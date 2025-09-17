SPORT1 Betting 17.09.2025 • 18:00 Uhr Wie schneiden die deutschen Teilnehmer in der Königsklasse ab? | Die Buchmacher und die Daten-Experten sagen vor allem Frankfurt eine schwere Ligaphase voraus.

Alle vier deutsche Teilnehmer wollen in der kommenden Champions-League-Saison in die nächste Runde einziehen. Doch es warten einige schwere Aufgaben auf die Bundesliga-Vereine.

In der vergangenen Saison waren fünf deutsche Klubs in der Champions League am Start. Leverkusen konnte sich auf Platz 6 als bester deutscher Verein direkt für das Achtelfinale qualifizieren. Der BVB (10.) und Bayern München (12.) lösten das Ticket für die Playoff-Zwischenrunde. Und mit dem VfB Stuttgart (Platz 26) und RB Leipzig (Rang 33) schieden zwei Vereine nach der Ligaphase direkt wieder aus.

Mit dem FC Bayern München, Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen und Eintracht Frankfurt sind dieses Jahr vier deutsche Mannschaften im Hauptwettbewerb der Königsklasse vertreten. Wie schneiden die Bundesliga-Teilnehmer in dieser Spielzeit ab? Wir schauen zusammen mit Buchmacher Bwin und den Daten-Analysten von Opta auf die Chancen der deutschen Starter voraus.

Die Wett-Prognose: Wie schlagen sich die deutschen Teams in der Champions League 2025/26?

In dieser CL-Saison spielen die 36 Teilnehmer der Ligaphase von September bis Januar in vier Heim- und vier Auswärtsspielen gegen acht unterschiedliche Gegner. Die besten acht Teams ziehen ins Achtelfinale ein, die Mannschaften vom 9. bis zum 24. Platz spielen in einer Playoff-Runde um den Einzug ins Achtelfinale.

Wir blicken mit Hilfe der Daten von Opta Sports auf die Chancen der deutschen Teilnehmer. Das britische Sportanalyse-Unternehmen wagt mit Hilfe seines Opta-Supercomputers, der täglich mit unzähligen Daten und Statistiken gefüttert wird, eine Vorhersage für den Verlauf des Hauptwettbewerbs.

Dafür wurde die Ligaphase 2025/26 ganze 10.000 Mal simuliert. Die Experten sehen am Ende den deutschen Rekordmeister als bestes Team der Bundesliga auf Platz 8. Dahinter folgt von den BL-Teams der BVB auf Rang 14. Leverkusen schafft laut den Opta-Daten als 17. auch noch den Sprung in die nächste Runde.

Dagegen droht der Eintracht auf dem 26. Platz ein frühes Aus. Zu einer detaillierten Prognose gehört aber auch ein Blick auf den Schwierigkeitsgrad. Hier wurde das Opta Power Ranking, welches 13.000 Teams weltweit auf derselben Skala bewertet, zu Rate gezogen. Das leichteste Programm der vier deutschen Starter hat somit der BVB (26.).

Die Bayern müssen dagegen aufpassen, weil sie von allen 36 Teilnehmer das zweitschwerste Los gezogen haben. Und auch auf die Werkself warten mit Rang 6 in diesem Ranking schwere Aufgaben. Die Gegner der Eintracht stufen die Daten-Analysten von Opta auf Platz 11 ein.

Bayern: Kann sich der Rekordmeister steigern?

Die Bayern scheiterten im Vorjahr im Viertelfinale an Inter Mailand und verpassten somit das Finale in der heimischen Allianz Arena. Mit hochkarätigen Neuzugängen wie Luis Diaz, Nicolas Jackson und Jonathan Tah wollen die Münchner in diesem Jahr wieder um den Henkelpott mitspielen.

In der Ligaphase warten allerdings schwere Gegner wie Titelverteidiger PSG, der FIFA-Klub-WM-Sieger Chelsea und der englische Vizemeister Arsenal. Immerhin trifft man mit Belgiens Meister Union Saint-Gilloise und Zyperns Meister Pafos auch auf zwei Debütanten.

