Die Favoriten bei den World Series of Darts Finals 2025 - Kann Luke Littler seinen Titel verteidigen? Tipp, Prognose & Quoten

SPORT1 Betting 11.09.2025 • 18:00 Uhr Die Favoriten bei den World Series of Darts Finals 2025 - Kann Luke Littler seinen Titel verteidigen? | Gabriel Clemens als einziger Deutscher im Teilnehmerfeld.

Die Favoriten bei den World Series of Darts Finals 2025 - Kann Luke Littler seinen Titel verteidigen? - The Nuke steht bei den Buchmachern mal wieder ganz oben.

Die World Series of Darts ist eine von der Professional Darts Corporation (PDC) organisierte Turnierserie, die darauf abzielt, den Dartsport weltweit zu fördern und ihn vor allem über Europas Grenzen hinaus bekannt zu machen. Sie besteht aus mehreren Einladungsturnieren auf verschiedenen Kontinenten, bei denen Topspieler gegen lokale Talente antreten.

Die acht besten Spieler dieser Events qualifizieren sich für das große Finale der World Series, das nun vom 12. bis 14. September zum vierten Mal in Folge in der AFAS Live Mehrzweckhalle in Amsterdam ausgetragen wird. Aufgefüllt wird das Teilnehmerfeld nach bestimmten Kriterien auf insgesamt 32 Akteure. Nach dem Abschluss aller Qualifikationsturniere steht das Teilnehmerfeld nun fest und die große Frage lautet: Kann Luke Littler seinen Titel verteidigen? Der Wettanbieter Betano hat da jedenfalls eine klare Meinung.

The Nuke auch dieses Mal wieder Topfavorit

Der Shootingstar war in der diesjährigen Serie mal wieder eine der dominanten Figuren. Der 18-Jährige gewann die beiden letzten der insgesamt sieben Einladungsturniere. “The Nuke” konnte sowohl das Australian Darts Masters in Wollongong als auch das New Zealand Darts Masters in Auckland für sich entscheiden. In Australien besiegte er Mike De Decker im Finale mit 8:4, nachdem er zuvor unter anderem Damon Heta und Stephen Bunting geschlagen hatte. In Neuseeland setzte er sich im Finale mit einem beeindruckenden Durchschnitt von über 115 Punkten gegen den Weltranglistenersten Luke Humphries durch.

Stephen Bunting war der einzige Spieler, der ebenfalls zwei Titel gewann. An “The Bullet” war in Bahrain und beim Nordic Darts Masters kein Vorbeikommen. Die weiteren Turniere gingen an Gerwyn Price (Poland Darts Masters), Luke Humphries (US Darts Masters) und Rob Cross (Dutch Darts Masters).

Die Gesamtpunktzahl aus allen Einladungsturnieren führte zu folgender Rangliste:

1. Stephen Bunting, 49 Punkte

2. Luke Littler, 43 Punkte

2. Gerwyn Price, 43 Punkte

4. Luke Humphries, 32 Punkte

5. Rob Cross, 27 Punkte

6. Nathan Aspinall, 20 Punkte

6. Chris Dobey, 20 Punkte

8. Mike De Decker, 11 Punkte

Michael van Gerwen, der die seit 2015 ausgetragenen World Series of Darts Finals schon fünfmal gewann, gehört nach nur drei Viertelfinalteilnahmen bei den sieben Einladungsturnieren überraschenderweise nicht zu diesen Top 8, nahm allerdings auch nicht an allen Turnieren teil. “Mighty Mike” ist als wertvoller Repräsentant der PDC aber dennoch beim Finalturnier dabei.

Auch Gabriel Clemens ist mit von der Partie. Der Deutsche sicherte sich seinen Startplatz durch einen Qualifikationserfolg beim internationalen Ausscheidungsturnier - ein wichtiger Erfolg für den “German Giant”.

Josh Rock mit Außenseiterchancen

Ein Rückblick auf die World Series Finals 2024 zeigt, warum Littler als Titelverteidiger erneut zu den Topfavoriten zählt. Im Vorjahr besiegte er im Halbfinale Michael van Gerwen mit 11:4 und setzte sich im Finale gegen Michael Smith mit dem gleichen Ergebnis durch. Mit einem Durchschnitt von über 102 Punkten zeigte er eine beeindruckende Leistung.

Aktuell zählt neben “The Nuke” vor allem Luke Humphries zu den heißen Titelkandidaten. Die Nummer Eins der Welt gewann erst am vergangenen Wochenende die Czech Darts Open, bei der Littler bereits in der 3. Runde ausschied, mit einem 8:5-Erfolg nach Legs über Josh Rock. Ex-Weltmeister “Cool Hand Luke” spielt konstant auf hohem Niveau.

Auch “Iceman” Gerwyn Price präsentierte sich bei der diesjährigen World Series stark, holte genauso viele Punkte wie Littler und reist mit viel Selbstvertrauen nach Amsterdam. Rock, der unterlegene Finalist bei den Czech Darts Open, ist ebenfalls beim World Series Finale 2025 dabei und gilt als heißer Außenseiter. “Rocky” gewann zwar kein Einladungsturnier, zeigte aber zuletzt eine starke Form und gehört zum erweiterten Favoritenkreis, wie den Quoten, die ihr auch in der Betano App anspielen könnt, zu entnehmen ist.

Aktuelle Betano Wettquoten:

Spieler Quote Luke Littler 2,50 Luke Humphries 6,00 Josh Rock 10,0 Gerwyn Price 10,0 Stephen Bunting 12,0 Michael van Gerwen 15,0 Gabriel Clemens 125,0

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Mit Littler, Humphries, Price und Fan-Liebling Bunting, der bei den sieben Einladungsturnieren gleich viermal im Finale stand (2S, 2N) geht ein starkes Quartett als Favorit ins Rennen. Doch wie schon in der Vergangenheit könnten auch Spieler wie Dobey, Aspinall oder eben Rock mit einem starken Wochenende überraschen. Die Konstanz der World Series wird nun auf die Probe gestellt und der Kampf um den prestigeträchtigen Titel verspricht erneut hochklassiges Darts.