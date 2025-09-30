Dortmund - Athletic Club Tipp, Prognose & Quoten | 01.10.2025

SPORT1 Betting 30.09.2025 • 18:00 Uhr Dortmund - Athletic Club Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Champions League Wette | Gelingt dem BVB die Wiedergutmachung fürs 4:4 gegen Juve?

Unser Dortmund - Athletic Club Sportwetten Tipp zum Champions League Spiel am 01.10.2025 lautet: Die Schwarz-Gelben wollen im Wett Tipp heute unbedingt den ersten Dreier in dieser CL-Saison holen. Gegen einen formschwachen und angeschlagenen Gegner stehen die Chancen dafür auch gar nicht so schlecht.

Am 1. Spieltag des diesjährigen Champions-League-Hauptwettbewerbs stand Dortmund zu Gast bei Juventus Turin mehrmals kurz vor dem Sieg. Die Schwarz-Gelben hatten schon mit 1:0, 2:1 und 4:2 geführt. In der vierten und sechsten Minute der Nachspielzeit konnte die “Alte Dame” aber zum 4:4-Endstand treffen.

Am zweiten Spieltag soll nun der verpasste Sieg nachgeholt werden. Die Westfalen empfangen am Mittwoch Bilbao. Die Quoten der Dortmund Athletic Club Prognose schlagen sich auf die Seite der Hausherren. Wir kommen zu einem ähnlichen Ergebnis und spielen mit einer Quote von 2,10 bei Bet365 den Dortmund Athletic Club Wett Tipp heute “Doppelte Chance 1/x & Beide Teams treffen”.

Darum tippen wir bei Dortmund vs Athletic Club auf “Doppelte Chance 1/x & Beide Teams treffen”:

Die Borussia ist seit 13 Bundesliga-Spielen ohne Niederlage

In der Champions League hat der BVB gerade mal 3 von 16 Heimspielen gegen Mannschaften aus Spanien verloren

Bilbao ist seit 5 Pflichtspielen ohne Sieg

Dortmund vs Athletic Club Quoten Analyse:

Vor allem zwei Dinge sprechen am Mittwoch für die Schwarz-Gelben. Der Heimvorteil und der Marktwert (438 Mio. Euro zu 380 Mio. Euro). So sind die Hausherren anhand der Dortmund vs Athletic Club Quoten die Favoriten.

Ein Heimsieg wird mit Quoten von 1,80 bis 1,85 belohnt. Und für einen Dreier der Basken warten bei den besten Bookies, die auch immer wieder mal Wetten ohne Einzahlung anbieten, Dortmund gegen Athletic Club Wettquoten zwischen 4,00 und 4,35 auf euch.

Willst du eine größere Auswahl an Sportwetten Tipps aus aller Welt, dann bist du bei uns genau richtig.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Dortmund vs Athletic Club Prognose: Geht die Serie von Schwarz-Gelb weiter?

Nach einem erfolgreichen Endspurt in der Vorsaison und einer ordentlichen Klub-WM läuft es bei der Borussia auch in der neuen Spielzeit rund. Mit 13 Punkten aus den ersten fünf Ligaspielen feiert der BVB den besten Saisonstart seit zehn Jahren. Das hat natürlich auch mit dem Coach zu tun. Mit einem Punkteschnitt von 2,06 liegt Niko Kovac aktuell auf Rang 2 aller Dortmunder Trainer. Lediglich Jürgen Klopp war knapp besser (2,12). Auch der Schnitt der kassierten Gegentore (1,19) und der geschossenen Treffer (2,16) unter Kovac kann sich sehen lassen und wird nur von der Ära Thomas Tuchel überboten.

Mit dem 2:0 am Wochenende in Mainz ist die Borussia seit 13 Bundesliga-Spielen ohne Niederlage. Die jüngsten vier Ligaspiele endeten allesamt ohne Gegentor. 2024/25 dauerte es noch bis zum 23. Spieltag, ehe vier Weiße Westen gesammelt wurden. Der BVB brilliert momentan nicht unbedingt, gewinnt aber seine Spiele. Defensiv stehen die Westfalen stabil und sind vor dem gegnerischen Tor extrem effektiv. So sind die Dortmunder aktuell erster Verfolger der Bayern. In der Königsklasse hat der Verein gerade mal drei von 16 Heimspielen gegen Mannschaften aus Spanien verloren (7S, 6U). Auch dieses Argument spielt beim Dortmund Athletic Club Tipp eine Rolle.

Der Athletic Club spielte 2024/25 mit dem vierten Platz in der La-Liga-Abschlusstabelle die beste Saison seit 2013/14. Damit sicherten sich die Basken nach 1998/99 und 2014/15 auch zum dritten Mal ein Champions-League-Ticket. In der Saison zuvor hatte der Verein aus Bilbao seine Durststrecke beendet und mit der Copa del Rey erstmals seit 40 Jahren einen Titel gewonnen. Die jüngsten Erfolge sind eng mit Coach Ernesto Valverde verknüpft. In seiner dritten Amtszeit bei den “Lehoiak” setzt der Trainer auf proaktives Pressing und schnelles Umschalten.

