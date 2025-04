Djurgarden - Chelsea Tipp, Prognose & Quoten | 01.05.2024

SPORT1 Betting 30.04.2025 • 11:00 Uhr Djurgarden - Chelsea Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Conference League Halbfinale Wette | Werden die Blues ihrer Favoritenrolle gerecht?

Unser Djurgarden - Chelsea Sportwetten Tipp zum Conference League Halbfinale Hinspiel am 01.05.2025 lautet: Die Blues gehen als haushoher Favorit ins erste Duell gegen die Schweden. Der Qualitätsunterschied dürfte schon im Wett Tipp heute deutlich werden.

In den diesjährigen Halbfinal-Spielen der drei UEFA-Wettbewerbe stehen mit Djurgarden und Bodö/Glimt völlig überraschend gleich zwei skandinavische Vereine, doch für beide Außenseiter dürfte das Abenteuer “Europapokal” wohl in der Runde der letzten Vier zu Ende gehen. Beide müssen nämlich gegen scheinbar übermächtige Gegner aus der Premier League ran.

Die Norweger bekommen es in der Europa League mit Tottenham zu tun, die Schweden treffen in der Vorschlussrunde der Conference League auf Chelsea. Wenig überraschend ist der schwedische Verein bei unserer Djurgarden Chelsea Prognose schon im Hinspiel der klare Außenseiter.

Wir entscheiden uns mit einer Quote von 1,56 bei Winamax für den Djurgarden Chelsea Wett Tipp heute “Sieg Chelsea & Über 1,5 Tore”.

Darum tippen wir bei Djurgarden vs Chelsea auf “Sieg Chelsea & Über 1,5 Tore”:

Chelsea hat beim Marktwert extrem große Vorteile

Die Blues sind bisher gegen schwedische Vereine noch ohne Niederlage

Djurgarden steht erstmals in einem europäischen Halbfinale

Djurgarden vs Chelsea Quoten Analyse:

Schon beim Blick auf den Marktwert treffen hier Welten aufeinander. Der Kader der Schweden kommt gerade mal auf einen Wert von 21 Millionen Euro. Auf der Gegenseite wird das Aufgebot der Londoner mit 922 Millionen Euro bewertet. Dieser krasse Unterschied schlägt sich auch in den Djurgarden vs Chelsea Quoten nieder.

Für einen Sieg der Gastgeber klettern die Quoten auf einen Höchstwert von 8,50. Auf der Gegenseite bekommt ihr bei den Bookies, unter denen sich auch PayPal Wettanbieter befinden, für einen Erfolg der Londoner gerade mal Djurgarden gegen Chelsea Wettquoten zwischen 1,35 und 1,39.

Djurgarden vs Chelsea Prognose: Kann der David den Goliath ärgern?

Mit einem vierten Platz am Ende der vergangenen Saison löste Djurgarden das Ticket für den diesjährigen Europapokal-Wettbewerb. Über Progres Niederkorn, Ilves und Maribor zogen die Schweden in die ECL-Ligaphase ein. Dort sammelte man dann gegen Guimaraes, LASK, Panathinaikos, The New Saints, Legia Warschau und Vikingur insgesamt 13 Punkte (4S, 1U, 1N), was für einen guten fünften Platz reichte. In den K.o.-Runden setzten sich die ”Järnkaminerna” danach gegen Pafos aus Zypern und Rapid Wien durch. In beiden Duellen ging das Hinspiel mit 0:1 verloren.

Gegen die Hütteldorfer profitierten die “Bläränderna” im Rückspiel von einem frühen Platzverweis der Wiener. In der heimischen Liga ist die Saison 2025 erst sechs Spieltage alt. Nach einem großen Umbruch und einem Trainerwechsel tut sich der Verein aus der Hauptstadt Stockholm noch schwer. Unter dem Finnen Jani Honkavaara stehen aus fünf Partien erst Rang 10 und sieben Punkte zu Buche (2S, 1U, 2N). Dabei hat Djurgarden auch lediglich zwei Tore erzielt. Der letzte Verein aus Schweden, der es im Europapokal in die Runde der letzten Vier geschafft hat, war 1986/87 der IFK Göteborg.

Chelsea war als großer Titelfavorit in diese Conference-League-Saison gestartet und gab sich bisher wenig Blöße. In der Liga-Phase gewannen die Blues alle sechs Spiele bei einem gesamten Torverhältnis von 26:5. Dabei traf man allerdings auch nur auf Gegner wie Gent, Panathinaikos, Heidenheim, Noah, Astana und die Shamrock Rovers. Gegen Kopenhagen im Achtelfinale sprangen dann zwei knappe Siege heraus (2:1, 1:0). Danach gewannen die Londoner im Viertelfinale das Hinspiel gegen Legia Warschau auswärts mit 3:0. So konnte man sich mit einem 1:2 im Rückspiel die erste Niederlage im laufenden Wettbewerb leisten. Im Endspurt der Saison muss Coach Enzo Maresca nun einen Spagat meistern.