Alle CL-Spiele der Bayern in der Saison 2025/26:

17.9.: Bayern - Chelsea

30.9.: Pafos FC - Bayern22.10.: Bayern - Club Brügge4.11.: PSG - Bayern26.11.: Arsenal - Bayern9.12.: Bayern - Sporting21.1.: Bayern - Union SG28.1.: PSV Eindhoven - Bayern

BVB: Die Dortmunder fühlen sich in der Königsklasse wohl

Auch auf den BVB warten mit Juventus, Manchester City, Tottenham und Inter Mailand schwere Aufgaben. Im vergangenen Jahr stellte Dortmund mit Serhou Guirassy (13 Tore) aber den besten Angreifer in der Königsklasse. Und die Westfalen haben bei den letzten drei CL-Teilnahmen immer die nächste Runde erreicht.

Alle CL-Spiele der Dortmunder in der Saison 2025/26:

16.9.: Juventus - BVB

1.10.: BVB - Athletic Bilbao21.10.: FC Kopenhagen - BVB5.11.: Manchester City - BVB25.11.: BVB -Villarreal10.12.: BVB - Bodö/Glimt20.01.: Tottenham - BVB 28.01.: BVB - Inter Mailand

Leverkusen: Bayer will an die CL-Vorsaison anknüpfen

Die Werkself hatte 2024/25 mit fünf Siegen, einem Unentschieden und zwei Niederlagen eine tolle CL-Ligaphase gespielt. Nur fünf Teams hatten im Hauptwettbewerb mehr Punkte gesammelt.

Das Aus folgte dann im deutschen Achtelfinale gegen die Bayern. In dieser Spielzeit bekommt es Bayer auch mit Top-Teams wie PSG und Manchester City zu tun. Im Großen und Ganzen scheint das Programm für Leverkusen aber machbar.

Alle CL-Spiele von Leverkusen in der Saison 2025/26:

18.9.: FC Kopenhagen - Leverkusen

1.10.: Leverkusen - PSV Eindhoven21.10.: Leverkusen - PSG5.11.: Benfica - Leverkusen25.11.: Manchester City - Leverkusen10.12.: Leverkusen - Newcastle 20.1.: Olympiakos Piräus - Leverkusen28.1.: Leverkusen - Villarreal

Frankfurt: Den Hessen droht ein frühes Aus!

Die Eintracht hatte bei ihrer zweiten Champions-League-Teilnahme nicht wirklich Losglück. In der Fremde müssen die Hessen gegen Spitzenteams wie Barcelona, Atletico Madrid und den SSC Neapel ran.

Daheim empfängt man Vereine wie Liverpool, Tottenham, Galatasaray und Atalanta Bergamo. So steht das Weiterkommen von Frankfurt aus Sicht der Buchmacher und der Daten-Analysten von Opta auf der Kippe.

Alle CL-Spiele von Frankfurt in der Saison 2025/26:

18.9.: Frankfurt - Galatasaray

30.9.: Atletico Madrid - Frankfurt22.10.: Frankfurt - Liverpool4.11.: SSC Neapel - Frankfurt 26.11.: Frankfurt - Atalanta9.12.: Barcelona - Frankfurt 21.1.: Qarabag - Frankfurt28.1.: Frankfurt - Tottenham

Champions League 2025/26 Tipp: Frankfurt muss bis zum Ende zittern!

Wir schauen zum Ende auch auf die Einschätzung von Buchmacher Bwin. Der Wettanbieter hat zur Champions-League-Saison 2025/26 einige Langzeit-Wettmärkte parat. Den besten Eindruck über die Einschätzung von Bwin liefert uns sicher die Wette “Wer gewinnt die Ligaphase?”

Hier gehen die Bayern als bester deutscher Vertreter auf Platz 10 mit einer Quote von 10,0 ins Rennen. Auch Leverkusen (Platz 16) und Dortmund (Platz 19) müssten nach Einschätzung des Buchmachers, der im Bwin Test immer bestens abschneidet, zumindest die Playoff-Runde erreichen.

Wenig überraschend wird das Weiterkommen von Frankfurt am ehesten in Frage gestellt. Der Bookie sieht die Eintracht aktuell mit einer Quote von 151,0 auf Rang 24. Dieser Platz würde aber noch gerade so fürs letzte Zwischenrunden-Ticket reichen. Wahrscheinlich fällt hier erst am letzten Spieltag eine Entscheidung.

Quoten zum Markt „Sieger der Ligaphase“ bei Bwin?

Platz 6: Bayern - 10,0

Platz 16: Leverkusen - 67,0Platz 19: Dortmund - 101,0Platz 24: Frankfurt 151,0