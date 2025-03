Dortmund - Augsburg Tipp, Prognose & Quoten | 08.03.2025

SPORT1 Betting 08.03.2025 • 06:00 Uhr Dortmund - Augsburg Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Bundesliga Wette | FCA als Aufbaugegner nach dem Champions-League-Frust?

Unser Dortmund - Augsburg Sportwetten Tipp zum Bundesliga Spiel am 08.03.2025 lautet: Die letzten Duelle, allen voran im Signal Iduna Park, waren sehr torreich. Auch in unserem Wett Tipp heute erwarten wir einige Treffer.

Es sollte die perfekte Woche für den BVB mit drei Siegen am Stück werden, doch nach dem Remis unter der Woche daheim gegen Lille in der Champions League macht sich wieder Ernüchterung über dem Signal Iduna Park breit. In unserer Dortmund Augsburg Prognose bekommt es die Borussia nun aber mit einem Lieblingsgegner der vergangenen Jahre zu tun.

Vor allem in den Heim-Duellen ließ der BVB in der Vergangenheit kaum etwas anbrennen. Allerdings trug der FCA immer wieder zu einem munteren Spiel mit einigen Toren bei.

Wir gehen davon aus, dass sich dieser Trend fortsetzt und entscheiden uns für den Dortmund Augsburg Wett Tipp heute “Über 2,5 Tore” mit einer Quote von 1,70 bei Winamax .

Darum tippen wir bei Dortmund vs Augsburg auf “Über 2,5 Tore”:

In den bisherigen 12 Heimspielen des BVB gab es im Schnitt 3,8 Tore pro Partie.

In 11 der letzten 12 direkten Begegnungen in Dortmund trafen beide Mannschaften.

In jedem der letzten 6 Duelle im Signal Iduna Park gab es mindestens 3 Tore.

Dortmund vs Augsburg Quoten Analyse:

Wollt ihr unseren Tipp nachspielen, dann werft vorher unbedingt noch einen Blick auf den Winamax Bonus . Wie seine Mitstreiter auf dem Wettmarkt, so sieht auch dieser Buchmacher den BVB in der klaren Favoritenrolle. Die Dortmund Augsburg Quoten für Wetten auf einen Heimsieg bewegen sich um 1,50 herum.

Demgegenüber stehen Quoten von bis zu 6,00 für Wetten auf einen Erfolg der Gäste. Einen Treffen trauen die Bookies dem FCA mehr zu, als dass sie es nicht tun. Die Dortmund Augsburg Wettquoten für “Beide Teams treffen” erreichen Höchstwerte bis 1,82. Die Gegenwette ist mit Quoten bis 2,00 verbunden.

Dortmund vs Augsburg Prognose: Tore satt im Signal Iduna Park

Es schien so, als würde Dortmund unter Niko Kovac so langsam richtig in Fahrt kommen. Dem 6:0 im Heimspiel gegen Union Berlin ließ der BVB auf dem Kiez bei St. Pauli einen 2:0-Sieg folgen. Mit breiter Brust und guter Laune ging es dann unter der Woche ins Achtelfinal-Hinspiel der Champions League gegen Lille.

Nachdem die Borussia zu Hause mit 1:0 in Führung ging, deutete alles auf den dritten Pflichtspiel-Sieg in Folge hin, doch nach einer schwachen zweiten Hälfte stand am Ende ein 1:1 auf der Anzeigetafel. Dass die Schwarz-Gelben damit im vierten Pflichtspiel in Folge ungeschlagen geblieben sind (2S, 2U) war nur ein schwacher Trost.

Will sich der BVB über die Bundesliga wieder für die Königsklasse qualifizieren, muss er einen Sechs-Punkte-Rückstand aufholen. Man mag es kaum glauben, aber die Borussia gewann an den vergangenen beiden Spieltagen erstmals in dieser Bundesliga-Saison zwei Spiele in Folge.

Dabei wahrte sie jeweils eine Weiße Weste, was ihr in zwei Partien in Serie in dieser Spielzeit bisher nur an den ersten beiden Spieltagen gelungen war. Der Dortmund Augsburg Tipp auf einen neuerlichen Zu-Null-Erfolg der Schwarz-Gelben ist mit lukrativen Quoten verbunden. So bekommt man zum Beispiel über die Betano App hierfür eine Quote von 2,57.

Dortmund - Augsburg Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Dortmund: 1:1 Lille (H), 2:0 St. Pauli (A), 6:0 Union Berlin (H), 0:0 Sporting Lissabon (H), 0:2 Bochum (A)

Letzte 5 Spiele Augsburg: 0:0 Freiburg (H), 3:0 Gladbach (A), 0:0 RB Leipzig (H), 0:0 Mainz (A), 0:1 Stuttgart (A)

Letzte 5 Spiele Dortmund vs. Augsburg: 1:2 (A), 5:1 (H), 1:1 (A), 3:0 (A), 4:3 (H)

Der FCA ist aber durchaus gewillt, auch im Signal Iduna Park zu treffen und etwas Zählbares mitzunehmen. Fakt ist, dass die Fuggerstädter keines der letzten acht Spiele in der Bundesliga verloren haben (4S, 4U). In den letzten vier Partien im Oberhaus kassierten die Gäste noch nicht einmal ein Gegentor - neuer Vereinsrekord.