Einerseits soll der Titel in der Conference League her, doch der Verein will nächste Saison Champions League spielen. Dafür muss man in der Premier League mindestens auf Rang 5 kommen. Mit zwei Siegen gegen Fulham (2:1) und Everton (1:0) sind die Blues jüngst auf eben diesen Platz geklettert, doch es geht im Kampf um die Königsklasse sehr eng zu. Der Sechstplatzierte Nottingham ist punktgleich und hat ein Spiel weniger absolviert. Zudem wartet ein schwieriges PL-Restprogramm gegen Liverpool, Newcastle United, Manchester United und Nottingham Forest auf die Truppe von Trainer Maresca. Das hat Einfluss auf unseren Djurgarden Chelsea Tipp.

Djurgarden - Chelsea Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Djurgarden: 1:0 Östers Växjö (H), 0:0 GAIS Göteborg (H), 4:1 n.V. Rapid Wien (A), 0:2 Hammarby (A), 0:1 Rapid Wien (H)

Letzte 5 Spiele Chelsea: 1:0 Everton (H), 2:1 Fulham (A), 1:2 Legia Warschau (H), 2:2 Ipswich Town (H), 3:0 Legia Warschau (A)

Letzte Spiele Djurgarden vs Chelsea: -

Beide Vereine treffen am Donnerstag erstmals aufeinander. Djurgarden spielte bisher nur in der Saison 1964/65 gegen einen englischen Verein. In der ersten Runde des UEFA-Pokals gab es daheim gegen Manchester United ein 1:1, während das Rückspiel dann klar mit 1:6 verloren wurde.

Diese beiden Partien haben für unsere Djurgarden vs Chelsea Prognose natürlich keine Bedeutung, Die Blauen aus London kommen in ihrer Europapokal-Geschichte auf acht Duelle gegen Teams aus Schweden. In dieser Hinsicht ist Chelsea mit fünf Siegen und drei Remis noch ohne Niederlage.

Bei einem solchen Qualitätsunterschied solltet ihr immer eine Handicap-Wette im Hinterkopf haben. Für den Djurgarden Chelsea Tipp “Sieg Chelsea mit HC -1” gibt es in der Betano App immerhin schon eine Quote von 2,02.

So seht ihr Djurgarden - Chelsea im TV oder Stream:

01. Mai 2025, 21 Uhr, 3 Arena, Stockholm

Übertragung TV: RTL

Übertragung Stream: RTL+

RTL+ hat sich nach dem Aus der Frankfurter Eintracht am Donnerstag für eine elegante Lösung entschieden.

Demnach werden beide Halbfinal-Duelle aus der Europa League und der Conference League in einer Konferenz gezeigt. Alle vier Spiele werden um 21 Uhr angepfiffen.

Djurgarden vs Chelsea: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Djurgarden: Sanchez - M. Caicedo, T. Chalobah, Colwill, Cucurella - Lavia, E. Fernandez, Pedro Neto, Palmer, Madueke - Jackson

Ersatzbank Djurgarden: Jörgensen (Tor), Acheampong, Adarabioyo, Badiashile, Nkunku, James, Sancho, Dewsbury-Hall, George

Startelf Chelsea: Manojlovic - Stahl, Tenho, Danielson, Kosugi - Siltanen, Stensson, Haarala, Priske, Gulliksen - Sawo

Ersatzbank Chelsea: Croon (Tor), Atlee Manneh, Bergh, Finndell, Saeed, Nguen, Alemayehu, Bergvall, Larsson

Die Gäste müssen aktuell nur auf Spieler wie Wesley Fofana, Marc Guiu und Malo Gusto verzichten. Mykhailo Mudryk kann nach seiner Sperre in der Premier League international wieder mitwirken.

So spielt die Personalsituation für unsere Djurgarden gegen Chelsea Prognose keine wirkliche Rolle.

Unser Djurgarden - Chelsea Tipp: Sieg Chelsea & Über 1,5 Tore

Der Einzug ins diesjährige Halbfinale ist für den Verein aus Schweden natürlich der größte Erfolg der internationalen Geschichte. Zuvor stand man 1955/56 im Europapokal der Landesmeister im Viertelfinale und 2022/23 im Achtelfinale der Conference League.

Ein weiteres Erfolgserlebnis wird in dieser Saison allerdings nicht hinzukommen. Dazu ist der Qualitätsunterschied im Vergleich mit Chelsea einfach zu groß. Bisher haben sich die Londoner im Wettbewerb keinen Patzer geleistet. Auch dieses Mal werden die Blues mit einem Sieg schon im Hinspiel alle Weichen für das Erreichen des Finales stellen.