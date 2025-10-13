Die besten Wetten zum 7. Bundesliga-Spieltag 2025/26

SPORT1 Betting 13.10.2025 • 18:00 Uhr Die Buchmacher haben ihre Wettquoten vergeben | Taucht mit uns ein in die besten Bundesliga-Wetten des 7. Spieltages.

Nach der Länderspielpause bleibt den Bundesliga-Teams kaum Zeit zur Vorbereitung auf den siebten Spieltag. Wir haben uns in Ruhe die Wettmärkte angeschaut und stellen euch vielversprechende Bundesliga-Quoten vor.

Wer seine Wetten am liebsten bei einem Buchmacher mit deutscher Lizenz abgibt, fährt mit einer Merkur bets Anmeldung ziemlich gut. Ein schneller Zugriff auf die besten Quoten ist über die Merkur Bets App gewährleistet. Zudem findet ihr dort unsere fünf Wett-Empfehlungen für den kommenden Bundesliga-Spieltag.

Bayern vs. Dortmund: Beide Teams treffen & Über 3,5 Tore zu Quote 2.12

Ungeschlagen nach sechs Spieltagen - das können nur zwei Mannschaften im deutschen Oberhaus von sich behaupten: Bayern (18 Punkte) und Dortmund (14 Punkte). Auf ein echtes Spitzenspiel deuten die Siegquoten der Wettanbieter jedoch nicht hin. Der FCB (circa 1,36) gilt im eigenen Stadion als klarer Favorit. Harry Kane (11) hat alleine beinahe so viele Tore wie der gesamte BVB (12) erzielt. Durchschnittlich erzielten die Münchner 4,1 Tore pro Spieltag. Dortmund erzielte 2,0 Tore pro Begegnung und bringt die drittbeste Bundesliga-Offensive auf das Feld.

RB Leipzig vs. HSV: HSV Unter 0,5 Tore zu Quote 2.89

Beide Vereine eint, dass sie jeweils acht Gegentreffer in sechs Spielen kassiert haben - die meisten davon gegen München. Drei der fünf übrigen Paarungen haben beide Vereine zu Null abgeschlossen. RBL hat im Anschluss an die Auftaktniederlage gegen Bayern (0:6) keine einzige Niederlage mehr kassiert (5S, 1U) und belegt den dritten Tabellenplatz. Zu Gast ist mit den Hanseaten der einzige Bundesliga-Klub, dem in dieser Spielzeit noch kein Auswärtstor geglückt ist - das könnt ihr nach einer Merkur bets Anmeldung zu eurem Vorteil nutzen.

Union Berlin vs. Gladbach: Unter 2,5 Tore zu Quote 1.97

An der Alten Försterei sind die Eisernen beheimatet. Stets bereit zu kämpfen (Union Berlin beging bis jetzt die meisten Fouls (81)), und desinteressiert am Ballbesitz (35 Prozent - Platz 18 im Ligavergleich). Ballkontakte im gegnerischen Strafraum gab es nur für Heidenheim (92) seltener als für das Team von Steffen Baumgart (112). Zu Gast ist eines der ungefährlichsten Teams. Gladbach hat die schwächste Schussverwandlungsquote (5,95 Prozent) und die geteilt wenigsten xG pro Schuss generiert (0,09). Die Folge: Nur Heidenheim (4) hat weniger Tore als die Fohlen (5) erzielt.

Mainz vs. Leverkusen: Unter 2,5 Tore zu Quote 2.05

Fahren wir fort und widmen uns einer weiteren glücklosen Offensive. Mainz (5) hat ebenfalls erst fünf Treffer erzielt und die zweitschwächste Schussverwandlungsquote aller Bundesligisten (6,25 Prozent). Das intensive Pressing des FSV (9,2 Pässe pro Defensivaktion - der niedrigste Wert im deutschen Oberhaus) hält die Defensive in Takt. Nur vier andere Teams erlaubten weniger Schüsse auf das eigene Tor als M05 (26). Für unsere Empfehlung spricht ebenfalls der letzte Auftritt der Werkself, die am 6. Spieltag ihren ersten Zu-Null-Sieg der Bundesliga-Saison ergattert hat (2:0 vs. Union Berlin).

Köln vs. Augsburg: Köln Über 1,5 Tore zu Quote 1.79