Zur Wahrheit gehört aber auch, dass drei der letzten vier Begegnungen der Augsburger im Liga-Betrieb Nullnummern waren. Interessant: Im Kalenderjahr 2025 spielte der FCA insgesamt schon sechsmal zu Null. In den fünf großen Ligen Europas schaffte das in diesem Jahr sonst nur noch der große FC Barcelona.

In unserer Dortmund Augsburg Prognose gehen wir allerdings stark davon aus, dass den Gästen keine fünfte Weiße Weste in Folge gelingt. Dafür waren die letzten Gastspiele bei der Borussia mit viel zu vielen Gegentoren und Niederlagen behaftet. Mit der aktuellen Spielzeit können die Fuggerstädter aber vollends zufrieden sein.

Mit 32 Punkten absolvieren sie ihre beste Bundesliga-Saison seit sieben Jahren. In der Rückrunden-Tabelle liegt der FCA mit 13 Punkten auf Rang 3. Nur einmal und zwar in der Spielzeit 2013/14 holte Augsburg an den ersten sieben Spieltagen der Rückrunde mehr Zähler (14).

So seht ihr Dortmund - Augsburg im TV oder Stream:

08. März 2025, 15:30 Uhr, Signal Iduna Park, Dortmund

Übertragung TV: Sky

Übertragung Stream: Sky Go, WOW

Der Bundesliga-Samstag ist fest in der Hand von Sky. Wollt ihr also bei eurem Dortmund Augsburg Tipp live und vor allem in Farbe mitfiebern, dann führt kein Weg an einem Abo bei Sky bzw. WOW, wo ihr die Begegnung im Stream mitverfolgen könnt, vorbei.

Das Hinspiel in dieser Saison hat der FCA zu Hause mit 2:1 gewonnen. Noch nie haben die Fuggerstädter beide Vergleiche innerhalb einer Bundesliga-Saison für sich entscheiden können. Wir sind skeptisch, dass es dieses Mal die Premiere gibt, denn keines der letzten neun Gastspiele im Signal Iduna Park konnten die Augsburger gewinnen (2U, 7N).

Dortmund vs Augsburg: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Dortmund: Kobel - Couto, Can, Anton, Bensebaini; Adeyemi, Sabitzer, Reyna, Groß, Beier; Guirassy

Ersatzbank Dortmund: Meyer, Özcan, Ryerson, Brandt, Chukwuemeka, Duranville, Süle, Gittens

Startelf Augsburg: Dahmen - Matsima, Gouweleeuw, Zesiger; Wolf, Jensen, Onyeka, Jakic, Claude-Maurice, Giannoulis; Tietz

Ersatzbank Augsburg: Labrovic, Banks, Essende, Maier, Meiser, Kömür, Schlotterbeck, Rexhbecaj, Mounie

Die letzten sechs direkten Aufeinandertreffen in Dortmund gingen allesamt an die Hausherren. Bei fünf dieser letzten sechs Heimsiege traf der BVB mindestens dreifach. In jeweils nur einem der letzten sechs Duelle im Signal Iduna Park gab es “nur” drei bzw. vier Tore. In den anderen vier Begegnungen gab es immer mindestens sechs Treffer zu sehen.

Insofern ist es keinesfalls abwegig, sich innerhalb der Dortmund Augsburg Prognose auch mit dem Tipp auf “Über 3,5 Tore” zu beschäftigen, der deutlich höhere Quoten bringt. In elf der letzten zwölf und in jeder der letzten neun direkten Begegnungen bei den Schwarz-Gelben schafften es zudem beide Teams auf die Anzeigetafel.

Unser Dortmund - Augsburg Tipp: “Über 2,5 Tore”

Auf dem Papier ist der BVB in diesem Match der klare Favorit, allerdings war das Remis gegen Lille mal wieder ein Rückschlag, sodass wir den nüchternen Tipp auf Heimsieg nicht anspielen würden und zwar unabhängig davon, dass es für ihn ohnehin keine besonders guten Quoten gibt. Hinzu kommt, dass die Gäste seit acht Bundesliga-Spielen ungeschlagen sind und durchaus in der Lage sind, auch im Signal Iduna Park zu bestehen.

Nach den Ergebnissen in den vergangenen Jahren macht die von uns vorgeschlagene Torwette den meisten Sinn. Seit dem Aufstieg im Jahr 2011 spielte der FCA in Dortmund bei 13 Anläufen nur einmal zu Null. Zuletzt ließ die Defensive der Fuggerstädter nichts zu. Das wird sich am Samstag aber ändern, wobei wir auch den Gästen ein Tor zutrauen. Das gelang ihnen in jedem der letzten zwölf Gastspiele bei der Borussia.