Auch hatte der AC in der Vorsaison mit nur 29 Gegentoren die beste Abwehr im spanischen Oberhaus. Zudem verfügt der Kader über eine vielversprechende Mischung aus jungen Talenten und erfahrenen Führungsspielern. Doch die Mannschaft ist vor allem von Superstar Nico Williams abhängig. Bilbao musste zuletzt fünf Pflichtspiele ohne den Nationalspieler auskommen. Dabei setzte es vier Niederlagen und ein Remis gegen Schlusslicht Girona. So ist die Mannschaft in der Tabelle auf Rang zehn abgerutscht (3S, 1U, 3N). Und zum Auftakt der Königsklasse kassierte man ein 0:2 daheim gegen Arsenal.

Dortmund - Athletic Club Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Dortmund: 2:0 Mainz (A), 1:0 Wolfsburg (H), 4:4 Juventus (A), 2:0 Heidenheim (A), 3:0 Union Berlin (H)

Letzte 5 Spiele Athletic Club: 0:1 Villarreal (A), 1:1 Girona (H), 0:2 Valencia (A), 0:2 Arsenal (H), 0:1 Deportivo Alaves (H)

Letzte Spiele Dortmund vs Athletic Club:

Für die Dortmund Athletic Club Prognose bekommen wir durch den direkten Vergleich keine zusätzlichen Informationen. Denn beide Vereine treffen am Mittwoch erstmals aufeinander. Die Basken sind seit sechs Duellen gegen Teams aus Deutschland ungeschlagen (4S, 2U).

Auch ist man seit drei Gastspielen auf deutschem Boden ohne Niederlage (2S, 1U). Allerdings bekamen es die “Lehoiak” auch schon seit der Saison 2017/18 nicht mehr mit einer deutschen Mannschaft zu tun.

In zehn CL-Spielen unter Coach Kovac fielen 45 Tore. Auch am Mittwoch rechnen wir mit einigen Treffern. Dafür brauchen wir natürlich erfolgreiche Torschützen. Seit dem Beginn der Saison 2024/25 war lediglich Raphinha vom FC Barcelona (21) in der Königsklasse an mehr Toren beteiligt als Serhou Guirassy (13 Treffer, 5 Vorlagen).

Für den Dortmund Athletic Club Tipp “Guirassy trifft” gibt es bei Bet-at-home eine Quote von 1,78. Alle Infos über den Buchmacher und den dazugehörigen Willkommens Bonus liefert euch der Bet-at-home Test.

So seht ihr Dortmund - Athletic Club im TV oder Stream:

01. Oktober 2025, 21 Uhr, Signal-Iduna-Park, Dortmund

Übertragung TV: DAZN

Übertragung Stream: DAZN

DAZN ist auch in der Saison 2025/2026 wieder die Anlaufstelle Nummer eins für die Champions League. 186 der 203 Spiele der Königsklasse überträgt der Streamingdienst live und exklusiv. Dazu gehört auch das Heimspiel des BVB gegen Bilbao, welches am Mittwochabend um 21 Uhr in Dortmund angepfiffen wird.

Dortmund vs Athletic Club: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Dortmund: Kobel - Anton, Schlotterbeck, Bensebaini - Yan Couto, Sabitzer, Nmecha, Svensson - Adyemi, Beier - Guirassy

Ersatzbank Dortmund: A. Meyer (Tor), Süle, Özcan, Chukwuemeka, Ryerson, Bellingham, Groß, Fabio Silva

Startelf Athletic Club: Unai Simon - Areso, Vivian, Laporte, Yuri Berchiche, Ruiz de Galarreta - I. Williams, Sancet, N. Williams - Guruzeta

Ersatzbank Athletic Club: Padilla (Tor), Adama, Gorosabel, Paredes, Serrano, Urko Izeta, Navarro, Vesga, Areso, Rego, Maroan, Inigo Lekue, Unai Gomez

BVB-Coach Kovac muss ohne Emre Can, Julien Duranville und Aaron Anselmino auskommen. Serhou Guirassy saß gegen Mainz 90 Minuten auf der Bank. Am Mittwoch kann der Stürmer aber wieder mitwirken. Zudem feierte Neuzugang Fabio Silva gegen die 05er sein Debüt. Auch saß erstmals in dieser Saison bei einem Pflichtspiel Niklas Süle auf der Bank.

Einen großen Einfluss auf die Dortmund Athletic Club Prognose hat vor allem die Frage, ob bei den Gästen Nico Williams rechtzeitig fit wird. Zudem verpassen bei Bilbao die Profis Alvarez, Berenguer, Egiluz und Prados Diaz das Gastspiel in Westfalen.

Unser Dortmund - Athletic Club Tipp: Doppelte Chance 1/x & Beide Teams treffen

Athletic will die Wende schaffen, ohne Nico Williams wird das aber fast unmöglich. Die Chancen, dass der Superstar zumindest im Kader steht, sind aber gar nicht so schlecht. Der Nationalspieler wird nach seiner Auszeit aber nicht gleich in Bestform sein.