjahr mit einem Unentschieden gegen St. Pauli (1:1). Zwischendurch verloren die Rasenballsportler gegen Mainz (1:2) und ließen kürzlich zwei Zähler im Duell mit Wolfsburg liegen (2:2). Darüber hinaus ist die Heimstärke verloren gegangen - die Sachsen warten seit drei Bundesliga-Heimspielen auf einen Dreier (1U, 2N).

Ganz anders ist die Stimmung rund um den BVB. Angreifer Serhou Guirassy genießt den Februar sichtlich, traf zuletzt in drei aufeinanderfolgenden Bundesliga-Begegnungen und erzielte insgesamt fünf Treffer. Hinzu kam unter der Woche ein beherzter Auftritt gegen Atalanta Bergamo, inklusive eines weiteren Treffers. Gemeinsam mit seinen Mannschaftskollegen bildet der 29-Jährige die formstärkste Truppe der höchsten deutschen Spielklasse (6 Siege in Folge). Für eine Quote von 2.10 lassen wir uns die Wette auf “Sieg Dortmund (DNB)” bei Bet-at-Home nicht entgehen.

Köln - Hoffenheim: Hoffenheim Über 1,5 Tore

Auf die Formtabelle gehen wir in der nächsten Prognose ebenfalls ein. Unmittelbar hinter Borussia Dortmund taucht die TSG aus Hoffenheim mit fünf Siegen und einer Niederlage aus den letzten sechs Spieltagen an zweiter Stelle auf. Cheftrainer Christian Ilzer und seine Mannschaft überzeugen in dieser Saison mit intensivem Fußball, einem hohen Fokus auf Eins-gegen-Eins-Duelle über das gesamte Feld sowie großem Torhunger.

Bis auf Bayern (82) hat kein Verein im deutschen Oberhaus während der laufenden Saison mehr Treffer als die Kraichgauer erzielt (47). Zusätzlich hat die TSG schon mehrfach große Moral bewiesen und 13 Punkte nach zwischenzeitlichem Rückstand ergattert. Darüber hinaus legten die Spieler des Tabellendritten ligaweit die meisten Sprints zurück (3923) und zogen die meisten intensiven Läufe an (16673).

Auf dieser Basis erlaubten die Gäste ligaweit die wenigsten gegnerischen Pässe pro Defensivaktion (9,8 PPDA). Dem Aufsteiger aus Köln erwartet ein anstrengender Nachmittag und die Fans des Effzeh im schlimmsten Fall die zwölft Saisonniederlage. Unsere Empfehlung ist eine Quote von 1.80 bei Bet-at-Home für “Hoffenheim Über 1,5 Tore”.

St. Pauli - Werder Bremen: Beide Teams treffen- Nein

Viel mehr Abstiegskampf als dieses norddeutsche Duell am Millerntor gibt es in dieser Bundesliga-Saison wohl nicht mehr. Durch einen Heimsieg könnten die Kiezkicker am Rivalen von der Weser vorbeiziehen und den Relegationsplatz einnehmen. Werder - seit zwei Spielen unter der Anleitung von Daniel Thioune - wartet seit zwölf Spieltagen auf einen Sieg.

Ernüchternde Eindrücke hinterließen zuletzt vor allem die Offensivreihen der beiden Kontrahenten. Die Grün-Weißen stellen mit 22 Saisontoren die drittschwächste Bundesliga-Offensive. Seltener drehten nur die Kicker aus St. Pauli (20) und Heidenheim (19) zum Torjubel ab.

Darüber hinaus verließ der SVW das Feld in dieser Saison bereits zehn Mal ohne eigenen Torerfolg - Liga-Höchstwert und zugleich eingestellter Bundesliga-Negativrekord in der Vereinshistorie zu diesem Zeitpunkt der Saison. Auf Großchancen müssen die Zuschauer in diesem bedeutungsvollen Nordderby wohl lange warten - ligaweit hat kein Team weniger Big Chances herausgespielt als die Bremer (32) und die Boys in Brown (35). Ein klarer Indikator für eine Wette auf “Beide Teams treffen- Nein”, die ihr bei Bet-at-Home für eine Quote von 1.85 erhaltet.

Heidenheim - Stuttgart: Sieg Stuttgart & Über 1,5 Tore

Als vierter Bundesligist der Historie ist das Tabellenschlusslicht nach 22 Spieltagen noch ohne weiße Weste. Ligaweit erlaubte keine Hintermannschaft ihren Gegner mehr Treffer als der FCH (48). Ziehen wir zusätzlich den Vergleich der erwartbaren Gegentore heran, entdecken wir die Hausherren ebenfalls auf dem letzten Rang (42,76 xGA).

Solche Angebote nehmen die Angreifer im Dress des VfB normalerweise dankend an. Deniz Undav ist ligaweit der drittbeste Stürmer (12 Tore). Bis auf Harry Kane (1,32) jubelte kein Akteur im deutschen Oberhaus durchschnittlich häufiger pro 90 Minuten als Undav (0,80) und Teamkollege Ermedin Demirovic (0,77). Hinzu kommt, dass kein Profi in der höchsten deutschen Spielklasse mehr Schüsse pro 90 Minuten abgegeben hat als der 29-Jährige.

Cheftrainer Sebastian Hoeneß zog jüngst durch seinen 53. Bundesliga-Sieg mit dem VfB Stuttgart auf den zweiten Platz der VfB-Trainer mit den meisten Bundesliga-Siegen. Einen weiteren Erfolg tragen wir mit unserer Wette auf “Sieg Stuttgart & Über 1,5 Tore” in diese Liste ein. Bei Bet-at-Home erhaltet ihr dafür den 1.85-fachen Gewinn.

Bayern - Frankfurt: Harry Kane erzielt 2+ Tore

Seit sieben Bundesliga-Auswärtsspielen ist Eintracht Frankfurt mittlerweile sieglos. Defensiv sind die Hessen weiterhin anfällig - im Kalenderjahr 2026 hat nur Wolfsburg (18) mehr Gegentore als die SGE (16) zugelassen. Der 3:0-Sieg vom vergangenen Wochenende gegen Gladbach kam vor allem dank gütiger Mithilfe der Fohlenelf zustande. So einfach werden es die Bayern den Adlern nicht machen.

Die Münchner stellen mit 82 Toren nach 22 Spieltagen die beste Offensive der Bundesliga-Historie auf den Rasen. Mehr Gegentore als Frankfurt (46) erlaubte nur das Schlusslicht aus Heidenheim (48). Hinzu kommen die meisten Bundesliga-Auswärtstore in dieser Spielzeit (28). Vieles schreit nach dem dritten Doppelpack für Harry Kane hintereinander.

Die Torjägerkanone ist dem englischen Nationalspieler nur noch theoretisch zu nehmen. Eher sollte sich Robert Lewandowski Sorgen um seinen Torrekord von 41 Bundesliga-Toren binnen einer Spielzeit machen. Kane steht nach 22 Spieltagen bei 26 Treffern, hat in sieben Paarungen zwei oder mehr Treffer erzielt - zuletzt zwei Mal in Folge. Darüber hinaus hat der Mittelstürmer bereits jetzt mehr Pflichtspieltore (41) als in der kompletten Vorsaison (38). Wir nehmen das zum Anlass und spielen bei Bet-at-Home eine Quote von 2.60 für “Harry Kane erzielt 2 oder mehr Tore”.